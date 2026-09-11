Z kraju Polskie systemy dla chorwackiej armii. Podpisano umowę Oprac. Jan Sowa |

Kosiniak-Kamysz: chcemy pokazać, jakim sprzętem dysponuje Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: WB Group/X

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Umowa obejmuje dostawę systemów FONET i TOPAZ. Podpisanie umowy odbyło się w związku z pozyskaniem przez Chorwację dywizjonu rakiet, bazującego na południowokoreańskim systemie K239 Chunmoo. Kontrakt na ich dostawę został zawarty tego samego dnia pomiędzy chorwackim ministerstwem a Hanwha Aerospace, partnerem Grupy WB.

"Wykracza poza dostawę komponentów"

- Dzisiejsza umowa jest jednocześnie w pewien sposób przedłużeniem naszej dotychczasowej współpracy z Hanwha Aerospace, z którą wspólnie integrowaliśmy już rozwiązania dla polskiej artylerii - powiedział cytowany w komunikacie Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB.

Jak podano w informacji, polskie systemy FONET i TOPAZ zapewnią warstwę dowodzenia, kierowania ogniem i komunikacji dla wszystkich pojazdów wchodzących w skład nowej jednostki rakietowej chorwackich sił zbrojnych: wozów dowodzenia, wyrzutni rakiet oraz wozów amunicyjnych.

"Umowa z chorwackim Ministerstwem Obrony wykracza poza dostawę komponentów polskich systemów. Grupa WB deklaruje gotowość do współpracy z chorwackim przemysłem, w tym budowy lokalnych zdolności w zakresie systemów TOPAZ i FONET. Partnerem Grupy WB ma być chorwacki Koncar" - napisano w komunikacie.

Dodano, że model współpracy zakłada dostawę rozwiązania, a także długoterminowe utrzymanie systemów oraz ich rozwój z udziałem lokalnego przemysłu.

FONET i TOPAZ

Jak podano, FONET to cyfrowy system łączności pokładowej dla pojazdów wojskowych, przeznaczony do integracji środków radiowych, urządzeń pokładowych oraz systemów dowodzenia i zarządzania walką w ramach jednej architektury komunikacyjnej.

TOPAZ jest opracowanym przez GRUPĘ WB systemem dowodzenia i kierowania ogniem integrującym sensory, dowodzenie i efektory w ramach jednej rozwiązania.

Grupa WB to największy polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych.