Z kraju Obajtek: niech obecny prezes Orlenu pokaże majątek Paulina Karpińska |

Dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja o reportażu "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/EPA/PAP

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Rada Nadzorcza Orlenu powołała we wtorek prezesa i nowych członków zarządu spółki. Na stanowisku pozostaje Ireneusz Fąfara, który kieruje koncernem od kwietnia 2024 roku, a w skład zarządu weszli także jego dotychczasowi członkowie.

Decyzję skrytykował były prezes Orlenu Daniel Obajtek. "W Orlenie bez zmian. Na co był ten konkurs? Kolejna farsa robiona pod publikę dla naiwnych" - skomentował w serwisie X.

Daniel Obajtek Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Konkurs na zarząd Orlenu

Biuro prasowe Orlenu w komentarzu pod postem w odpowiedzi napisało, że "konkursy są między innymi po to, żeby biuro prasowe ORLENU nie musiało odnosić się do takich tematów, jak:

okazyjny zakup mieszkania przez prezesa ORLENU od firmy, z którą ORLEN współpracował sponsoringowo,

⁠liczne działki zakupione przez prezesa ORLENU i jego bliskich w pobliżu planowanych wielkich inwestycji energetycznych ORLENU,

⁠zakup wydawcy prasy i wpisanie ORLENU na listę wstydu największego funduszu inwestycyjnego na świecie,

spadek kursu akcji ORLENU poniżej wyceny lokalnej sieci sklepów spożywczych".

W Orlenie bez zmian.



Na co był ten konkurs? Kolejna farsa robiona pod publikę dla naiwnych 🫣 pic.twitter.com/RYkqVIQwRR — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 3, 2026 Rozwiń

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Przypomnijmy, że Orlen na początku kwietnia ogłosił konkurs na prezesa i siedmiu członków zarządu w związku z kończącą się w czerwcu kadencją. Dotychczasowe kierownictwo mogło w nim wystartować.

- Taka praktyka z jednej strony jest normalna, ale z drugiej nie zawsze stosowana - mówił po ogłoszeniu konkursu w rozmowie z Paulina Karpińską z redakcji biznesowej tvn24.pl Dawid Czopek, ekspert rynku paliwowego i zarządzający Funduszem Polaris. Wyjaśniał, że "istnieje coś takiego - szczególnie w spółkach notowanych na giełdzie, czyli spółkach publicznych - jak kodeks dobrych praktyk". - Kodeks wskazuje, że konkursy powinny być przeprowadzane - mówił.

Obajtek: niech ujawni majątek jak ja

Obajtek w odpowiedzi na komentarz biura prasowego Orlenu zażądał publikacji oświadczenia majątkowego Ireneusza Fąfary. "To skoro to konkurs sprawdzał, pan Fąfara powinien opublikować - podobnie jak ja - oświadczenie majątkowe. Kiedy przedstawi wszystkie dokumenty?" [oryginalna pisownia - red.] - napisał były szef Orlenu. Biuro prasowe nie skomentowało tej wypowiedzi.

Przypomnijmy, że Daniel Obajtek nie składał oświadczeń majątkowych, gdy pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego koncernu Orlen w latach 2018-2024. Pierwsze oświadczenie majątkowe złożył dopiero w 2024 roku, już po wejściu do europarlamentu. Bowiem jako eurodeputowany musiał pokazać majątek. Wcześniej Obajtek składał oświadczenia majątkowe jako wójt Pcimia w latach 2006–2015.

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