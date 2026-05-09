Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu

Barack Obama na kongresie Impact w Poznaniu

Impact od lat uchodzi za kluczowy szczyt gospodarczo-technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki oraz kultury.

Kogo usłyszmy na Impact'26?

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, światowej sławy prawniczka Amal Clooney oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto.

Jednym ze speakerów Impact'26 będzie Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który gościł w piątek w TVN24 BiS.

Warto wymienić także kolejnych uczestników tego wydarzenia, na scenach Impact'26 pojawią się: Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Timothy Snyder, Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations) oraz Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna) i Pavol Szalai (Reporterzy bez Granic).

Donald Tusk na Impact'26

"Obecność Donalda Tuska wśród zebranych podkreśla nową rolę Polski, która w dobie militarnej i gospodarczej niepewności staje się podmiotem globalnych zmian. Uczestnictwo polskiego premiera i jednego z liderów Europy, stwarza okazję nie tylko do wymiany myśli, ale także do wypracowania praktycznych rozwiązań na czasy światowego multi-kryzysu" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Celem Impact'26 jest stworzenie przestrzeni do wymiany idei oraz opracowania konkretnych strategii dla Europy mierzącej się z wielowymiarowymi wyzwaniami. Konfrontacja różnych perspektyw ma stać się fundamentem nowej architektury kontynentu, opartej na innowacyjności, bezpieczeństwie i odporności społecznej.

Prestiż konferencji potwierdza lista gości poprzednich edycji, wśród których znaleźli się m.in. Barack i Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari czy Natalie Portman.

Impact'26 kiedy startuje?

Impact'26 odbędzie się 13 i 14 maja w Poznaniu. Program obejmuje 94 godziny debat, blisko 650 speakerów, dziewięć scen i 25 ścieżek tematycznych, w tym dziesięć nowych. Wśród nich znalazły się m.in. "Young Voices" oraz "Investments & Startups", a także ścieżki poświęcone zdrowiu, przedsiębiorczości czy sztucznej inteligencji.

