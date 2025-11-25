Tusk w czapce kolejarza składa życzenia. "Odjazd!"

- Odjazd! - powiedział premier Donald Tusk na nagraniu udostępnionym na jego profilu w serwisie X. - 25 listopada. Świętej Katarzyny, czyli Dzień Kolejarza. Z całego serca składam Wam życzenia. Całej braci kolejarskiej. Życzenia bezpiecznej służby, spokojnych dyżurów i wolnej drogi - dodał.
"To dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne"
Jak zaznaczył, "szczególnie dzisiaj - po ostatnich wydarzeniach, te życzenia mają szczególnie głęboki sens".
- Dzień Kolejarza to dla mnie od zawsze święto niemal rodzinne. Obaj dziadkowie, polscy kolejarze w Wolnym Mieście Gdańsku. Mój ojciec kolejarz. Mój syn całe życie poświęcił tej pasji. A ja urodziłem się i mieszkałem pierwsze lata w starej dyrekcji kolejowej w Gdańsku. Więc również z takiego osobistego sentymentu, ale też państwowego obowiązku, tak bardzo mi zależy, żeby nasza kolej rosła w siłę. Żeby sukcesy, których jesteście autorami, twórcami, były czymś codziennym na polskiej kolei - powiedział dalej premier.
- No spójrzcie sami. Dzisiaj mamy wyremontowanych, odnowionych, zrewitalizowanych 32 dworce, 59 przystanków kolejowych. Do 14 miejscowości - tylko w najbliższych miesiącach, wrócą połączenia kolejowe dalekobieżne: do Czarnego, do Człuchowa, do Ciechocinka, do Łomży - wymienił Tusk.
Jak dodał, "polskie pociągi są dzisiaj punktualne, jak nigdy przedtem". - Przewieźliście rekordową liczbę pasażerów. Polacy mają dzisiaj zaufanie do polskich kolejarzy i do polskich kolei - stwierdził premier.
