Enea na celowniku. Stawką setki milionów

Enea, spółka z siedzibą w Poznaniu, poinformowała, że otrzymała również protokół pokontrolny dotyczący weryfikacji prawidłowości ustalenia wartości odpisu na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC), w którym m.in. została wskazana kwota w wysokości 139,9 mln zł, którą zgodnie z interpretacją Ustawy przyjętą przez Prezesa URE spółka powinna przekazać na FWRC, o ile wszczęte postępowanie potwierdzi zasadność kwoty obliczonej przez Prezesa URE.

Enea ma zastrzeżenia

Enea wskazała, że zamierza wnieść zastrzeżenie do protokołu, w związku z odmienną niż przyjęta przez Prezesa URE interpretacją ustawy.

"Jednocześnie analizowany jest scenariusz dalszych działań mających na celu ograniczenie ryzyka niekorzystnego dla spółki rozstrzygnięcia, w toczącym się postępowaniu administracyjnym" - napisano w komunikacie.

