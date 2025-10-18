Logo TVN24
Turystyka

Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr

Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"
Źródło: TVN24
W sobotę po południu do Tatr dotarł pociąg Pendolino PKP Intercity. Był to kurs inaugurujący szybkie połączenia z Warszawy do Zakopanego. Od 14 grudnia tego roku pociągi Pendolino będą kursować do Zakopanego codziennie. Z kolei w wakacje relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu, łącząc Tatry z Bałtykiem.

Skład Pendolino wystartował pod Tatry o godz. 7.29 ze stacji Warszawa Wschodnia.

Po drodze zatrzymał się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotarł o godz. 12.14. W drogę powrotną do stolicy pociąg odjedzie o godz. 15.50, by o godz. 20.14 dotrzeć na stację Warszawa Zachodnia.

Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Źródło: PAP

Wśród pasażerów byli m.in. minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wiceminister Piotr Malepszak oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Z wizytą w Pendolino

W godzinach 13.00–15.30 na peronie drugim zakopiańskiego dworca zaplanowano zwiedzanie pociągu. Goście będą mogli wejść do wnętrza Pendolino, usiąść w fotelu maszynisty, zajrzeć do przedziału drużyny konduktorskiej oraz zobaczyć zaplecze kuchenne strefy restauracyjnej WARS.

Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Źródło: PAP

Uczestnicy wydarzenia otrzymają gorącą czekoladę, kawę i herbatę, a maszyniści pokażą najważniejsze elementy wyposażenia i opowiedzą o swojej pracy - zapowiada PKP Intercity.

Sobotni przejazd Pendolino pod Tatry to wydarzenie inauguracyjne, poprzedzające uruchomienie regularnych połączeń. PKP Intercity przygotowało na tę okazję promocyjną ofertę – bilety na przejazd kosztowały symbolicznie 1 zł.

"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle

"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle

WARSZAWA
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa

"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa

Z kraju

Nowe połączenie z Gdańska do Zakopanego

Od 14 grudnia br. pociągi Pendolino będą kursować do Zakopanego codziennie, zapewniając bezpośrednie połączenie z Trójmiasta. Czas przejazdu z Gdańska do Zakopanego wyniesie 7 godz. i 1 minutę, a z Krakowa pod Tatry – 1 godz. 57 minut, co będzie rekordem w historii połączeń kolejowych na tej trasie.

W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu, łącząc Tatry z Bałtykiem.

Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego.
Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego.
Źródło: PAP

Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że uruchomienie Pendolino ma znaczenie nie tylko praktyczne – skracając czas przejazdu i podnosząc komfort podróży – ale także marketingowe. Szybkie, prestiżowe połączenie kolejowe ma szansę przyciągnąć do Zakopanego bardziej zamożnych gości i budować wizerunek kurortu jako miejsca dobrze skomunikowanego z resztą kraju.

Nowe połączenia są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Rok wcześniej zakończono rewitalizację zabytkowego dworca w Zakopanem.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pendolino Zakopane Warszawa Trójmiasto PKP Intercity Kolej
