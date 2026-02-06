Z danych platformy Downdetector, która śledzi awarie internetowe, wynika, że awaria sieci Orange rozpoczęła się jeszcze przed godz. 15.
Awaria w sieci Orange
Użytkownicy zgłaszali głównie problemy z funkcjonowaniem internetu stacjonarnego, ale także kilka procent osób informowało o kłopotach z internetem mobilnym i siecią komórkową.
"Nie działa mi Internet (miga czerwona dioda w routerze przy internecie a reszta świeci się normalnie)", "u mnie w woj. mazowieckim to samo", "nie działa mi Orange Światłowód. Czy to jakaś większa awaria?" - to tylko niektóre wpisy klientów pod ostatnim wpisem sieci Orange na Facebooku.
Stanowisko Orange Polska
"Mamy awarię stacjonarnego internetu w Łodzi i Warszawie. Przepraszamy klientów za niedogodności. Pracujemy nad przywróceniem poprawnego działania usługi" - przekazał przed godz. 16 rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński w odpowiedzi na zapytanie redakcji biznesowej tvn24.pl.
Następnie - przed godz. 17 - Jabczyński napisał: "Awaria została usunięta. Usługa powinna już działać poprawnie".
Największe sieci w Polsce
Sieć Orange podała, że na koniec trzeciego kwartału 2025 roku obsługiwała ok. 19,4 miliona klientów komórkowych (15 mln postpaidowych kart SIM, oraz 4,4 mln prepaidowych kart SIM), a do 9,7 mln osób docierała usługa internetu stacjonarnego Orange Światłowód.
Największymi sieciami komórkowymi w Polsce pod względem liczby klientów są Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock