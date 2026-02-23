Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: dotarło, zakute łby?

Donald Tusk
Donald Tusk o programie SAFE
Źródło: TVN24
Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się do sporu o wydatkowanie środków z unijnego programu SAFE, między innymi na rozwój Huty Stalowa Wola. - 20 miliardów złotych tylko dla tej huty - podkreślił premier. Zwrócił się również z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Tusk spaceruje wzdłuż czołgów i pojazdów opancerzonych ustawionych na hali w Hucie Stalowa Wola.

Premier odnosi się do trwającego sporu o wydatkowanie pieniędzy z programu SAFE. Politycy opozycji zagłosowali niedawno przeciwko wykorzystywaniu tych środków na dozbrojenie polskiej armii, powołując się na kwestie bezpieczeństwa.

Tusk: postaram się to wytłumaczyć

- Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno; nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce - powiedział Tusk na nagraniu, przy czym odniósł się do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w sobotę w Stalowej Woli.

Szef rządu dodał: - Ten krzyk, "że pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć najprościej jak potrafię - patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?

"Donaldzie, niech ci asystent przetłumaczy co tu napiszę: Huta Stalowa Wola. Za Tuska. Częściowo sprywatyzowana w ręce Chińczyków. Za PiS. Uratowana i dofinansowana. Dotarło?" - tak odpowiedział na platformie X były premier PiS Mateusz Morawiecki.

Premier: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu

Tusk odniósł się do wizyty w podkarpackiej hucie również w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem.

- Oglądaliśmy wspólnie z szefostwem huty to wszystko, co Huta Stalowa Wola może zaoferować - nie tylko polskiemu wojsku, ale także innym armiom państw NATO. Więc jeszcze raz mogę tylko powtórzyć: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu - powiedział premier. Podkreślił również, że środki z programu SAFE mają "służyć polskiej obronności i polskiemu przemysłowi".

- Wszyscy, którzy chcą to zablokować, przeciw temu chcą protestować, działają przeciwko polskiemu interesowi, przeciwko najważniejszej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu. Także przestańcie - powiedział Tusk.

Premier zwrócił się również wprost do prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się do czekającej na jego podpis ustawy umożliwiającej wdrożenie programu. - Prezydencie podpisuj; nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości Polski, bezpiecznej Polski, a także przyszłość dziesiątek i setek polskich firm na terenie całego kraju - podsumował premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"

Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"

TVN24
Prezydent przed wyborem. "Win-win" dla rządu i różnice zdań w pałacu

Prezydent przed wyborem. "Win-win" dla rządu i różnice zdań w pałacu

TVN24

"Szczyt bezczelności"

W piątek Sejm uchwalił ustawę w sprawie wdrożenia w Polsce unijnego programu SAFE, którego celem jest wzmacnianie obronności państw członkowskich.

Wdrożenie programu SAFE budzi wątpliwości polityków opozycji. Według nich program SAFE może m.in. zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę. Politycy PiS i Konfederacji głosowali przeciwko.

"Szczyt bezczelności" - skomentował wówczas Tusk. "Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - napisał premier na platformie X.

Program SAFE

SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia - między innymi w postaci niskoprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska jest największym beneficjentem programu. W ramach SAFE Polska ma otrzymać ponad 43 mld euro, czyli ponad 180 mld złotych.

Tusk zapowiadał wcześniej, że w ramach programu SAFE zakupione zostaną m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane właśnie przez Hutę Stalowa Wola.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski /kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskProgram SAFEHuta
Zobacz także:
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Ze świata
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
Ze świata
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
Turystyka
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
Tech
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Ze świata
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
Tech
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Z kraju
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
Rynki
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
TVN24
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Ze świata
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
Ze świata
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Ze świata
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella na skorupkach jaj. Jest ostrzeżenie
Handel
Amazon ma już w Polsce trzy magazyny, w których na stale pracuje ok. 6 tys. osób.
Amazon światowym liderem sprzedaży
Ze świata
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
Najnowsze
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica