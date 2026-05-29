Nowe dane o inflacji w Polsce. "Bardzo pozytywna niespodzianka"
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu o 3,7 procent w skali roku i 0,2 w skali miesiąca.
Miesiąc wcześniej inflacja była na poziomie 3,2 proc. rdr. oraz 0,6 proc. mdm.
Inflacja w maju 2026. Komentarze ekspertów
Analitycy mBanku mówią o "nieoczekiwanym" spadku. "Głównym sprawcą jest dużo wolniejszy wzrost cen żywności. Taki wynik jest jednak krótkotrwały - III kwartał przyniesie solidne przyśpieszenie. Cieszy natomiast inflacja bazowa, która zapewne ustabilizowała się na poziomie 3 proc." - napisali w mediach społecznościowych.
Specjaliści ING piszą natomiast o "pozytywnym zaskoczeniu inflacyjnym". "W maju inflacja (w dół) do 3,1 proc.r/r (kons.: 3,7%) i nadal w granicach akceptowanych odchyleń od celu NBP. Duży spadek cen żywności (-1,0 proc. m/m). Inflacja bazowa tylko nieznacznie w górę. Dobra wiadomość dla RPP" - czytamy. Dodali, że w ich opinii taki wynik inflacji oznacza, że stopy procentowe pozostaną niezmienione do końca roku.
"Tym razem bardzo pozytywna niespodzianka inflacyjna!" - dodają eksperci PKO.
"Zaskoczyły ceny żywności, które w ciągu miesiąca spadły o 1,0 proc. m/m, a ich roczna dynamika spowolniła do 0,5 proc. r/r. Ceny paliw obniżyły się o 0,1 proc. m/m, jednak ich roczna dynamika przyspieszyła do 12,3 proc. r/r. Nieco silniej niż przed miesiącem rosły też ceny energii (+5,0 proc. r/r). Inflacja bazowa była zbliżona do odnotowanej w marcu - szacujemy ją w przedziale 3,0-3,1 proc. r/r. Majowe dane potwierdzają, że nasilone w ostatnim czasie oczekiwania na podwyżki stóp procentowych są przesadzone. Wpływ szoku energetycznego na gospodarkę jest mitygowany przez program CPN, a dane nie pokazują nasilenia efektów drugiej rundy" - oceniają analitycy banku.