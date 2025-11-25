Logo TVN24
Tusk w czapce kolejarza składa życzenia. "Odjazd!"

Zrzut ekranu 2025-11-25 o 19
Premier Donald Tusk składa życzenia kolejarzom
Źródło: x.com
Premier Donald Tusk zwrócił się do polskich kolejarzy w dniu ich święta. - Z całego serca składam Wam życzenia. Całej braci kolejarskiej - powiedział na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. - Szczególnie dzisiaj - po ostatnich wydarzeniach, te życzenia mają szczególnie głęboki sens - zaznaczył. 25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarzy.

- Odjazd! - powiedział premier Donald Tusk na nagraniu udostępnionym na jego profilu w serwisie X. - 25 listopada. Świętej Katarzyny, czyli Dzień Kolejarza. Z całego serca składam Wam życzenia. Całej braci kolejarskiej. Życzenia bezpiecznej służby, spokojnych dyżurów i wolnej drogi - dodał.

25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarzy
25 listopada obchodzone jest Święto Kolejarzy
Źródło: konto premiera na X
OGLĄDAJ: Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
cnb przejazd niestrzezony

Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?

"To dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne"

Jak zaznaczył, "szczególnie dzisiaj - po ostatnich wydarzeniach, te życzenia mają szczególnie głęboki sens".

- Dzień Kolejarza to dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne. Obaj dziadkowie, polscy kolejarze w Wolnym Mieście Gdańsku. Mój ojciec kolejarz. Mój syn całe życie poświęcił tej pasji. A ja urodziłem się i mieszkałem pierwsze lata w starej dyrekcji kolejowej w Gdańsku. Więc również z takiego osobistego sentymentu, ale też państwowego obowiązku, tak bardzo mi zależy, żeby nasza kolej rosła w siłę. Żeby sukcesy, których jesteście autorami, twórcami, były czymś codziennym na polskiej kolei - powiedział dalej premier.

Trzecia osoba z zarzutami w sprawie dywersji na kolei
Trzecia osoba z zarzutami w sprawie dywersji na kolei

TVN24

- No spójrzcie sami. Dzisiaj mamy wyremontowanych, odnowionych, zrewitalizowanych 32 dworce, 59 przystanków kolejowych. Do 14 miejscowości - tylko w najbliższych miesiącach, wrócą połączenia kolejowe dalekobieżne: do Czarnego, do Człuchowa, do Ciechocinka, do Łomży - wymienił Tusk.

Jak dodał, "polskie pociągi są dzisiaj punktualne, jak nigdy przedtem". - Przewieźliście rekordową liczbę pasażerów. Polacy mają dzisiaj zaufanie do polskich kolejarzy i do polskich kolei - stwierdził premier.

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

