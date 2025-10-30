Logo TVN24
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek

Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o kontroli wewnętrznej
W piątek mają być znane wyniki dwóch kontroli przeprowadzonych przez Wody Polskie w sprawie działki w Zabłotni, przez którą ma pobiec linia kolejowa do lotniska CPK - poinformował w czwartek w programie "Tak jest" w TVN24 prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. - Jeżeli potwierdzą się nieprawidłowości, będziemy składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - dodał.

Jak przypomniał w TVN24 prezes, w 2021 r. pracownicy Wód Polskich raportowali, że na terenie działki w Zabłotni znajduje się tzw. woda płynąca, która co do zasady nie podlega obrotowi prawnemu i należy do Skarbu Państwa. Natomiast w roku 2023 r. ówczesny prezes Wód Polskich wysłał do ministerstwa infrastruktury opinię, w której stwierdził wyraźnie, że nie jest to woda płynąca, a stojąca, czyli rów melioracyjny. Ministerstwo infrastruktury przyjęło to stwierdzenie i uznało, że nie należy wydzielać działki z ciekiem - podkreślił Balcerowicz.

Jak dodał, wewnętrzna kontrola ma na celu ustalenie, czy ktoś z Wód Polskich podjął w tej sprawie działania niezgodne z przepisami. - Jeżeli potwierdzą się nieprawidłowości, będziemy składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. A tak by było, gdyby wbrew temu, co się znajduje w dokumentach, ta woda zostałaby uznana nie za wodę płynącą, a za urządzenie wodne - rów melioracyjny - wyjaśnił prezes Wód Polskich.

Balcerowicz zaznaczył, że również w piątek maja być znane wyniki kontroli doraźnej, przeprowadzonej w środę na miejscu. Miała ona na celu ustalenie, czy na działce doszło do zmiany stosunków wodnych. - Na miejscu pracownicy Wód Polskich stwierdzili zasypanie wody, która potencjalnie może być wodą płynącą. Jeśli to się potwierdzi, to ten, kto doprowadził do takiej sytuacji, ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego, a dodatkowo może zostać ukarany - powiedział prezes.

Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Marcin Horała
Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…
TVN24
Kaczyński
"Rozjazd komunikacyjny" w PiS
TVN24

Ciek wodny i kontrowersje wokół działki

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według WP, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Jak napisała również WP, jedną z przeszkód w nabyciu działki przez Dawtonę miał być fakt, że znajduje się na niej ciek wodny, dopływ rzeki Pisi Tucznej, a zgodnie z prawem wody bieżące należą do Skarbu Państwa i nie można ich sprzedawać. Podział działki i wyodrębnienie cieku to żmudny i długotrwały proces administracyjny, jednak, według doniesień WP, w 2023 r. Wody Polskie przekwalifikowały ciek na rów melioracyjny, który sprzedać już wolno. Jak podkreśla portal, decyzja Wód Polskich zapadła dwa dni po wizycie Telusa w Dawtonie w sierpniu 2018 r.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: PAP, tvn24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica