Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu

|
Donald Tusk
Barack Obama na kongresie Impact w Poznaniu
Źródło: Impact
Premier Donald Tusk będzie głównym gościem konferencji Impact'26 - jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Szef polskiego rządu wygłosi przemówienie inauguracyjne oraz weźmie udział w dyskusjach z międzynarodowym gronem liderów polityki, biznesu, nauki i kultury.

Impact od lat uchodzi za kluczowy szczyt gospodarczo-technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki oraz kultury.

"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty

Kogo usłyszmy na Impact'26?

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, światowej sławy prawniczka Amal Clooney oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto.

Jednym ze speakerów Impact'26 będzie Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który gościł w piątek w TVN24 BiS.

Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Dowiedz się więcej:

Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową

Warto wymienić także kolejnych uczestników tego wydarzenia, na scenach Impact'26 pojawią się: Jon Huntsman (wiceprezes Mastercard, były ambasador USA w Singapurze, Chinach i Rosji, były gubernator Utah), Mark Brzeziński (były ambasador USA w Polsce i w Szwecji), Edi Rama (premier Albanii), Peter Pomerantsev (ekspert ds. dezinformacji, Johns Hopkins University), Timothy Snyder, Alexander Soros (przewodniczący Open Society Foundations) oraz Ece Temelkuran (pisarka i komentatorka polityczna) i Pavol Szalai (Reporterzy bez Granic).

Donald Tusk na Impact'26

"Obecność Donalda Tuska wśród zebranych podkreśla nową rolę Polski, która w dobie militarnej i gospodarczej niepewności staje się podmiotem globalnych zmian. Uczestnictwo polskiego premiera i jednego z liderów Europy, stwarza okazję nie tylko do wymiany myśli, ale także do wypracowania praktycznych rozwiązań na czasy światowego multi-kryzysu" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Celem Impact'26 jest stworzenie przestrzeni do wymiany idei oraz opracowania konkretnych strategii dla Europy mierzącej się z wielowymiarowymi wyzwaniami. Konfrontacja różnych perspektyw ma stać się fundamentem nowej architektury kontynentu, opartej na innowacyjności, bezpieczeństwie i odporności społecznej.

Prestiż konferencji potwierdza lista gości poprzednich edycji, wśród których znaleźli się m.in. Barack i Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari czy Natalie Portman.

Barack Obama na Impact w Poznaniu
Barack Obama na Impact w Poznaniu
Źródło: tvn24.pl

Impact'26 kiedy startuje?

Impact'26 odbędzie się 13 i 14 maja w Poznaniu. Program obejmuje 94 godziny debat, blisko 650 speakerów, dziewięć scen i 25 ścieżek tematycznych, w tym dziesięć nowych. Wśród nich znalazły się m.in. "Young Voices" oraz "Investments & Startups", a także ścieżki poświęcone zdrowiu, przedsiębiorczości czy sztucznej inteligencji.

Impact w 2025 roku obchodził 10-lecie
Impact w 2025 roku obchodził 10-lecie
Źródło: PAP
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Donald Tuskimpact day
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
Moto
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
Tech
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
Ze świata
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Z kraju
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
Ze świata
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Ze świata
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Ze świata
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Z kraju
shutterstock_2722254235
To paliwo może wesprzeć europejskie lotnictwo
Ze świata
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
Z kraju
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
Z kraju
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
Z kraju
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
Handel
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Bezrobocie w kwietniu w dół. Szacunki resortu pracy
Dla pracownika
Niemcy, ludzie
"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę
Ze świata
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
Rynki
Wołodymyr Zełenski
Ataki dronów w Rosji. Zełenski: celem była kluczowa rafineria
Ze świata
prąd, energia, przedłużacz
Szok energetyczny. Wysokie ceny przenikają do gospodarki
Z kraju
samochód kluczyk
Tysiące przedsiębiorców nie reguluje rat. KRD alarmuje
Pieniądze
Donald Trump
Globalne cła Trumpa pod lupą sądu. Zapadł wyrok
Handel
lotto shutterstock_2243440457
Duża kumulacja w Lotto
Z kraju
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Opłata z zaskoczenia. "Ceny na półkach mogą wzrosnąć"
Łukasz Figielski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica