Turystyka

Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę

Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turcja. Stambuł na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Rodzina turystów z Niemiec - rodzice oraz dwoje dzieci - zmarła z powodu zatrucia środkami owadobójczymi w hotelu w Stambule - podały wyniki autopsji tureckie media.

Prokuratura generalna w Stambule napisała w oświadczeniu, że "rodzina zmarła w wyniku zatrucia środkami owadobójczymi". W raporcie Instytutu Medycyny Sądowej stwierdzono, że śmierć rodziny nie była wynikiem zatrucia pokarmowego, lecz zatrucia środkami owadobójczymi użytymi w hotelu, w którym przebywali - przekazała telewizja NTV.

Tragedia turystów w Turcji

Rodzina pochodzących z Turcji turystów z Niemiec przybyła do Stambułu 9 listopada na wakacje. Jak przed śmiercią zeznała matka, Cigdem Bocek, w metropolii zjedli małże, kebab, kokorec - danie z podrobów jagnięcych i tantuni - danie mięsne zawijane w lawasz.

Rodzina zgłosiła się do szpitala 12 listopada z wymiotami i mdłościami. Dzień później zmarło dwoje dzieci w wieku 6 i 3 lat. Kolejnego dnia zmarła ich matka, a kilka dni później w szpitalu - ojciec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia podczas wakacji. Nie żyją dzieci i ich rodzice

TVN24

Śledztwo tureckich władz

Początkowo śledztwo skupiało się na podejrzeniu zatrudnia pokarmowego. Wstępne wyniki wykazały jednak, że produkty z miejsc, w których rodzina spożywała posiłki, były wolne od zanieczyszczeń.

Dochodzenie rozszerzono o możliwość zatrucia substancją chemiczną po tym, gdy okazało się, że hotel, w którym przebywała rodzina, był dezynfekowany. Do szpitala zgłosiło się także trzech innych gości z podobnymi objawami.

W ramach śledztwa stambulskiej policji tymczasowo aresztowano dotąd 10 osób, w tym pracowników hotelu i firmy, która odpowiadała za jego dezynfekcję.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica