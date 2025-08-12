Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

- Budzący wątpliwości program HoReCa został włączony do KPO (Krajowego Planu Odbudowy) za czasów PiS-u i za czasów PiS-u został zatwierdzony - powiedziała we wtorek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej. Jak dodała, "żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami".

- Jeszcze za poprzedniego rządu dokonano w tym programie zmiany - powiedziała ministra Pełczyńska-Nałęcz. - Zasada KPO jest taka, że jeżeli program włączony zostanie zmieniony, to dalsze jego zmiany w zasadzie nie są możliwe - wyjaśniła.

- Dzisiaj podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów - zaznaczyła szefowa resortu funduszy.

- Rozumiem emocje, jakie wywołały niektóre umowy (...), w związku z tym podjęliśmy bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Po pierwsze kontrola samego PARP-u w jednostkach, które udzielały tych dotacji, po drugie kontrola MFiPR w PARP - powiedziała na briefingu Pełczyńska-Nałęcz.

Kiedy wypłata pieniędzy z KPO dla przedsiębiorców

Jak zapowiedziała, wypłaty zostaną wstrzymana do czasu, aż umowa zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa.

- Chcemy to robić przyjaźnie dla przedsiębiorców. Bo i ile jakaś - nie wiemy jaka, badamy, zdecydowanie mniejszościowa, choć rozumiemy, że bardzo oburzająca pula - ma w sobie nieprawidłowości, o tyle pozostałe umowy, to są umowy z przedsiębiorcami, uczciwymi, którzy chcą i powinni dostać dotacje z podpisanych umów i powinny one być wypłacane jak najszybciej - zaznaczyła, podkreślając, że poszczególne dotacje będą wypłacone po kontroli każdej umowy i uznanie jej za zgodną z całym programem. - I kontrola będzie szła dalej. Tak do skutku, przez wszystkie umowy - zapewniła.

Jak dodała, "do tego momentu wypłacono beneficjentom 110 milionów złotych". - Gdy tym czasem cały program to jest 1 miliard 200 tysięcy złotych - zaznaczyła ministra. - W związku z tym zdecydowana większość środków nie została w ogóle jeszcze wypłacona - dodała, wyjaśniając, że będą one wypłacane "w miarę postępującej kontroli".

- Każda nieprawidłowo tutaj zakwalifikowana umowa, każda dotacja, która jest niezgodna z zasadami, zostanie wzięta pod lupę, rozliczona i środki po prostu nie zostaną wydane - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

- Także bardzo ścisłej kontroli poddamy działania wszystkich operatorów i wszystkiego tego, co się zdarzyło wokół działań operatorów - zaznaczyła.

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną wypłacone dopóki umowy nie zostaną skontrolowane TVN24

"Ten program został zaostrzony, a nie poluzowany"

- Program został zaostrzony, a nie poluzowany - podkreśliła, odnosząc się do informacji w przestrzeni publicznej, jakoby dostęp do dotacji został ułatwiony. Jak wyjaśniła, zaostrzenie zasad nastąpiło przez wprowadzenie rocznej karencji na zakup dóbr trwałych. - Dlaczego roczną? Dlatego że wszystkie inwestycje z części dotacyjnej muszą się skończyć w 2026 roku - zaznaczyła szefowa resortu funduszy.

- Gdyby KPO się zaczęło wcześniej, gdyby ten program był zrealizowany wcześniej, wówczas ta karencja mogłaby być dłuższa. Niemniej naszą decyzją w ogóle została wprowadzona - dodała, wyjaśniając, że w programie, który obecny rząd przejął od poprzedniej władzy, nie było w ogóle karencji.

Dymisja szefowej PARP

Ministra odniosła się także do zwolnienia szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyny Duber-Stachurskiej, które nastąpiło w lipcu, czyli jeszcze przed wybuchem afery.

- Były liczne skargi ze strony beneficjentów z HoReCa, jeśli chodzi o współpracę z PARP, natomiast powodem dymisji nie były te konkretne nieprawidłowości w obszarze HoReCa, ponieważ nie otrzymałam od pani prezes żadnego pisma w sprawie nieprawidłowości w programie HoReCa - oświadczyła Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej.

"Zostaje ludzkie oburzenie"

Pełczyńska-Nałęcz została także zapytana, czy nie dostrzega konfliktu interesów w sytuacji, kiedy środki z takiego programu otrzymują członkowie rodzin polityków, np. "małżonka posła na Sejm".

- Mnie taka sytuacja po ludzku oburza, jako człowieka, ale jako minister muszę działać zgodnie z regułami - odpowiedziała ministra. - To są ogromne pieniądze i nie może paść cień podejrzenia, że coś się zadziało z klucza politycznego i że ktoś z zestawu ministerialnego, ktoś z nas zainterweniował w procedury - zaznaczyła.

- Nie ma takiej możliwości, aby w regulamin programu wpisać, że nie wolno przyznawać wsparcia osobom z legitymacją tej czy innej partii czy też osobom, których małżonek czy matka, czy ojciec mają legitymację partyjną. To są zapisy niedopuszczalne w naborze, a jak ich nie ma, to nie ma tytułu do ich egzekucji. Zostaje ludzkie oburzenie - wyjaśniła.

Dodała, że polityczna interwencja jest zabroniona. Podkreśliła, że "tego nie można robić, to jest najgorsza praktyka".

- Chciałabym zwrócić uwagę, że są zasadne najpewniej uwagi do niektórych umów, ale nie ma cienia podejrzenia, że ktoś z ministerstwa czerpał tutaj korupcyjne korzyści czy prywatne korzyści. Tu jest czysto, tu jest jawnie, transparentnie, jest pełna jawność danych i żelazne stosowanie wszystkich procedur - dodała ministra funduszy i polityki regionalnej.

O wsparciu dla branży HoReCa z KPO

Z danych PARP wynika, że w ramach wsparcia MŚP z branży HoReCa w KPO zawarto 3005 umów na 1,2 mld zł. Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Zasady naboru HoReCa ustalono w 2023 r. Wnioski o przyznanie funduszy można było składać w okresie maj-czerwiec oraz lipiec-październik 2024. W drugiej rundzie składania wniosków wprowadzono ułatwienia dla ubiegających się o dodatkowe środki, w tym m.in. obniżono do 20 proc. minimalny spadek obrotów liczony rok do roku w latach 2020–2021 (w pierwszym naborze było to 30 proc.).

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP