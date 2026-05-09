System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu

Hennig-Kloska: dementuję, jakoby Pełczyńska-Nałęcz musiała na mnie naciskać w sprawach małpek w systemie kaucyjnym

"Od startu systemu kaucyjnego zebrano już ponad miliard opakowań (...). Sieć punktów zbiórki szybko rośnie: w całej Polsce działa 570 tys. takich miejsc, w tym 12,5 tys. punktów z automatami - jeszcze dwa tygodnie temu było ich 9,5 tys. Coraz większą rolę odgrywają również małe sklepy. 320 tys. punktów to placówki poniżej 200 m kw." - powiedziała Sowińska, cytowana przez MKiŚ na platformie X.

Dodała, że fundamentem systemu kaucyjnego jest zasada, że kaucja podąża za opakowaniem.

"To przejrzysty i sprawiedliwy obieg, w którym każda złotówka ma swoje miejsce i pozostaje pod stałym nadzorem. Na każdym etapie łańcucha - od producenta, przez hurtownię i sklep, aż po klienta zwracającego opakowanie - podmioty same dbają o prawidłowość całego procesu" - zaznaczyła wiceministra.

— Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) May 8, 2026

Środki z niezwróconych kaucji

Poinformowała jednocześnie, że środki z tzw. kaucji niezwróconej, rozliczane na koniec roku, mogą być przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie systemu kaucyjnego, między innymi na logistykę, transport, koszty administracyjne oraz wynagrodzenie dla sklepów za obsługę zwrotów (tzw. handling fee).

Pod koniec kwietnia MKiŚ informował, że od początku działania systemu kaucyjnego, wprowadzono do obrotu ok. 2,8 mld sztuk opakowań, natomiast zebrano łącznie ok. 800 mln sztuk odpadów opakowaniowych.

Polacy coraz bardziej przyzwyczajeni do systemu

Ponad 80 procent Polaków korzysta już z systemu kaucyjnego lub planuje wkrótce to zrobić - wynika z badania Agencji Badawczej PBS przeprowadzonego dla Krajowego Systemu Kaucyjnego "Zwrotka". Większość ankietowanych deklaruje, że dzięki nowym zasadom rzadziej wyrzuca do kosza opakowania po napojach, a także dobrze rozumie cel wprowadzenia systemu.

Jak wynika z badania, 62,3 proc. ankietowanych korzystało już z systemu kaucyjnego i zamierza robić to dalej, a kolejne 18,8 proc. planuje zacząć z niego korzystać. Natomiast 10,4 proc. pytanych nie zamierza zwracać opakowań objętych kaucją. Jednocześnie 71,8 proc. ankietowanych dobrze oceniło swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu.

Większość, bo 77,5 proc. osób rozumie przy tym jego cel, czyli ograniczenie ilości generowanych odpadów i zwiększenie poziomów recyklingu, a 63,5 proc. deklaruje, że rzadziej niż wcześniej wyrzuca opakowania do koszy na śmieci.

