Tysiące odbiorców bez prądu. Groźne skutki wichur
Tysiące odbiorców odczuwa skutki trudnych warunków atmosferycznych - Energa Operator informuje o masowych przerwach w dostawach prądu, obejmujących kilka województw.
Spółka zakwalifikowała obszar objęty awarią jako "awarię masową". Bez zasilania pozostają ponad 3 tysiące odbiorców, a nieczynnych jest 180 stacji transformatorowych.
Najtrudniejsza sytuacja na Warmii i Mazurach
Najwięcej awarii odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, przede wszystkim w zachodniej i północnej części regionu - w rejonie Elbląga oraz powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego.
Liczne wyłączenia występują również w województwie pomorskim. Problemy z dostawami prądu dotyczą m.in. okolic Trójmiasta i Pruszcza Gdańskiego, rejonu Pucka i Władysławowa, a także środkowej i zachodniej części regionu - w tym Kościerzyny, Słupska oraz Nowego Dworu Gdańskiego.
Rozproszone awarie na północy
W województwie zachodniopomorskim awarie koncentrują się głównie w środkowej części regionu, obejmując okolice Koszalina, Sławna i Darłowa.
W województwie kujawsko-pomorskim przerwy w dostawach energii mają charakter rozproszony i występują głównie we wschodniej oraz południowej części województwa.
Pojedyncze, punktowe wyłączenia odnotowano również w województwach mazowieckim - głównie na północy regionu - oraz wielkopolskim, przede wszystkim we wschodniej jego części.