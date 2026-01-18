Logo TVN24
Turystyka

Gdzie na ferie? "Absolutny fenomen tej zimy"

walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Trudna praca lotniska w środku zimy
Polacy wybierający się za granicę na tegoroczne ferie zimowe preferują głównie południe Europy oraz ciepłe kraje. Wśród najpopularniejszych kierunków znalazły się między innymi Hiszpania, Egipt, Malta, Maroko, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Według Katarzyny Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl klienci firmy coraz częściej zamiast gór i jazdy na nartach wybierają ciepłe kraje.

- Absolutnym fenomenem tej zimy jest Malta, na którą przypada dziś blisko 22 procent wszystkich rezerwacji na eSky.pl. To kierunek, który idealnie wpisuje się w nowy styl podróżowania: zwiedzanie bez tłumów, łagodny klimat i bliskość morza. Równie chętnie Polacy wybierają Włochy i Hiszpanię, a także Cypr i Grecję - wskazała Hauton.

Przedstawicielka firmy przekazała, że za czterodniowy pobyt na Sycylii (lot i hotel ze śniadaniem w pakiecie) trzeba zapłacić od 469 zł za osobę, a podobny wyjazd na Maltę kosztuje od 589 zł. W przypadku wyjazdu all inclusive do Maroka za tygodniowy wypoczynek w Agadirze z przelotem trzeba zapłacić przynajmniej 1379 zł za osobę.

Hauton zwróciła też uwagę, że podróżni coraz rzadziej rezerwują wyjazdy w ostatniej chwili - rezerwacje wyjazdów na ferie dokonywane są średnio 126 dni przed wylotem.

Bilety tańsze niż rok wcześniej

Marta Gałuszka z platformy rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl poinformowała, że na okres od 16 stycznia do 28 lutego najchętniej kupowane są bilety lotnicze do Rzymu, Barcelony, Mediolanu, Alicante, Paryża, Malagi, Malty, Londynu i na Teneryfę.

Zwróciła uwagę, że średnia cena biletu lotniczego na podróż w czasie ferii wynosi ok. 615 zł i jest o 11,7 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2025 r. Zaznaczyła, że bilety lotnicze zazwyczaj są tańsze, jeśli rezerwuje się je z wyprzedzeniem. Średni czas między dokonaniem rezerwacji a wylotem na ferie w przypadku fru.pl wynosi 51 dni - dodała.

Marzena Buczkowska-German z serwisu wakacje.pl przekazała, że w przypadku wyjazdów zagranicznych w ramach turystyki zorganizowanej "zdecydowanie większym" zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do ciepłych krajów, przede wszystkim Egiptu. Drugi najpopularniejszy kierunek to Hiszpania (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), a trzeci to Malta.

- O ile Egipt to głównie wypoczynek przy basenie, o tyle Hiszpania w odsłonie Wysp Kanaryjskich jest miejscem z letnią aurą, a przy Andaluzji czy wybrzeżu wschodnim raczej miejscem na zwiedzanie i aktywny wypoczynek. Z kolei Malta o tej porze roku zachęca głównie ofertą kulturalną. To miejsce bardzo bogate w historię, ale też pełne wydarzeń takich jak koncerty, festiwale i inne imprezy - wskazała Buczkowska-German.

Czytaj też: Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce

La Valletta, Malta
La Valletta, Malta
Źródło: StockPhotoAstur / Shutterstock

ZEA na celowniku polskich turystów

Zwróciła też uwagę na "bardzo wysoką" dynamikę sprzedaży wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także widoczny wzrost popularności wyjazdów do Tajlandii i Maroka. Jak dodała, ceny takich podróży utrzymują się na podobnym poziomie jak rok temu.

Buczkowska-German przekazała również, że w przypadku zagranicznych kierunków narciarskich Polacy najchętniej wybierają Włochy i Austrię z uwagi na duże ośrodki narciarskie, ale coraz chętniej latają też do Turcji (Kayseri), Hiszpanii (Andaluzja, góry Sierra Nevada), Andory i Bułgarii (Bansko).

W osobnym raporcie wakacje.pl Buczkowska-German wyliczyła, że średnia cena pobytu w Egipcie w czasie ferii dla rodziny 2+1 to 8950 zł, a dla rodziców z dwójką dzieci 11 210 zł.

Wskazała, że według wyliczeń hiszpańskiej organizacji Turespana liczba miejsc w samolotach z Polski do Hiszpanii zaplanowana na styczeń br. jest o 23,5 proc. wyższa rok do roku. Oznacza to, że Polska jest dla Hiszpanii jednym z najszybciej rozwijających się rynków źródłowych. Dodała, że szacuje się, że w 2025 r. Maltę odwiedziło ok. 300 tys. Polaków.

- W tym sezonie w kontekście ferii zimowych obserwujemy trend kupowania wyjazdów z dużym wyprzedzeniem. Przy niektórych kierunkach najbardziej atrakcyjne terminy wyprzedały się niemal w całości na kilka tygodni przed rozpoczęciem przerwy szkolnej - zauważyła również Buczkowska-German.

Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Historyczny boom turystyczny
Panama City
Od Panamy do Wietnamu. Najlepsze kraje dla ekspatów
Ze świata
Dania, Kopenhaga
"Wszystko działa jak w zegarku". Tu żyje się najlepiej
Najnowsze

Tyle kosztują ferie w Polsce

Jak wskazał z kolei w swojej publikacji portal Travelist.pl, powołując się na własny serwis transakcyjny, dostępność noclegów na tegoroczne ferie pozostaje na dobrym poziomie, a oferty last minute dostępne są w każdej z trzech tur wakacji zimowych.

- Wśród naszych użytkowników, podobnie jak rok temu, polskie góry pozostają najchętniej wybieranym miejscem wypoczynku na ferie, odpowiadając za blisko połowę rezerwacji. Na drugim miejscu plasują się pobyty nad Bałtykiem, które wybiera co trzeci podróżny. Następnie są miasta i miasteczka oraz kierunki nad jeziorami, na które łącznie przypada niemal jedna piąta rezerwacji - oceniła Eliza Maćkiewicz z portalu Travelist.pl.

Rodzina z jednym, 8-letnim dzieckiem za pobyt nad Bałtykiem, tj. w Kołobrzegu, Gdańsku i Ustroniu Morskim będzie musiała zapłacić od ok. 200 zł za noc w hotelu. W górach jest drożej - w Szklarskiej Porębie, Ustroniu i Polanicy-Zdrój noclegi kosztują od niespełna 440 zł w górę.

Jak wskazano w publikacji, nocleg w Szklarskiej Porębie w okresie od 19 stycznia do 1 lutego (pierwsza tura ferii - m.in. dla województwa mazowieckiego) kosztują od 489 zł za noc, w Karpaczu jest to co najmniej 630 zł, a w Świeradowie-Zdroju - 649 zł. Znacznie niższe ceny są w Kołobrzegu (od 257 zł), Mielnie (od 290 zł) i Świnoujściu (od 319 zł). W przypadku większych miast ceny zaczynają się od 320 zł w przypadku Łodzi oraz od 347 zł w Krakowie.

Pierwsi w kraju ferie - od 17 stycznia do 1 lutego - rozpoczynają uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Jako ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca - wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

