"Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 23 października 2025 r. zmarł dr Maciej Adamkiewicz. Współwłaściciel Adamed Pharma, wieloletni Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej firmy.

Maciej Adamkiewicz nie żyje

"Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo - nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować" - dodano.

"Jego odejście jest ogromną stratą dla całej społeczności Adamed, polskiej medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego" - napisano.

Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie na liście "Forbesa"

Współwłaściciele Adamed Pharma, Maciej i Małgorzata Adamkiewiczowie, w tym roku znaleźli się na 24. miejscu na liście najzamożniejszych Polaków z majątkiem wycenianym na 2,86 mld zł.

W roku ubiegłym zajęli 32. pozycję.

Adamed Pharma

Adamed to duża polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Firmę założył ojciec Macieja Adamkiewicza, Marian, w 1986 roku.

Maciej Adamkiewicz przejął kierowanie spółką w 2000 roku. W grudniu 2020 roku Maciej Adamkiewicz, jako ówczesny prezes zarządu, oraz Małgorzata Adamkiewicz, wówczas w funkcji wiceprezeski, podjęli decyzję o przejściu do Rady Nadzorczej. Jak tłumaczono, zmiana miała służyć skoncentrowaniu ich uwagi na kwestiach strategicznych i kierunkach rozwoju Adamedu.

"Adamed to lider na rynku leków nowej generacji - jako pierwsza firma w Polsce w 2001 roku rozpoczęliśmy prace badawcze nad oryginalnymi terapiami" - informuje spółka na swojej stronie internetowej. "Dziś w swoim portfolio posiadamy blisko 900 produktów (tzw. SKU) w Polsce i za granicą, oferowanych pacjentom w kilkudziesięciu krajach na świecie, a na inwestycje w badania i rozwój przeznaczyliśmy dotychczas blisko 2,4 miliarda złotych" - przekazano.

