Amerykańska agencja zmienia prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

S&P Global Ratings podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2024 rok do 3,1 procent z 3 procent w związku z umiarkowaną poprawą perspektyw inwestycyjnych - podała firma w opublikowanym we wtorek raporcie.

Inflacja w Polsce. Czego możemy się spodziewać?

Analitycy firmy spodziewają się także, że inflacja w Polsce na koniec tego roku wyniesie 10,9 proc., w 2024 r. spadnie do 6 proc., a w roku 2025 obniży się to 4,1 proc. Dopiero w 2026 r., zdaniem S&P, inflacja spadnie w granice celu inflacyjnego NBP – 2,5 proc. plus/minus 1 proc. – i wyniesie 3,4 proc. Z prognoz agencji wynika również, że na koniec br. główna stopa procentowa NBP wyniesie 5,75 proc., czyli tyle, ile wynosi obecnie, oraz utrzyma się na tym poziomie do końca 2024 r. W roku 2025 stopa referencyjna ma zostać obniżona do 4,75 proc., zaś w roku 2026 spadnie do 3 proc.