Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę
Umowa obejmuje dostawę systemów FONET i TOPAZ. Podpisanie umowy odbyło się w związku z pozyskaniem przez Chorwację dywizjonu rakiet, bazującego na południowokoreańskim systemie K239 Chunmoo. Kontrakt na ich dostawę został zawarty tego samego dnia pomiędzy chorwackim ministerstwem a Hanwha Aerospace, partnerem Grupy WB.
"Wykracza poza dostawę komponentów"
- Dzisiejsza umowa jest jednocześnie w pewien sposób przedłużeniem naszej dotychczasowej współpracy z Hanwha Aerospace, z którą wspólnie integrowaliśmy już rozwiązania dla polskiej artylerii - powiedział cytowany w komunikacie Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB.
Jak podano w informacji, polskie systemy FONET i TOPAZ zapewnią warstwę dowodzenia, kierowania ogniem i komunikacji dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład nowej jednostki rakietowej chorwackich sił zbrojnych: wozów dowodzenia, wyrzutni rakiet oraz wozów amunicyjnych.
"Umowa z chorwackim Ministerstwem Obrony wykracza poza dostawę komponentów polskich systemów. Grupa WB deklaruje gotowość do współpracy z chorwackim przemysłem, w tym budowy lokalnych zdolności w zakresie systemów TOPAZ i FONET. Partnerem Grupy WB ma być chorwacki Koncar" - napisano w komunikacie.
Dodano, że model współpracy zakłada dostawę rozwiązania, a także długoterminowe utrzymanie systemów oraz ich rozwój z udziałem lokalnego przemysłu.
FONET i TOPAZ
Jak podano, FONET to cyfrowy system łączności pokładowej dla pojazdów wojskowych, przeznaczony do integracji środków radiowych, urządzeń pokładowych oraz systemów dowodzenia i zarządzania walką w ramach jednej architektury komunikacyjnej.
TOPAZ jest opracowanym przez GRUPĘ WB systemem dowodzenia i kierowania ogniem integrującym sensory, dowodzenie i efektory w ramach jednej rozwiązania.
Grupa WB to największy polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych.