Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków

Od poniedziałku, 3 listopada, ruszył nabór wniosków o bon ciepłowniczy - nowe świadczenie dla gospodarstw domowych, które odczuwają wzrost kosztów ogrzewania po wygaśnięciu mechanizmu maksymalnych cen ciepła. Wysokość pomocy wyniesie od 500 do 1750 zł w tym roku, a w 2026 r. - nawet do 3500 zł, w zależności od ceny ciepła i dochodów gospodarstwa.

Obecnie trwa składanie wniosków o wsparcie finansowe na okres do końca roku.

Jak przypomina Ministerstwo Energii, "w dniu 30 września 2025 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. poz. 1302)".

Nowe przepisy "przewidują możliwość przyznania określonym w niej gospodarstwom domowym świadczenia pieniężnego -bonu ciepłowniczego". To forma pomocy dla tych, którzy korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne i spełniają kryteria dochodowe.

Bon ciepłowniczy - co to jest?

Według komunikatu resortu, "bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym będącym wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego". Pomoc ma łagodzić skutki zniesienia mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła, który obowiązywał do 30 czerwca br.

Resort wskazuje, że "obecnie obserwuje się stabilizację cen ciepła, co pozwala na powrót do rynkowych cen, niemniej w skali kraju zdarzają się przypadki, gdzie zniesienie mrożenia cen wywołuje znaczące wzrosty". Dla takich sytuacji wprowadzono bon ciepłowniczy.

Bon ciepłowniczy - dla kogo to świadczenie?

Bon ciepłowniczy mogą otrzymać gospodarstwa domowe o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym: - 3272,69 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, - 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Warunkiem jest też korzystanie z ciepła systemowego o cenie przekraczającej 170 zł/GJ netto.

Bon ciepłowniczy - ile wynosi?

Wysokość wsparcia zależy od poziomu ceny ciepła. Dla okresu 1 lipca - 31 grudnia 2025 r. przewidziano: - 500 zł, gdy cena wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ, - 1000 zł, gdy cena przekracza 200 zł/GJ do 230 zł/GJ, - 1750 zł, gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

W kolejnym roku kwoty będą wyższe - nawet 3500 zł dla najwyższej grupy taryfowej.

Zasada "złotówka za złotówkę"

Jak podkreśla resort, "bon ciepłowniczy będzie wypłacany w należnej wysokości z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę". Oznacza to, że po przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenie nie przepada, lecz jest pomniejszane o kwotę przekroczenia. Minimalna wartość wypłaty wyniesie 20 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski za bieżący okres można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania.

Będzie można to zrobić w urzędach oraz:

- na stronie www.gov.pl, - poprzez platformę ePUAP, - w aplikacji mObywatel, - lub tradycyjnie - w placówkach pocztowych.

Jak podano w komunikacie, "dla ułatwienia Minister Energii udostępnił na stronie internetowej BIP Ministerstwa Energii wzór wniosku, co pomoże wnioskodawcy uwzględnić wszystkie niezbędne dane".

Jedno gospodarstwo - jeden bon

Zgodnie z ustawą, "dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie". Jeśli wpłynie kilka wniosków z tego samego adresu, rozpatrzony zostanie tylko pierwszy z nich.

Zaświadczenie od spółdzielni lub zarządcy

W większości przypadków do wniosku trzeba dołączyć "zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu". Dokument potwierdza korzystanie z ciepła systemowego oraz wysokość jego ceny, która decyduje o kwocie bonu.

