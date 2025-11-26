Logo TVN24
Orlen zaprasza do sprzedaży akcji Energi

Energa
Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu
Źródło: TVN24
Orlen zaprosił wszystkich innych akcjonariuszy Energi do zbycia swoich udziałów. Koncern podkreślił jednocześnie, że to nie oznacza publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Orlen zmierza do posiadania 100 procent akcji Energi.

Zarząd i rada nadzorcza Orlenu wyraziły w środę zgodę na zaproszenie wszystkich innych posiadaczy akcji Energi do ich sprzedaży po 18,87 zł za papier. Koncern ma 90,92 proc. akcji Energi. W środę na zamknięciu giełdy walory Energi kosztowały 16,9 zł.

Orlen chce wszystkie akcji Energi

Jak poinformował Orlen, zaproszenie dotyczy łącznie 37 578 474 akcji, czyli liczby, która łącznie z akcjami posiadanymi przez koncern daje w sumie 100 proc. akcji Energi.

Oferowana cena zakupu oznacza, że spółka zamierza przeznaczyć na ten cel 709,1 mln zł.

Decyzja zarządu i rady nadzorczej obejmuje możliwość zakupu akcji albo w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, albo poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie ofert w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r. - przekazał koncern.

Dodał, że zarząd płockiej firmy 17 listopada 2025 r. postanowił rozpocząć działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania Orlenu w Energę do 100 proc. kapitału zakładowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
pap_20250415_0HR
Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa

"Zaniedbania poprzedniego zarządu"

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara skomentował w rozmowie z PAP, że obecny zarząd największej polskiej spółki państwowej "naprawia błędy" swoich poprzedników.

- Poprzedni zarząd przez swoje zaniedbania doprowadził do sytuacji, która m.in. utrudnia sprawną realizację strategicznych inwestycji. My naprawiamy te błędy. Poprzednicy zaognili też relacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom - powiedział Fąfara.

Jak dodał, zaproszenie do sprzedaży akcji to "wyciągnięcie ręki, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść z zamrożonej inwestycji z godziwym zyskiem".

"Energa nie zmieni właściciela"

Fąfara wytłumaczył, że w zależności od rezultatu zaproszenia, koncern będzie podejmować decyzje o kolejnych krokach. Według niego dla Orlenu satysfakcjonujący będzie każdy rezultat zaproszenia, który "pozwoli jeszcze mocniej zwiększyć zaufanie rynku kapitałowego do naszych działań".

Zapewnił jednocześnie, że "Energa na pewno nie trafi do innego właściciela".

Prezes koncernu wyjaśnił również, że Orlen nie ustalił proponowanej ceny odkupu. - To obiektywna kwota przygotowana przez rynkowych profesjonalistów zatrudnionych do tej transakcji. Uwzględnia ona wszystkie uwarunkowania rynkowe - podkreślił prezes.

Poprzednie wezwania

W grudniu 2019 r. Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za sztukę, w kwietniu 2022 r. podniósł oferowaną cenę do 8,35 zł za akcję. 20 kwietnia 2020 r. Skarb Państwa zgodził się sprzedać swoje akcje po wyższej cenie. W wyniku wezwania Orlen objął 80 proc. akcji Energi.

We wrześniu 2020 r. Orlen ogłosił kolejne wezwanie na 20 proc. pozostałych akcji, ale nabył nieco ponad połowę, podnosząc swój udział do 90,92 proc. Walne zgromadzenie Energi podjęło następnie uchwałę o wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Została ona jednak zaskarżona przez mniejszościowych akcjonariuszy, którzy wygrali przed sądem.

Energa i Orlen

Energa zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje ok. 3,4 mln odbiorców końcowych.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest notowany na GPW, Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: energa.pl

