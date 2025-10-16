Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"

szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
Ruszyło Europejskie Forum Nowych Idei
Źródło: TVN24
Wcześniej były wolne miejsca w akademikach, bo studentom bardziej opłacało się wynająć mieszkanie w kilka osób. Dziś sytuacja się odwróciła - mówił profesor Marcin Dornowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Podczas Debaty rektorów TVN24+ dyskutowano także o dorabianiu podczas studiów, mobbingu i wsparciu psychologicznym na uczelniach.

Od środy w Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk oraz ministrowie: Miłosz Motyka, Waldemar Żurek, Barbara Nowacka, Marta Cienkowska, Paulina Hennig-Kloska i Maciej Berek. Podczas EFNI odbyły się Debata rektorów TVN24+ oraz Debata studentów TVN24+.

Miejsca w akademikach

– Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca w akademikach, bo studentom bardziej opłacało się wynająć mieszkanie w kilka osób - mówił prof. Marcin Dornowski, prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. - Dziś sytuacja się odwróciła. Czynsze wzrosły, więc wróciło zainteresowanie domami studenckimi – stwierdził.

Prof. Dornowski podkreślał podczas Debaty rektorów TVN24+, że uczelnia modernizuje akademiki i dzięki elastycznym zasadom przydziału miejsc utrzymuje równowagę między liczbą miejsc a potrzebami studentów.

W Warszawie problem jest bardziej złożony. Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, mówił, że z perspektywy jego uczelni "największym wyzwaniem jest brak terenów i środków finansowych na budowę nowych akademików".

Jak dodał, SGH stara się modernizować istniejące budynki i poprawiać standard, ale bez wsparcia państwa trudno będzie sprostać rosnącym potrzebom studentów.

Debata rektorów TVN24+
Debata rektorów TVN24+
Źródło: TVN24

Praca w trakcie studiów

W trakcie debaty poruszony został także wątek pracy zarobkowej studentów. Dla jednych to konieczność ekonomiczna, dla innych sposób na zdobycie doświadczenia.

– U nas wszyscy studenci mają indywidualny tok studiów. To pozwala im godzić naukę z pracą, choć niektórzy wykładowcy twierdzą, że student powinien przede wszystkim studiować – mówił prof. Wachowiak. Zaznaczył, że dzięki temu absolwenci SGH znakomicie odnajdują się na rynku pracy, a wielu z nich otrzymuje zatrudnienie jeszcze przed obroną dyplomu.

Prof. Marcin Dornowski z AWFiS w Gdańsku zaznaczył, że uczelnia wspiera pracujących studentów poprzez indywidualną organizację studiów i pomoc socjalną, co umożliwia im łączenie nauki z pracą bez obniżania jakości kształcenia.

Z kolei prof. Paweł Tomaszewski, prorektor ds. nauki w AWF w Warszawie, wskazał, że obecnie studenci oczekują szybszych efektów i możliwości pracy już w trakcie nauki.

Jego zdaniem uczelnie powinny reagować na te zmiany, oferując krótsze formy kształcenia i ściślej współpracując z pracodawcami, tak by nauka i praca mogły się wzajemnie uzupełniać.

Wsparcie psychologiczne

W trakcie panelu rozmawiano także o przeciwdziałaniu mobbingu na uczelniach oraz o wsparciu psychologicznym dla studentów. - Po pandemii ten problem narasta - przyznał podczas Debaty rektorów TVN24+ prof. Piotr Wachowiak. - Coraz więcej i pracowników, i studentów boryka się z pewnymi problemami psychologicznymi - dodał.

Jak wyjaśnił, SGH zatrudnia doświadczonych psychologów, z których porad, a także opieki, mogą skorzystać studenci i pracownicy. Jest też tak zwany ostry dyżur psychologiczny na wypadek nagłych sytuacji. - W ekstremalnych sytuacjach współpracujemy też z psychiatrą - dodał.

Prof. Marcin Dornowski mówił, że wsparcie psychologiczne to "kluczowa sprawa". - Straszliwie poważny problem, który trzeba rozwiązywać z dnia na dzień każdego dnia - przyznał. Jak poinformował, także AWFiS w Gdańsku zatrudnia psychologów, jest też dyżur telefoniczny. - W ciągu miesiąca jest 800 zgłoszeń do psychologa studenckiego - poinformował Dornowski.

Jak dodał, są to problemy od stosunkowo łatwych do rozwiązania po bardzo trudne. - Mieliśmy niestety sytuacje, że żegnaliśmy naszych studentów, którzy psychicznie nie wytrzymali życia, które ich otaczało - powiedział.

OGLĄDAJ: "Straszliwie poważny problem". Liczba zgłoszeń od studentów lawinowo rośnie
pc

"Straszliwie poważny problem". Liczba zgłoszeń od studentów lawinowo rośnie

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Presja na młodych

Podczas kolejnej rozmowy - Debaty studentów TVN24+ - rozmówczynie mówiły o wyzwaniach, z jakimi mierzą się młode osoby na uczelniach.

Studentka UW, absolwentka I edycji Akademii Budowania Przyszłości, Roksana Włodarczyk mówiła o presji, z jaką mierzą się młodzi ludzie. - Przeprowadzka, praca, sesja – to wszystko spada na nas bardzo wcześnie - zauważyła.

Wskazała, że wielu studentów musi samodzielnie się utrzymać, co często prowadzi do wypalenia. Dodała również, że "uczelnia daje teorię, ale brakuje pokazania, jak to działa w pracy", apelując o bardziej praktyczne podejście do nauczania.

W Debacie studentów TVN24+ wskazywano, że choć na uczelniach istnieje pomoc psychologiczna, to "niewiele osób w ogóle o niej słyszało", a studenci często nie wiedzą, dokąd mogą się zwrócić po wsparcie.

W dyskusji zwrócono uwagę, że lęk o stabilność i przyszłość wpływa także na decyzje życiowe. - Jak mamy zakładać rodziny, skoro codziennie słyszymy o kryzysach, wojnie, zmianach klimatu? Trudno planować przyszłość, kiedy nie czujemy bezpieczeństwa - mówiła jedna ze studentek.

OGLĄDAJ: Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"
pc

Z czym mierzą się studenci? "Czujemy niepokój wcześniej niż inne pokolenia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
TVN24
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
Rynki
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
Tech
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
Pieniądze
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
Ze świata
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
shutterstock_2285047937
Potentat szykuje ogromne zwolnienia. Tysiące osób stracą pracę
Ze świata
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
Turystyka
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
Ze świata
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
Ze świata
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
Ze świata
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
Ze świata
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
Tech
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
Tech
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
Dla pracownika
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Ze świata
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica