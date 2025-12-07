Wybrano najatrakcyjniejsze na świecie miasto dla turystów

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu Źródło: Reuters

Paryż, po raz piąty z rzędu, jest najatrakcyjniejszym na świecie miastem dla turystów - wynika z najnowszej edycji rankingu agencji badania rynku Euromonitor International. W czołówce znalazła się jeszcze jedna europejska stolica.

Miasta najlepsze dla turystów

Euromonitor International ocenia wiodące metropolie na świecie, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak m.in. gospodarka, infrastruktura turystyczna, polityka turystyczna, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. W zestawieniu za 2025 rok dominuje Europa, z sześcioma miast w pierwszej dziesiątce.

Paryż zyskał najwyższą ocenę pod względem atrakcyjności turystycznej. Miasto Świateł zanotowało kolejny rok turystycznego boomu. W 2025 Paryż odwiedziło ponad 18 mln gości z całego świata. Popularności miasta nad Sekwaną sprzyjało ponowne otwarcie Katedry Notre-Dame oraz napływ kibiców piłki nożnej po pierwszym w historii zwycięstwie drużyny Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Według raportu, miasto było świetnie przygotowane na ten wzrost dzięki przemyślanej polityce turystycznej i odpowiedniej infrastrukturze.

Paryż od pięciu lat zajmuje pozycję lidera rankingu Top 100 City Destinations Index 2023. Źródło: Shutterstock

Na drugim miejscu rankingu uplasował się Madryt, a tuż za nim Tokio. Na wysoką ocenę turystycznej atrakcyjności zasłużyły także Rzym, Mediolan, Nowy Jork, Amsterdam i Barcelona. Pierwszą dziesiątkę zamykają Singapur i Seul.

Madryt zajął drugie miejsce w rankingu Top 100 City Destinations Index 2025. Źródło: Shutterstock

Podium Top 100 City Destinations Index 2023 zamyka Tokio Źródło: Shutterstock

Z kolei na liście wiodących destynacji, według liczby międzynarodowych przylotów, dominuje Bangkok (30,3 mln podróży międzynarodowych). Na podium znalazły się także Hongkong (23,2 mln) i Londyn (22,7 mln). Dalej uplasowały się Makau, Stambuł, Dubaj, Mekka, Antalya, Paryż i Kuala Lumpur.

