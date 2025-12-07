Logo TVN24
Turystyka

Wybrano najatrakcyjniejsze na świecie miasto dla turystów

paryz sekwana - Pierre Laborde shutterstock_2566863149
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu
Źródło: Reuters
Paryż już po raz piąty z rzędu został uznany za najatrakcyjniejsze turystycznie miasto świata - wynika z najnowszej edycji rankingu agencji badawczej Euromonitor International. W pierwszej dziesiątce znalazło się łącznie sześć miast europejskich, trzy azjatyckie i jedno amerykańskie.

Paryż, po raz piąty z rzędu, jest najatrakcyjniejszym na świecie miastem dla turystów - wynika z najnowszej edycji rankingu agencji badania rynku Euromonitor International. W czołówce znalazła się jeszcze jedna europejska stolica.

Miasta najlepsze dla turystów

Euromonitor International ocenia wiodące metropolie na świecie, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak m.in. gospodarka, infrastruktura turystyczna, polityka turystyczna, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. W zestawieniu za 2025 rok dominuje Europa, z sześcioma miast w pierwszej dziesiątce.

Paryż zyskał najwyższą ocenę pod względem atrakcyjności turystycznej. Miasto Świateł zanotowało kolejny rok turystycznego boomu. W 2025 Paryż odwiedziło ponad 18 mln gości z całego świata. Popularności miasta nad Sekwaną sprzyjało ponowne otwarcie Katedry Notre-Dame oraz napływ kibiców piłki nożnej po pierwszym w historii zwycięstwie drużyny Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Według raportu, miasto było świetnie przygotowane na ten wzrost dzięki przemyślanej polityce turystycznej i odpowiedniej infrastrukturze.

Paryż od pięciu lat zajmuje pozycję lidera rankingu Top 100 City Destinations Index 2023.
Paryż od pięciu lat zajmuje pozycję lidera rankingu Top 100 City Destinations Index 2023.
Źródło: Shutterstock

Na drugim miejscu rankingu uplasował się Madryt, a tuż za nim Tokio. Na wysoką ocenę turystycznej atrakcyjności zasłużyły także Rzym, Mediolan, Nowy Jork, Amsterdam i Barcelona. Pierwszą dziesiątkę zamykają Singapur i Seul.

Madryt zajął drugie miejsce w rankingu Top 100 City Destinations Index 2025.
Madryt zajął drugie miejsce w rankingu Top 100 City Destinations Index 2025.
Źródło: Shutterstock
Podium Top 100 City Destinations Index 2023 zamyka Tokio
Podium Top 100 City Destinations Index 2023 zamyka Tokio
Źródło: Shutterstock
Z kolei na liście wiodących destynacji, według liczby międzynarodowych przylotów, dominuje Bangkok (30,3 mln podróży międzynarodowych). Na podium znalazły się także Hongkong (23,2 mln) i Londyn (22,7 mln). Dalej uplasowały się Makau, Stambuł, Dubaj, Mekka, Antalya, Paryż i Kuala Lumpur. 

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pierre Laborde / Shutterstock

ParyżFrancjaPodróże
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica