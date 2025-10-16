Logo TVN24
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo wysyła pismo

shutterstock_2348933015
PZU za rządów PiS-u miało stracić 700 milionów złotych, w dużej mierze na fikcyjne stanowiska
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Ministerstwo Finansów wnosi o wznowienie prac nad projektem ustawy umożliwiającej połączenie PZU z Pekao, składa autopoprawkę i prosi o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu komitetu stałego - podano w piśmie resortu do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

"W nawiązaniu do pism z dnia 19 i 23 września 2025 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (UD268), zwracam się z uprzejmą prośbą o wznowienie prac nad tym projektem i jego rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów" - napisał MF.

Autopoprawka ministerstwa

MF podesłało też autopoprawkę mającą na celu uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji w uzgodnieniach międzyresortowych.

Autopoprawka polega m.in na tym, że informację o podziale krajowego zakładu ubezpieczeń oraz prawie ubezpieczających do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia będzie ogłaszał w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub na stronie internetowej zarówno krajowy zakład ubezpieczeń przejmujący, jak i krajowy zakład ubezpieczeń powstały w wyniku podziału.

Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja

Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja

Fuzja gigantów coraz bliżej. Podpisano dokument

Fuzja gigantów coraz bliżej. Podpisano dokument

Uzupełniono też uzasadnienie o wyjaśnienie, że w przypadku gdy podział krajowego zakładu ubezpieczeń (zakładu reasekuracji) następuje bez przeniesienia portfela ubezpieczeń (portfela reasekuracji) na spółkę akcyjną, której akcjonariuszem jest krajowy zakład ubezpieczeń (zakład reasekuracji), na tę spółkę nie będzie przechodzić zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (działalności reasekuracyjnej).

Pod koniec września podano, że minister finansów i gospodarki prosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Minister Andrzej Domański wyjaśniał, że chodzi o uzupełnienie projektu o kwestie techniczne.

Na przełomie lipca i sierpnia MF przygotował projekt ustawy mający na celu umożliwienie planowanego połączenia części PZU SA z Pekao SA. 

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Below the Sky/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica