"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"

Ruszyło Europejskie Forum Nowych Idei Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od środy w Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk oraz ministrowie: Miłosz Motyka, Waldemar Żurek, Barbara Nowacka, Marta Cienkowska, Paulina Hennig-Kloska i Maciej Berek. Podczas EFNI odbyły się Debata rektorów TVN24+ oraz Debata studentów TVN24+.

Miejsca w akademikach

– Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca w akademikach, bo studentom bardziej opłacało się wynająć mieszkanie w kilka osób - mówił prof. Marcin Dornowski, prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. - Dziś sytuacja się odwróciła. Czynsze wzrosły, więc wróciło zainteresowanie domami studenckimi – stwierdził.

Prof. Dornowski podkreślał podczas Debaty rektorów TVN24+, że uczelnia modernizuje akademiki i dzięki elastycznym zasadom przydziału miejsc utrzymuje równowagę między liczbą miejsc a potrzebami studentów.

W Warszawie problem jest bardziej złożony. Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, mówił, że z perspektywy jego uczelni "największym wyzwaniem jest brak terenów i środków finansowych na budowę nowych akademików".

Jak dodał, SGH stara się modernizować istniejące budynki i poprawiać standard, ale bez wsparcia państwa trudno będzie sprostać rosnącym potrzebom studentów.

Debata rektorów TVN24+ Źródło: TVN24

Praca w trakcie studiów

W trakcie debaty poruszony został także wątek pracy zarobkowej studentów. Dla jednych to konieczność ekonomiczna, dla innych sposób na zdobycie doświadczenia.

– U nas wszyscy studenci mają indywidualny tok studiów. To pozwala im godzić naukę z pracą, choć niektórzy wykładowcy twierdzą, że student powinien przede wszystkim studiować – mówił prof. Wachowiak. Zaznaczył, że dzięki temu absolwenci SGH znakomicie odnajdują się na rynku pracy, a wielu z nich otrzymuje zatrudnienie jeszcze przed obroną dyplomu.

Prof. Marcin Dornowski z AWFiS w Gdańsku zaznaczył, że uczelnia wspiera pracujących studentów poprzez indywidualną organizację studiów i pomoc socjalną, co umożliwia im łączenie nauki z pracą bez obniżania jakości kształcenia.

Z kolei prof. Paweł Tomaszewski, prorektor ds. nauki w AWF w Warszawie, wskazał, że obecnie studenci oczekują szybszych efektów i możliwości pracy już w trakcie nauki.

Jego zdaniem uczelnie powinny reagować na te zmiany, oferując krótsze formy kształcenia i ściślej współpracując z pracodawcami, tak by nauka i praca mogły się wzajemnie uzupełniać.

Wsparcie psychologiczne

W trakcie panelu rozmawiano także o przeciwdziałaniu mobbingu na uczelniach oraz o wsparciu psychologicznym dla studentów. - Po pandemii ten problem narasta - przyznał podczas Debaty rektorów TVN24+ prof. Piotr Wachowiak. - Coraz więcej i pracowników, i studentów boryka się z pewnymi problemami psychologicznymi - dodał.

Jak wyjaśnił, SGH zatrudnia doświadczonych psychologów, z których porad, a także opieki, mogą skorzystać studenci i pracownicy. Jest też tak zwany ostry dyżur psychologiczny na wypadek nagłych sytuacji. - W ekstremalnych sytuacjach współpracujemy też z psychiatrą - dodał.

Prof. Marcin Dornowski mówił, że wsparcie psychologiczne to "kluczowa sprawa". - Straszliwie poważny problem, który trzeba rozwiązywać z dnia na dzień każdego dnia - przyznał. Jak poinformował, także AWFiS w Gdańsku zatrudnia psychologów, jest też dyżur telefoniczny. - W ciągu miesiąca jest 800 zgłoszeń do psychologa studenckiego - poinformował Dornowski.

Jak dodał, są to problemy od stosunkowo łatwych do rozwiązania po bardzo trudne. - Mieliśmy niestety sytuacje, że żegnaliśmy naszych studentów, którzy psychicznie nie wytrzymali życia, które ich otaczało - powiedział.

OGLĄDAJ: "Straszliwie poważny problem". Liczba zgłoszeń od studentów lawinowo rośnie

Presja na młodych

Podczas kolejnej rozmowy - Debaty studentów TVN24+ - rozmówczynie mówiły o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młode osoby na uczelniach.

Studentka UW, absolwentka I edycji Akademii Budowania Przyszłości, Roksana Włodarczyk mówiła o presji, z jaką mierzą się młodzi ludzie. - Przeprowadzka, praca, sesja – to wszystko spada na nas bardzo wcześnie - zauważyła.

Wskazała, że wielu studentów musi samodzielnie się utrzymać, co często prowadzi do wypalenia. Dodała również, że "uczelnia daje teorię, ale brakuje pokazania, jak to działa w pracy", apelując o bardziej praktyczne podejście do nauczania.

W Debacie studentów TVN24+ wskazywano, że choć na uczelniach istnieje pomoc psychologiczna, to "niewiele osób w ogóle o niej słyszało", a studenci często nie wiedzą, dokąd mogą się zwrócić po wsparcie.

W dyskusji zwrócono uwagę, że lęk o stabilność i przyszłość wpływa także na decyzje życiowe. - Jak mamy zakładać rodziny, skoro codziennie słyszymy o kryzysach, wojnie, zmianach klimatu? Trudno planować przyszłość, kiedy nie czujemy bezpieczeństwa - mówiła jedna ze studentek.

OGLĄDAJ: Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"

Autorka/Autor: jjs/dap Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock