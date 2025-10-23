"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Resort klimatu został zapytany w interpelacji m.in. o to, czy prowadzi obecnie analizy dotyczące włączenia jednorazowych butelek szklanych tzw. małpek do systemu kaucyjnego.

"Objęcie systemem (kaucyjnym - red.) dodatkowej frakcji (tzw. małpek - red.), obok dodatkowego obciążenia sklepów oraz zmniejszenia strumienia szklanych odpadów w systemie komunalnym wymagałoby istotnych inwestycji w infrastrukturę. Obecnie systemy kaucyjne zaplanowane są dla trzech frakcji jasno wskazanych w ustawie i dla tych trzech strumieni budowana jest infrastruktura i logistyka. MKiŚ nie wyklucza zmian w tym zakresie w kolejnych latach funkcjonowania systemu" - napisano.

"Decyzja o ewentualnej inicjatywie ustawodawczej zostanie podjęta w 2026 r. Niemniej najpierw system kaucyjny musi w pełni ruszyć, tak aby możliwa była ocena jego efektywności w aktualnej formie" - dodano.

W ocenie MKiŚ kluczowe jest, aby zapewnić możliwość rozwijania systemu kaucyjnego w stabilnym otoczeniu prawnym, a ewentualne zmiany legislacyjne poddawać szerokim konsultacjom i wprowadzać z odpowiednim vacatio legis, dając przedsiębiorcom czas na dostosowanie się.

System kaucyjny w Polsce

Od początku października w Polsce obowiązuje system kaucyjny, co oznacza, że do napojów w butelkach plastikowych, metalowych puszkach i szklanych butelkach wielorazowego użytku ma być doliczana kaucja, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Kaucja wynosi 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, a 1 zł w przypadku wielorazowych butelek szklanych.

Zasady systemu kaucyjnego w Polsce Źródło: PAP/Mateusz Krymski

System kaucyjny ma zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań. Jego głównym celem jest podniesienie poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach i osiągnięcie unijnych progów recyklingu. Zgodnie z nimi w latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 77 proc. w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l). Od 2029 r. próg ten wzrośnie do 90 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD