Kolejne wnioski o środki z KPO. Kiedy pieniądze trafią do Polski?

23 grudnia Polska złożyła szósty i siódmy wniosek o płatność w Krajowym Planie Odbudowy, wynika z informacji opublikowanych na stronie kpo.gov.pl. Resort funduszy i polityki regionalnej zapowiadał wcześniej, że złoży te dwa wnioski przed końcem grudnia i że będą one opiewać łącznie na ponad 30 mld zł.
Złożenie dokumentów potwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resortu doprecyzowała jednak, że chodzi o kwotę 29 mld zł.
"Podpisałam właśnie 6. i 7. wniosek o płatność z KPO na 29 mld zł. Za chwilę święta, ale praca trwa do ostatniej chwili" - napisała na portalu X.
"Kolejne pieniądze z KPO przyjdą w sierpniu i w grudniu. Łącznie do kraju spłynie ponad 110 mld zł! Ambitne kraje wspierają własne gospodarki i przedsiębiorców inwestycjami publicznymi. Inni tego nie robią i przegrywają na globalnym rynku. Inwestycjami z KPO bronimy siły gospodarki i przedsiębiorstw" - dodała ministra.
Wnioski o płatność w KPO
Wnioski o płatność w Krajowym Planie Odbudowy to dokumenty, które państwa UE składają, aby otrzymać pieniądze za reformy i inwestycje. Każdy wniosek zawiera mierniki. Są to kamienie milowe i wskaźniki, które państwo musi zrealizować przed wysłaniem wniosku do Komisji Europejskiej.
Pierwszy wniosek Polska złożyła 15 grudnia 2023 roku, drugi i trzeci - 13 września 2024 roku, a czwarty i piąty wniosek - 27 grudnia 2024 roku. Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r.
Kolejne miliardy dla Polski
Na początku grudnia resort funduszy i polityki regionalnej przekazał, że w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność KE przelała Polsce 26 mld zł. Środki te zostały przyznane na dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury i taboru kolejowego, ochrony zdrowia, energetyki. Dotychczas w ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska otrzymała 93 mld zł.
Po rewizji polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform, a nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.
Zgodnie z celami Unii Europejskiej, znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (40,26 proc.) i transformację cyfrową (20,92 proc.).
Autorka/Autor: BC/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara