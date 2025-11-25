Logo TVN24
Gigant ogłasza koniec produkcji w polskiej hucie. "Splot kilku negatywnych czynników"

Huta Królewska w Chorzowie
Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu
Źródło: TVN24
ArcelorMittal Poland trwale wyłączy produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie - podała we wtorek spółka. Instalacje mają zostać zatrzymane w grudniu.

"Jako firma w ostatnich latach podjęliśmy wiele działań, aby utrzymać produkcję w tym zakładzie, jednak splot kilku negatywnych zewnętrznych czynników zniweczył nasze wysiłki" – powiedział, cytowany w komunikacie, Wojciech Koszuta, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

"Wyzwanie" dla bezpieczeństwa pracy

Spółka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zaoferować miejsca pracy w pozostałych oddziałach firmy lub znaleźć inne rozwiązania dla wszystkich 270 zatrudnionych w zakładzie pracowników.

"Mimo że Huta Królewska ma w swoim asortymencie specjalistyczne wyroby, jej udział w całkowitym wolumenie produkcji ArcelorMittal Poland stanowi mniej niż 1 proc. Również wiek instalacji sprawia, że w nadchodzących latach zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie będzie stanowiło duże wyzwanie. Niezbędne są znaczne nakłady finansowe, których w obecnej, trudnej sytuacji sektora stalowego w Europie nie możemy ponieść, gdyż byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione" – powiedział, cytowany w komunikacie, Marek Kempa, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów długich w ArcelorMittal Poland.

Próba znalezienia inwestora

Spółka AMP zaznaczyła, że przed podjęciem decyzji o wyłączeniu produkcji prowadziła szereg działań zmierzających do jej utrzymania. W ostatnich latach w oddziale zainwestowano 30 mln zł w poszerzenie portfolio produktowego i poprawę jakości.

Inwestycje objęły: zbijacz zgorzeliny, modernizację klatek walcowniczych, nową znakownicę i nowy blok kontrolno-pomiarowy do szyn. Spółka AMP próbowała również znaleźć dla zakładu inwestora strategicznego i utworzyć spółkę joint venture.

We wrześniu w oddziale AMP w Dąbrowie Górniczej zatrzymano jeden z dwóch tamtejszych wielkich pieców. Uzasadniano wówczas, że firma prowadzi działalność w niezmiernie trudnych warunkach, na które składają się: bardzo wysokie ceny energii, niewystarczające mechanizmy ochrony rynku, a także fakt, że tylko europejscy producenci ponoszą koszty systemu EU ETS.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład spółki wchodzi dotąd pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, w Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.

Obecna nazwa chorzowskiego oddziału AMP: Huta Królewska (poprzednia to: Kościuszko) nawiązuje do dziedzictwa pierwotnej Königshütte. Huta ta powstała na przełomie XVIII i XIX w. z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena, zaprojektował ją szkocki inżynier John Baildon. Spółka AMP przejęła zakład, będący częścią dawniej ogromnego kompleksu, w 2007 r.

Obecnie na terenach historycznej Huty Królewskiej, prócz oddziału AMP, nadal działają m.in. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Minec (dysponujące m.in. kuźnią) oraz Alstom Polska.

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ArcelorMittal Poland

Produkcja przemysłowa
