Tusk w czapce kolejarza składa życzenia. "Odjazd!"

Premier Donald Tusk składa życzenia kolejarzom Źródło: x.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Odjazd! - powiedział premier Donald Tusk na nagraniu udostępnionym na jego profilu w serwisie X. - 25 listopada. Świętej Katarzyny, czyli Dzień Kolejarza. Z całego serca składam Wam życzenia. Całej braci kolejarskiej. Życzenia bezpiecznej służby, spokojnych dyżurów i wolnej drogi - dodał.

25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarzy Źródło: konto premiera na X

OGLĄDAJ: Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd? Zobacz cały materiał

"To dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne"

Jak zaznaczył, "szczególnie dzisiaj - po ostatnich wydarzeniach, te życzenia mają szczególnie głęboki sens".

- Dzień Kolejarza to dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne. Obaj dziadkowie, polscy kolejarze w Wolnym Mieście Gdańsku. Mój ojciec kolejarz. Mój syn całe życie poświęcił tej pasji. A ja urodziłem się i mieszkałem pierwsze lata w starej dyrekcji kolejowej w Gdańsku. Więc również z takiego osobistego sentymentu, ale też państwowego obowiązku, tak bardzo mi zależy, żeby nasza kolej rosła w siłę. Żeby sukcesy, których jesteście autorami, twórcami, były czymś codziennym na polskiej kolei - powiedział dalej premier.

- No spójrzcie sami. Dzisiaj mamy wyremontowanych, odnowionych, zrewitalizowanych 32 dworce, 59 przystanków kolejowych. Do 14 miejscowości - tylko w najbliższych miesiącach, wrócą połączenia kolejowe dalekobieżne: do Czarnego, do Człuchowa, do Ciechocinka, do Łomży - wymienił Tusk.

Jak dodał, "polskie pociągi są dzisiaj punktualne, jak nigdy przedtem". - Przewieźliście rekordową liczbę pasażerów. Polacy mają dzisiaj zaufanie do polskich kolejarzy i do polskich kolei - stwierdził premier.

Całej braci kolejarskiej - spokojnych dyżurów! pic.twitter.com/EXjuTkN8Ey — Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2025 Rozwiń Źródło: x.com

OGLĄDAJ: TVN24 HD