Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo wysyła pismo

PZU za rządów PiS-u miało stracić 700 milionów złotych, w dużej mierze na fikcyjne stanowiska Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

"W nawiązaniu do pism z dnia 19 i 23 września 2025 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (UD268), zwracam się z uprzejmą prośbą o wznowienie prac nad tym projektem i jego rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów" - napisał MF.

Autopoprawka ministerstwa

MF podesłało też autopoprawkę mającą na celu uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji w uzgodnieniach międzyresortowych.

Autopoprawka polega m.in na tym, że informację o podziale krajowego zakładu ubezpieczeń oraz prawie ubezpieczających do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia będzie ogłaszał w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub na stronie internetowej zarówno krajowy zakład ubezpieczeń przejmujący, jak i krajowy zakład ubezpieczeń powstały w wyniku podziału.

Uzupełniono też uzasadnienie o wyjaśnienie, że w przypadku gdy podział krajowego zakładu ubezpieczeń (zakładu reasekuracji) następuje bez przeniesienia portfela ubezpieczeń (portfela reasekuracji) na spółkę akcyjną, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń (zakład reasekuracji), na tę spółkę nie będzie przechodzić zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (działalności reasekuracyjnej).

Pod koniec września podano, że minister finansów i gospodarki prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Minister Andrzej Domański wyjaśniał, że chodzi o uzupełnienie projektu o kwestie techniczne.

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotował projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA.

