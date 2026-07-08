Z kraju Tysiące odbiorców bez prądu. Groźne skutki wichur Bartłomiej Ciepielewski |

Wichury, zimno i deszcz. Tomasz Wasilewski rysuje to, co wydarzy się w pogodzie w środę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Achim Wagner / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tysiące odbiorców odczuwa skutki trudnych warunków atmosferycznych - Energa Operator informuje o masowych przerwach w dostawach prądu, obejmujących kilka województw.

Spółka zakwalifikowała obszar objęty awarią jako "awarię masową". Bez zasilania pozostają ponad 3 tysiące odbiorców, a nieczynnych jest 180 stacji transformatorowych.

Najtrudniejsza sytuacja na Warmii i Mazurach

Najwięcej awarii odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, przede wszystkim w zachodniej i północnej części regionu - w rejonie Elbląga oraz powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, ostródzkiego i szczycieńskiego.

Liczne wyłączenia występują również w województwie pomorskim. Problemy z dostawami prądu dotyczą m.in. okolic Trójmiasta i Pruszcza Gdańskiego, rejonu Pucka i Władysławowa, a także środkowej i zachodniej części regionu - w tym Kościerzyny, Słupska oraz Nowego Dworu Gdańskiego.

Wyłączenia prądu w Polsce - stan na 8 lipca 2026 Źródło zdjęcia: Energa

Rozproszone awarie na północy

W województwie zachodniopomorskim awarie koncentrują się głównie w środkowej części regionu, obejmując okolice Koszalina, Sławna i Darłowa.

W województwie kujawsko-pomorskim przerwy w dostawach energii mają charakter rozproszony i występują głównie we wschodniej oraz południowej części województwa.

Pojedyncze, punktowe wyłączenia odnotowano również w województwach mazowieckim - głównie na północy regionu - oraz wielkopolskim, przede wszystkim we wschodniej jego części.