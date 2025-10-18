Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Skład Pendolino wystartował pod Tatry o godz. 7.29 ze stacji Warszawa Wschodnia.

Po drodze zatrzymał się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotarł o godz. 12.14. W drogę powrotną do stolicy pociąg odjedzie o godz. 15.50, by o godz. 20.14 dotrzeć na stację Warszawa Zachodnia.

Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem Źródło: PAP

Wśród pasażerów byli m.in. minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wiceminister Piotr Malepszak oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

🚄 Pendolino wjechało pod Tatry!



18 października 2025 r. odbył się pierwszy przejazd Pendolino na trasie Warszawa – Zakopane – Warszawa. To historyczny moment – najnowocześniejszy pociąg w Polsce oficjalnie dotarł na Podhale.



Dzisiaj Zakopane obchodzi swoje 92. urodziny, więc… pic.twitter.com/6WwAOpM6Mm — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) October 18, 2025 Rozwiń Źródło: x.com

Z wizytą w Pendolino

W godzinach 13.00–15.30 na peronie drugim zakopiańskiego dworca zaplanowano zwiedzanie pociągu. Goście będą mogli wejść do wnętrza Pendolino, usiąść w fotelu maszynisty, zajrzeć do przedziału drużyny konduktorskiej oraz zobaczyć zaplecze kuchenne strefy restauracyjnej WARS.

Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem Źródło: PAP

Uczestnicy wydarzenia otrzymają gorącą czekoladę, kawę i herbatę, a maszyniści pokażą najważniejsze elementy wyposażenia i opowiedzą o swojej pracy - zapowiada PKP Intercity.

Sobotni przejazd Pendolino pod Tatry to wydarzenie inauguracyjne, poprzedzające uruchomienie regularnych połączeń. PKP Intercity przygotowało na tę okazję promocyjną ofertę – bilety na przejazd kosztowały symbolicznie 1 zł.

Nowe połączenie z Gdańska do Zakopanego

Od 14 grudnia br. pociągi Pendolino będą kursować do Zakopanego codziennie, zapewniając bezpośrednie połączenie z Trójmiasta. Czas przejazdu z Gdańska do Zakopanego wyniesie 7 godz. i 1 minutę, a z Krakowa pod Tatry – 1 godz. 57 minut, co będzie rekordem w historii połączeń kolejowych na tej trasie.

W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu, łącząc Tatry z Bałtykiem.

Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego. Źródło: PAP

Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że uruchomienie Pendolino ma znaczenie nie tylko praktyczne – skracając czas przejazdu i podnosząc komfort podróży – ale także marketingowe. Szybkie, prestiżowe połączenie kolejowe ma szansę przyciągnąć do Zakopanego bardziej zamożnych gości i budować wizerunek kurortu jako miejsca dobrze skomunikowanego z resztą kraju.

Nowe połączenia są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Rok wcześniej zakończono rewitalizację zabytkowego dworca w Zakopanem.

Źródło: PAP