Budowa fabryki w Polsce zawieszona. Pracę miało znaleźć tysiąc osób

Ekspert o energetyce wiatrowej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wiodący europejski producent turbin wiatrowych, Vestas, ogłosił w zeszłym roku, że wybuduje zakład pod Szczecinem do produkcji łopat wykorzystywanych w turbinach wiatrowych.

Duński koncern zdecydował się jednak teraz zawiesić inwestycję, która miała zostać otwarta w 2026 roku i zatrudniać ponad 1000 osób.

Prace "wstrzymane z powodu niższego niż przewidywano popytu"

Firma powiedziała "Financial Times", że plany zostały "wstrzymane z powodu niższego niż przewidywano popytu na morską energetykę wiatrową w Europie".

Zakładano, że fabryka powstanie na Skolwinie, w północnej części Szczecina. Duński producent zamierzał wytwarzać tam łopaty do turbin wiatrowych przeznaczonych do pracy na morzu, przede wszystkim do swojego flagowego modelu V236-15MW.

Jak pisze "FT", europejski sektor morskiej energetyki wiatrowej zmaga się z wyższymi kosztami, wąskimi gardłami w łańcuchu dostaw i opozycją polityczną w USA.

Kluczowe znaczenie dla Polski morskiej energetyki wiatrowej

UE, Wielka Brytania i Norwegia mają łączny cel w zakresie morskiej energii wiatrowej na poziomie co najmniej 129 GW w eksploatacji lub w budowie do końca dekady.

Jednak firma konsultingowa TGS 4C twierdzi, że Europa jest na dobrej drodze do uzyskania tylko około 84 GW, przy czym Dania i Niemcy nie znalazły oferentów na projekty w oddzielnych aukcjach w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak zaznacza "FT", morska energetyka wiatrowa ma kluczowe znaczenie dla działań ekologicznych Polski, z kilkoma projektami w toku, które mają na celu przekształcenie wód północnego wybrzeża Polski w jeden z największych węzłów dla farm wiatrowych w Europie.

Dotychczasowe inwestycje Vestas w Polsce

Vestas zainwestował już w Polsce, budując zakład montażu gondoli, w których znajdują się krytyczne elementy turbiny, oraz kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych.

Planowana fabryka w Szczecinie miała być jednak jej największą do tej pory polską inwestycją, zlokalizowaną na gruntach zakupionych w 2023 roku. Miała produkować łopaty dla flagowych turbin morskich Vestas, z których każda była w stanie wygenerować 15 MW.

Oczekuje się, że pierwsze morskie turbiny w Polsce zaczną działać w przyszłym roku w ramach wartej 4,7 mld euro spółki joint venture Baltic Power, kontrolowanej przez Orlen i kanadyjską Northland Power, wykorzystującej Vestas jako dostawcę.

Polska chce, aby do 2040 r. Baltic Power i inne duże projekty dostarczyły 18 GW mocy morskiej, czyli mniej więcej połowę obecnej mocy w Europie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp/ams Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock