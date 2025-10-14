Minister finansów: najnowsze prognozy nie zostawiają wątpliwości

Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

"Najnowsze prognozy MFW (Międzynarodowego Funduszu Walutowego - red.) nie zostawiają wątpliwości. W 2026 polska gospodarka będzie nadal najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką UE. MFW prognozuje dla Polski także spadającą inflację (do 2,8 proc.) i niskie bezrobocie - napisał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w serwisie X.

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego

We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił najnowsze prognozy gospodarcze. MFW oczekuje, że w 2025 r. wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,2, a w 2026 r. - 3,1 proc. MFW szacuje średnioroczną inflację w Polsce w 2025 r. na poziomie 3,8 proc. i 2,8 proc. w 2026 r.

"Zdajemy sobie jednak sprawę z wyzwań jak chociażby ostatnie chińskie restrykcje w handlu metalami ziem rzadkich. Także o nich będziemy w najbliższych dniach rozmawiać w Waszyngtonie w trakcie Annual Meeting" - zapowiedział Domański.

Wcześniej we wtorek MF podało, że minister weźmie udział w Annual Meeting, czyli w corocznym spotkaniu MFW i Banku Światowego. W spotkaniach tych biorą udział m.in. ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych.

