Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Krajowy gigant rośnie dzięki ukraińskim nalotom na rosyjskie rafinerie

Płock rafineria PKN Orlen
Miliardowe straty, niepewne korzyści. NIK wylicza szereg nieprawidłowości przy fuzji Orlenu z Lotosem
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Kurs akcji Orlenu, największej krajowej spółki, rośnie w miarę postępujących zniszczeń rosyjskich rafinerii, będących skutkiem ataków ukraińskich dronów - donosi w środę "Dziennik Gazeta Prawna". Tempo wzrostu notowań przyspieszyło w ostatnich tygodniach.

Jak zauważa gazeta, od początku br. notowania Orlenu na warszawskiej giełdzie poszły w górę o 125 proc. i jest to najlepszy wynik w grupie największych firm uwzględnianych w wyliczaniu indeksu WIG20. Tempo wzrostu notowań przyspieszyło w ostatnich tygodniach, pod wpływem oczekiwanego wzrostu zysków z przerobu ropy naftowej, który w pierwszym półroczu przynosił firmie straty.

- Decydujący wpływ na obecną sytuację na europejskim rynku paliw mają ograniczenia w produkcji i eksporcie paliw z Rosji, pod wpływem zniszczeń spowodowanych przez ataki ukraińskich dronów - ocenia w rozmowie z dziennikiem Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego

Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego

Rynki
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka

Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka

Spadek produkcji rosyjskich rafinerii

Gazeta przypomina, że zgodnie z oceną Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), pod wpływem bombardowań zdolności produkcyjne rosyjskich rafinerii spadły o ok. 0,5 mln baryłek dziennie, czyli niemal 10 proc. Rosja przedłużyła ponadto do końca roku embargo na eksport benzyny, żeby nie zabrakło jej na rynku wewnętrznym.

Unia Europejska wprawdzie odcięła się od dostaw rosyjskich paliw w 2023 r., ale ze względu na globalny charakter rynku, ograniczenia w produkcji na Wschodzie mają wpływ także na sytuację na obszarze wspólnego rynku. Rosja jest największym na świecie eksporterem diesla i w zeszłym roku miała 16-17 proc. udział w globalnym handlu. MAE ocenia, że w II kwartale dostawy z Rosji tego produktu mogły być niższe o 30-35 proc. niż przed rokiem - czytamy.

Jak przypomina "DGP", inwestorzy wyceniają obecnie Orlen na 115 mld zł, czyli najwyżej w historii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
OrlenGPWUkrainaRosja
Zobacz także:
W ramach programu Mieszkanie plus są budowane już dwa osiedla - w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie.
Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii
Nieruchomości
Amazon siedziba Krzemowa Dolina Kalifornia
Gigant technologiczny szykuje cięcia etatów. "Niektórzy mogą zapytać dlaczego"
Tech
Przygotowywany jest nowy sposób poboru opłat na drogach krajowych od samochodów, których masa przekracza 3,5 tony
Ponad 600 kilometrów dróg z opłatą. Nowe plany
Moto
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek
lotto S shutterstock_275295956
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
Rynki
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"
Z kraju
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
Z kraju
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
Z kraju
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
Ze świata
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Z kraju
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Z kraju
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Z kraju
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Z kraju
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica