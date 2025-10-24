Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Maciej Adamkiewicz nie żyje

Maciej Adamkiewicz
Maciej Adamkiewicz
Źródło: Andrzej WRZESINSKI/East News
Nie żyje Maciej Adamkiewicz, współwłaściciel Adamed Pharma, wieloletni prezes zarządu i członek rady nadzorczej - poinformowała firma w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Miliarder miał 59 lat.

"Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 23 października 2025 r. zmarł dr Maciej Adamkiewicz. Współwłaściciel Adamed Pharma, wieloletni Prezes Zarządu i Członek Rady Nadzorczej" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej firmy.

Maciej Adamkiewicz nie żyje

"Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo - nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować" - dodano.

"Jego odejście jest ogromną stratą dla całej społeczności Adamed, polskiej medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego" - napisano.

Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie na liście "Forbesa"

Współwłaściciele Adamed Pharma, Maciej i Małgorzata Adamkiewiczowie, w tym roku znaleźli się na 24. miejscu na liście najzamożniejszych Polaków z majątkiem wycenianym na 2,86 mld zł.

W roku ubiegłym zajęli 32. pozycję.

Adamed Pharma

Adamed to duża polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Firmę założył ojciec Macieja Adamkiewicza, Marian, w 1986 roku. 

Maciej Adamkiewicz przejął kierowanie spółką w 2000 roku. W grudniu 2020 roku Maciej Adamkiewicz, jako ówczesny prezes zarządu, oraz Małgorzata Adamkiewicz, wówczas w funkcji wiceprezeski, podjęli decyzję o przejściu do Rady Nadzorczej. Jak tłumaczono, zmiana miała służyć skoncentrowaniu ich uwagi na kwestiach strategicznych i kierunkach rozwoju Adamedu.

"Adamed to lider na rynku leków nowej generacji - jako pierwsza firma w Polsce w 2001 roku rozpoczęliśmy prace badawcze nad oryginalnymi terapiami" - informuje spółka na swojej stronie internetowej. "Dziś w swoim portfolio posiadamy blisko 900 produktów (tzw. SKU) w Polsce i za granicą, oferowanych pacjentom w kilkudziesięciu krajach na świecie, a na inwestycje w badania i rozwój przeznaczyliśmy dotychczas blisko 2,4 miliarda złotych" - przekazano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej WRZESINSKI/East News

Udostępnij:
Zobacz także:
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
Tech
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak? 
Tech
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Moto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Z kraju
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
Turystyka
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
Ze świata
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica