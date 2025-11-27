Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę

Turcja. Stambuł na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Prokuratura generalna w Stambule napisała w oświadczeniu, że "rodzina zmarła w wyniku zatrucia środkami owadobójczymi". W raporcie Instytutu Medycyny Sądowej stwierdzono, że śmierć rodziny nie była wynikiem zatrucia pokarmowego, lecz zatrucia środkami owadobójczymi użytymi w hotelu, w którym przebywali - przekazała telewizja NTV.

Tragedia turystów w Turcji

Rodzina pochodzących z Turcji turystów z Niemiec przybyła do Stambułu 9 listopada na wakacje. Jak przed śmiercią zeznała matka, Cigdem Bocek, w metropolii zjedli małże, kebab, kokorec - danie z podrobów jagnięcych i tantuni - danie mięsne zawijane w lawasz.

Rodzina zgłosiła się do szpitala 12 listopada z wymiotami i mdłościami. Dzień później zmarło dwoje dzieci w wieku 6 i 3 lat. Kolejnego dnia zmarła ich matka, a kilka dni później w szpitalu - ojciec.

Śledztwo tureckich władz

Początkowo śledztwo skupiało się na podejrzeniu zatrudnia pokarmowego. Wstępne wyniki wykazały jednak, że produkty z miejsc, w których rodzina spożywała posiłki, były wolne od zanieczyszczeń.

Dochodzenie rozszerzono o możliwość zatrucia substancją chemiczną po tym, gdy okazało się, że hotel, w którym przebywała rodzina, był dezynfekowany. Do szpitala zgłosiło się także trzech innych gości z podobnymi objawami.

W ramach śledztwa stambulskiej policji tymczasowo aresztowano dotąd 10 osób, w tym pracowników hotelu i firmy, która odpowiadała za jego dezynfekcję.

