Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów

"Stwierdzono, że drewniany uchwyt szuflady może się odkleić, stwarzając ryzyko zadławienia małymi elementami" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie sieci Action.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa i marka produktu: Drewniane stoisko z lodami Mini Matters
Numer artykułu Action: 3217617
Okres sprzedaży: 11.08.2025 - 06.11.2025
Kod EAN: 8718964249626
Kod producenta: 03/25.
Apel do klientów
Sieć apeluje, aby natychmiast zaprzestać używania tego produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Klienci otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.
Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych. Pierwszy sklep ruszył w 1993 roku w Enkhuizen w północnej Holandii. Obecnie firma posiada ponad trzy tysiące sklepów w 13 krajach.
Autorka/Autor: /ToL
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock