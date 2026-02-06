Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło: TVN24

Z danych platformy Downdetector, która śledzi awarie internetowe, wynika, że awaria sieci Orange rozpoczęła się jeszcze przed godz. 15.

Awaria w sieci Orange

Użytkownicy zgłaszali głównie problemy z funkcjonowaniem internetu stacjonarnego, ale także kilka procent osób informowało o kłopotach z internetem mobilnym i siecią komórkową.

Zgłoszenia dotyczące awarii sieci Orange Źródło: downdetector.pl

"Nie działa mi Internet (miga czerwona dioda w routerze przy internecie a reszta świeci się normalnie)", "u mnie w woj. mazowieckim to samo", "nie działa mi Orange Światłowód. Czy to jakaś większa awaria?" - to tylko niektóre wpisy klientów pod ostatnim wpisem sieci Orange na Facebooku.

Stanowisko Orange Polska

"Mamy awarię stacjonarnego internetu w Łodzi i Warszawie. Przepraszamy klientów za niedogodności. Pracujemy nad przywróceniem poprawnego działania usługi" - przekazał przed godz. 16 rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński w odpowiedzi na zapytanie redakcji biznesowej tvn24.pl.

Następnie - przed godz. 17 - Jabczyński napisał: "Awaria została usunięta. Usługa powinna już działać poprawnie".

Największe sieci w Polsce

Sieć Orange podała, że na koniec trzeciego kwartału 2025 roku obsługiwała ok. 19,4 miliona klientów komórkowych (15 mln postpaidowych kart SIM, oraz 4,4 mln prepaidowych kart SIM), a do 9,7 mln osób docierała usługa internetu stacjonarnego Orange Światłowód.

Największymi sieciami komórkowymi w Polsce pod względem liczby klientów są Orange, Play, Plus i T-Mobile.

