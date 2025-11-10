Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

"Stwierdzono, że drewniany uchwyt szuflady może się odkleić, stwarzając ryzyko zadławienia małymi elementami" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie sieci Action.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa i marka produktu: Drewniane stoisko z lodami Mini Matters

Numer artykułu Action: 3217617

Okres sprzedaży: 11.08.2025 - 06.11.2025

Kod EAN: 8718964249626

Kod producenta: 03/25.

Sieć Action wycofuje produkt Źródło: action.com

Apel do klientów

Sieć apeluje, aby natychmiast zaprzestać używania tego produktu i zwrócić go do najbliższego sklepu Action. Klienci otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.

Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych. Pierwszy sklep ruszył w 1993 roku w Enkhuizen w północnej Holandii. Obecnie firma posiada ponad trzy tysiące sklepów w 13 krajach.

