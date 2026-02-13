Logo TVN24
Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"

Reakcja posłów na wyniki głosowania w sprawie programu SAFE
Tusk o głosowaniu nad SAFE: strach ich kompletnie zaślepił
Lista zastrzeżeń opozycji do programu SAFE jest długa. Chodzi między innymi o koszt finansowania pożyczek, "mechanizm warunkowości", nieupublicznioną do tej pory przez rząd listę projektów. Sprawdzamy, o co w nich chodzi.

Sejm uchwalił w piątek ustawę ws. wdrożenia w Polsce unijnego programu wzmacniania obronności państw członkowskich. Program SAFE przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia – m.in. w postaci niskooprocentowanych pożyczek – przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska jest największym beneficjentem tego programu pożyczkowego z zaakceptowanym dofinansowaniem na kwotę 43,7 mld euro. To ponad 180 mld zł.

Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.

SAFE w Sejmie, PiS i Konfederacja przeciwko. Tusk: maski opadły

Lepiej zadłużać się samemu?

Jednym z głównych zarzutów opozycji wobec nowej regulacji była kwestia umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Przekonywano, że te same środki Polska może pożyczać we własnym zakresie, emitując obligacje.

Szacuje się, że oprocentowanie pożyczki w ramach SAFE będzie na poziomie 3 proc. Tymczasem, jak napisał w mediach społecznościowych Piotr Nowak, były minister rozwoju i technologii oraz były wiceminister finansów, w styczniu Polska wyemitowała 5-letnie obligacje w euro po 2,96 proc. Dodał, że nawet długoterminowe kontrakty zbrojeniowe można finansować 5-letnimi obligacjami, korzystając z tzw. mechanizmu rolowania.

"Przez lata współtworzył Pan i realizował w MF [Ministerstwie Finansów - red.] strategię opartą o redukcję ryzyka refinansowania, wydłużenie średniej zapadalności [okres zadłużenia z obligacji - red.] i dywersyfikację źródeł. Czy dziś uznaje Pan te cele za błędne lub mniej ważne niż brak warunkowości UE? Mimo zagrożenia z Rosji?" - skomentował Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. "Porównywanie wprost rentowności na 5 lat z 45-letnimi to także szkolny błąd. Pan to wie. Wstyd" - dodał.

Przed głosowaniem nad całością ustawy dot. SAFE, minister Domański mówił, że program pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 mld zł w stosunku do samodzielnego zadłużania przez Polskę. Ale mowa tu o całym okresie finansowania i zapewne bez uwzględnienia utraty wartości pieniądza w tym czasie. W przypadku SAFE spłata ma być rozłożona na 45 lat, przy czym karencja wynosi 10 lat i do 2036 roku mamy spłacać tylko odsetki.

- Koszt finansowania w SAFE opiera się na warunkach zbliżonych do kosztu długu Unii Europejskiej, który jest istotnie niższy niż koszt finansowania Polski na rynku krajowym. Różnica ta, przy długim horyzoncie spłaty i odpowiedniej skali finansowania, może przekładać się na bardzo znaczące oszczędności w kosztach obsługi długu, choć ich dokładna wielkość zależy od parametrów emisji i harmonogramu spłat. W praktyce SAFE oferuje Polsce jedno z najtańszych dostępnych źródeł długoterminowego finansowania - wyjaśniał w rozmowie z Konkret24 profesor Paweł Wojciechowski, ekonomista i były minister finansów.

"Okolice 3 procent z długim terminem zapadalności to jest (!) nisko w relacji choćby do finansowania krajowego czy obecnych możliwości finansowania w dolarze/euro" - napisali w mediach społecznościowych także analitycy mBanku.

Wskazali również, że "interesującą możliwością jest też 'debt swap', czyli zamiana dotychczasowych zobowiązań wyżej oprocentowanych na niżej oprocentowane przy wykorzystaniu finansowania z SAFE".

Nie będzie dodatkowych pieniędzy na wojsko?

Z tym wiąże się inny zarzut podnoszony wobec SAFE. Politycy PiS wskazują, że nie ma mowy o nowych pieniądzach na zbrojenia, ponieważ łączny budżet obecnie działającego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i nowego (powstałego na podstawie uchwalonej w piątek ustawy) Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE będzie taki sam, jaki pierwotnie był w przypadku samego FWSZ.

Faktycznie tak wynika z przyjętych przepisów.

W roku 2026 planowane łączne wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz FIZB będą zgodne z kwotą wydatków Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zaplanowaną w planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2026.
Art. 23 ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE.

Tyle, że koszt finansowania już ponoszonych wydatków zbrojeniowych ma być niższy za sprawą zastąpienia części zadłużenia w ramach FWSZ nowym funduszem, w ramach SAFE - na co wskazali analitycy mBanku. Po drugie, jak stwierdził cytowany niedawno przez Wirtualną Polskę rozmówca z rządu, "tylko w 2026 roku tak robimy, że wydatki obu funduszy mają się zmieścić w rocznym planie jednego z nich".

Warto tu wskazać, że jeszcze cztery lat temu emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych obligacje - sześcio i dziesięcioletnie - miały oprocentowanie stałe na poziomie 8,25 proc. w skali roku.

Wykluczone USA? Likwidacja FWSZ?

Wśród podnoszonych wobec SAFE zarzutów jest także wykluczenie dostawców sprzętu z niektórych krajów, chodzi między innymi o USA czy Koreę.

Warunki SAFE nie wymagają, aby całość wydatków była realizowana w Europie. Jest więc możliwość zakupów części sprzętu w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie celem programu pożyczkowego SAFE jest nie tylko wzmocnienie europejskich zdolności obronnych, ale też europejskiego przemysłu. Dlatego wprowadzono wymóg, by 65 proc. produktów zamawianych w ramach programu pochodziło z Europy.

Ponadto według deklaracji rządu nawet 80 proc. pieniędzy z SAFE ma zostać ponadto wydanych w Polsce. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał się do posłów opozycji w Sejmie mówiąc, że za czasów rządów poprzedników około 20 proc. środków z zamówień wojska ulokowanych było w polskim przemyśle. - Po dwóch latach jest prawie 40 proc. w polskim przemyśle zbrojeniowym - stwierdził.

Nie do końca wiadomo, jak rolę będzie w przyszłości pełnił "fundusz Błaszczaka" (od nazwiska byłego szefa MON), czyli utworzony w 2022 roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Obecnie jest on zadłużony na 80 mld zł. To przy jego wykorzystaniu zrobiliśmy wielkie zakupy w Korei czy USA. Mało prawdopodobna jest jego likwidacja - co sugeruje opozycja - ze względu na konieczność zmian ustawowych. Jednocześnie może on nadal pozwalać na finansowanie ewentualnych zamówień sprzętu z państw spoza UE.

Tajna lista projektów

W swoim wniosku o pieniądze z SAFE polskie MON zawarło listę łącznie 139 projektów, na których realizacje mają one zostać przeznaczone. Ich wykazu nie znamy, co krytykuje opozycja, a także prezydent RP. Karol Nawrocki ocenił, że ze strony rządu widać "euforię" po zgodzie organów UE na polski wniosek o pieniądze z SAFE, jednakże, jak stwierdził, "Polacy nie otrzymali jeszcze pełnej informacji o tym programie".

Zapowiedział m.in., że przed podpisaniem ustawy pozwalającej na wdrażanie tego programu będzie chciał zapoznać się z listą 139 projektów, które rząd chce sfinansować za pomocą SAFE. Ocenił ponadto, że powinna być ona jawna.

- Od początku mieliśmy taki zamiar. Dokument dzisiaj jest niejawny, bo takie są ustalenia z Komisją Europejską, ale jak przejdziemy procedury formalne, to sama lista zadań w oczywisty sposób będzie pokazana - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk w TVN24.

Stwierdził też, że prezydenckie "Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma pełną listę zadań z programu SAFE, podobnie tę listę mają polscy parlamentarzyści".

Z dotychczasowych wypowiedzi i doniesień wynika, że wykaz obejmować ma najważniejsze produkty polskiej zbrojeniówki, jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab; w planach ma być także m.in. zakup tankowców powietrznych produkowanych przez europejski koncern Airbus.

Według naszych ustaleń 6 mld zł z SAFE mają dostać policja, Straż Graniczna i SOP.

Tomczyk o "odpowiedzialności" na RBN. "Ruszyła procedura"
Tomczyk o "odpowiedzialności" na RBN. "Ruszyła procedura"

Niemcy poza SAFE

Niektórzy polscy krytycy SAFE zwracają uwagę, że uczestnikiem programu nie będą Niemcy.

"Panie ambasadorze, skoro program SAFE jest taki wspaniały, to dlaczego Pana kraj nie zdecydował się z niego skorzystać?" - napisał na X rzecznik PiS Rafał Bochenek, kierując te słowa do ambasadora Niemiec w Polsce Miguela Bergera.

"Niemcy mają rating AAA, dzięki czemu mogą uzyskać tańsze finansowanie. Ponieważ jednak chcemy wspierać szybki rozwój zdolności obronnych w Europie, zgodziliśmy się – podczas polskiej prezydencji – wnieść wkład i współfinansować utworzenie SAFE" - odpowiedział w mediach społecznościowych ambasador.

"Mechanizm warunkowości"

Kolejnym elementem, który krytykuje opozycja, jest kwestia tzw. mechanizmu warunkowości. Zdaniem PiS unijny program może zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku UE na Polskę - według polityków prawicy w ten sposób został już wykorzystany fundusz KPO i związane z nim tzw. kamienie milowe.

"To jest polityczny bat na naszą niepodległość" - napisał na X były minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła w piątek rano w RMF FM, że w przypadku programu SAFE "nie mamy mechanizmu warunkowości, czyli pieniądze za reformy". - Nic takiego tutaj nie ma. Tutaj mamy jedyną warunkowość, która wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie finansów Unii Europejskiej, która mówi o tym, że Komisja Europejska ma prawo sprawdzać, czy pieniądze unijne, które pochodzą przecież ze wspólnych środków, są wydawane zgodnie z prawem - zaznaczyła.

 - Czyli mechanizmy ochrony, antykorupcyjne, udział Krajowej Administracji Skarbowej, polskiej administracji skarbowej, żeby kontrolowała wydatkowanie tych środków - zwracał uwagę w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE i polska ustawa

By Polska na pewno mogła skorzystać z unijnego programu, przygotowana w MON ustawa musi wejść w życie do marca; planowane jest wówczas zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Celem ustawy jest stworzenie "spójnych i jednoznacznych ram prawnych" dla zaciągnięcia przez Polskę pożyczki za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, zarządzania środkami z pożyczki, finansowania projektów w ramach SAFE, a także terminowej spłaty pożyczek i ustanowienia odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Ustawa zakłada stworzenie FIZB, zarządzanego przez BGK. Wybór BGK jako instytucji obsługującej ten instrument wynika z jego statusu państwowego banku rozwoju, doświadczenia w obsłudze funduszy, instrumentów zwrotnych oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Pożyczone środki trafią do FIZB; będą z nich mogli korzystać szefowie tych resortów, które złożyły zaakceptowane przez Komisję Europejską projekty wydania środków.

Autorka/Autor: Jan Piotrowski, Daniel Pawluczuk

Źródło: TVN24+, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Jan Piotrowski
Jan Piotrowski
