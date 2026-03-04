Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Turcja z projektem ustawy

Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych Źródło: TVN24

W środę partia prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana przedstawiła projekt regulacji, który przewiduje wprowadzenie zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób młodszych niż 15 lat.

Projekt ustawy został złożony przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), która posiada większość w tureckim parlamencie.

Platformy dostaną pół roku

Zgodnie z projektem firmy prowadzące platformy społecznościowe oraz serwisy z grami będą musiały dostosować się do nowych przepisów. Jak przekazała zastępczyni szefa grupy parlamentarnej AKP Leyla Sahin Usta, platformy otrzymają na to określony czas.

- Media społecznościowe i platformy gamingowe będą miały sześć miesięcy na dostosowanie się do prawa - powiedziała.

Australia jako pierwszy kraj z zakazem

Australia wprowadziła przepisy zakazujące osobom poniżej 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych, takich jak TikTok, Instagram, Facebook czy YouTube.

Decyzję podjęto po debacie o bezpieczeństwie młodych użytkowników w sieci i wpływie platform na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków.

Nowe prawo zaczęło obowiązywać w grudniu 2025 roku. Platformy zostały zobowiązane do blokowania kont nieletnich użytkowników, a za niewywiązanie się z obowiązków grożą im wysokie kary finansowe.

