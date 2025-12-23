Logo TVN24
Z kraju

Kolejne wnioski o środki z KPO. Kiedy pieniądze trafią do Polski?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo dotyczące wydatkowania pieniędzy z KPO
Źródło: TVN24
Podpisałam właśnie szósty i siódmy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy o łącznej wartości 29 miliardów złotych - poinformowała na portalu X ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Środki mają trafić do Polski w kwietniu 2026 roku.

23 grudnia Polska złożyła szósty i siódmy wniosek o płatność w Krajowym Planie Odbudowy, wynika z informacji opublikowanych na stronie kpo.gov.pl. Resort funduszy i polityki regionalnej zapowiadał wcześniej, że złoży te dwa wnioski przed końcem grudnia i że będą one opiewać łącznie na ponad 30 mld zł.

Złożenie dokumentów potwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu doprecyzowała jednak, że chodzi o kwotę 29 mld zł. 

"Podpisałam właśnie 6. i 7. wniosek o płatność z KPO na 29 mld zł. Za chwilę święta, ale praca trwa do ostatniej chwili" - napisała na portalu X.

"Kolejne pieniądze z KPO przyjdą w sierpniu i w grudniu. Łącznie do kraju spłynie ponad 110 mld zł! Ambitne kraje wspierają własne gospodarki i przedsiębiorców inwestycjami publicznymi. Inni tego nie robią i przegrywają na globalnym rynku. Inwestycjami z KPO bronimy siły gospodarki i przedsiębiorstw" - dodała ministra.

Wnioski o płatność w KPO

Wnioski o płatność w Krajowym Planie Odbudowy to dokumenty, które państwa UE składają, aby otrzymać pieniądze za reformy i inwestycje. Każdy wniosek zawiera mierniki. Są to kamienie milowe i wskaźniki, które państwo musi zrealizować przed wysłaniem wniosku do Komisji Europejskiej.

Pierwszy wniosek Polska złożyła 15 grudnia 2023 roku, drugi i trzeci - 13 września 2024 roku, a czwarty i piąty wniosek - 27 grudnia 2024 roku. Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r.

Kolejne miliardy dla Polski

Na początku grudnia resort funduszy i polityki regionalnej przekazał, że w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność KE przelała Polsce 26 mld zł. Środki te zostały przyznane na dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury i taboru kolejowego, ochrony zdrowia, energetyki. Dotychczas w ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska otrzymała 93 mld zł.

Po rewizji polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform, a nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej, znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (40,26 proc.) i transformację cyfrową (20,92 proc.).

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

KPOKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica