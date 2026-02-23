Tusk: dotarło, zakute łby?

Donald Tusk o programie SAFE Źródło: TVN24

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Tusk spaceruje wzdłuż czołgów i pojazdów opancerzonych ustawionych na hali w Hucie Stalowa Wola.

Premier odnosi się do trwającego sporu o wydatkowanie pieniędzy z programu SAFE. Politycy opozycji zagłosowali niedawno przeciwko wykorzystywaniu tych środków na dozbrojenie polskiej armii, powołując się na kwestie bezpieczeństwa.

Tusk: postaram się to wytłumaczyć

- Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno; nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce - powiedział Tusk na nagraniu, przy czym odniósł się do konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w sobotę w Stalowej Woli.

Szef rządu dodał: - Ten krzyk, "że pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć najprościej jak potrafię - patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby?

"Donaldzie, niech ci asystent przetłumaczy co tu napiszę: Huta Stalowa Wola. Za Tuska. Częściowo sprywatyzowana w ręce Chińczyków. Za PiS. Uratowana i dofinansowana. Dotarło?" - tak odpowiedział na platformie X były premier PiS Mateusz Morawiecki.

Premier: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu

Tusk odniósł się do wizyty w podkarpackiej hucie również w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem.

- Oglądaliśmy wspólnie z szefostwem huty to wszystko, co Huta Stalowa Wola może zaoferować - nie tylko polskiemu wojsku, ale także innym armiom państw NATO. Więc jeszcze raz mogę tylko powtórzyć: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu - powiedział premier. Podkreślił również, że środki z programu SAFE mają "służyć polskiej obronności i polskiemu przemysłowi".

- Wszyscy, którzy chcą to zablokować, przeciw temu chcą protestować, działają przeciwko polskiemu interesowi, przeciwko najważniejszej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu. Także przestańcie - powiedział Tusk.

Premier zwrócił się również wprost do prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się do czekającej na jego podpis ustawy umożliwiającej wdrożenie programu. - Prezydencie podpisuj; nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości Polski, bezpiecznej Polski, a także przyszłość dziesiątek i setek polskich firm na terenie całego kraju - podsumował premier.

"Szczyt bezczelności"

W piątek Sejm uchwalił ustawę w sprawie wdrożenia w Polsce unijnego programu SAFE, którego celem jest wzmacnianie obronności państw członkowskich.

Wdrożenie programu SAFE budzi wątpliwości polityków opozycji. Według nich program SAFE może m.in. zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę. Politycy PiS i Konfederacji głosowali przeciwko.

"Szczyt bezczelności" - skomentował wówczas Tusk. "Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - napisał premier na platformie X.

Program SAFE

SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia - między innymi w postaci niskoprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska jest największym beneficjentem programu. W ramach SAFE Polska ma otrzymać ponad 43 mld euro, czyli ponad 180 mld złotych.

Tusk zapowiadał wcześniej, że w ramach programu SAFE zakupione zostaną m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane właśnie przez Hutę Stalowa Wola.

