Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Wielka ugoda. Zuckerberg zapłaci akcjonariuszom Meta 190 milionów dolarów

Mark Zuckerberg
Ile może potrwać śledztwo w sprawie wycieku informacji?
Źródło: Reuters
Mark Zuckerberg oraz dziesięciu innych dyrektorów Meta zgodziło się zapłacić własnej firmie 190 milionów dolarów w celu zakończenia sporu z akcjonariuszami. Sprawa jest następstwem afery Cambridge Analytica związanej z wyciekiem danych użytkowników Facebooka. To druga pod względem kwoty korporacyjna ugoda tego typu w historii.

Ugoda zakończyła spór sądowy rozpoczęty w 2018 roku. Akcjonariusze oskarżyli współzałożyciela Facebooka i pozostałych dyrektorów o obciążenie firmy miliardami dolarów w postaci grzywien i kosztów prawnych wynikających z naruszenia przez nią przepisów dotyczących prywatności - nieodpowiednie zabezpieczenie danych. Rada nadzorcza firmy przystała również na zmiany w polityce regulującej postępowanie dyrektorów, handel poufnymi informacjami oraz ochronę sygnalistów.

Chcieli miliardów. Ugoda to 2 proc. żądanej kwoty

Pozwy typu "derivative" (pochodne) służą uzyskiwaniu pieniędzy od dyrektorów i kadry kierowniczej. Są wypłacane samej firmie, więc przynoszą korzyści akcjonariuszom.

Za umożliwienie dostępu do danych osobowych użytkowników Facebooka bez ich zgody akcjonariusze domagali się od Zuckerberga i 10 obecnych oraz byłych dyrektorów i członków zarządu aż 8 mld dol. Pozwani zaprzeczyli wszystkim zarzutom. Porozumienie na 190 mln uszczegóławia ugodę ogłoszoną w lipcu. To niewiele ponad 2 proc. żądanej kwoty, ale taka praktyka jest typowa dla pozwów korporacyjnych. Ugoda została opłacona z polis ubezpieczeniowych dyrektorów i członków zarządu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

Natalia Szostak

Porozumienie zakończyło proces przed zeznaniami wysoko postawionych świadków. Przed sądem stanąć mieli m.in. Zuckerberg, miliarder i członek zarządu Meta Marc Andreessen, była dyrektor operacyjna Sheryl Sandberg oraz byli członkowie zarządu Facebooka Peter Thiel i Reed Hastings.

Kancelarie, które wniosły sprawę, będą się ubiegać o honorarium w wysokości do 30 proc. kwoty ugody oraz 4,8 mln dol. na pokrycie kosztów, również opłaconych z ugody - wynika z dokumentów sądowych.

"Kiedy skutecznie wykorzystujemy nasz głos i narzędzia takie jak spory sądowe, to przynosi długoterminowe korzyści zarówno firmom, jak i akcjonariuszom" - stwiedził Denise Bradford z CalSTRS (California State Teachers' Retirement System), jednej z głównych organizacji uczestniczących w pozwach tego typu. Jako duży inwestor instytucjonalny CalSTRS użył swojej pozycji, aby pociągnąć kierownictwo Meta do odpowiedzialności.

Echa afery Cambridge Analytica

Akcjonariusze, którzy wnieśli sprawę, twierdzili, że dyrektorzy nie nadzorowali Zuckerberga i Sandberg, którym pozwolono prowadzić nielegalne przedsięwzięcie zbierania i udostępniania danych. Pozew został złożony w następstwie skandalu związanego z Cambridge Analytica, nieistniejącej już brytyjskiej firmy konsultingowej.

Organizacja ta potajemnie uzyskała dostęp do danych dziesiątek milionów użytkowników Facebooka (za pośrednictwem aplikacji) i wykorzystała je do stworzenia szczegółowych profili psychologicznych i behawioralnych osób. Następnie, wykorzystując te profile, stworzyła i dostarczała wysoce spersonalizowane i celowane reklamy polityczne (tzw. mikrotargetowanie) klientom, w tym sztabowi wyborczemu Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku. Dzięki temu mógł on wpłynąć na decyzje i zachowania wyborcze konkretnych użytkowników.

Ujawnienie tych informacji doprowadziło do rekordowej grzywny w wysokości 5 mld dol. nałożonej na Facebooka przez Federalną Komisję Handlu i szeregu innych ugód prawnych. Akcjonariusze oskarżali Zuckerberga o zaniedbania w nadzorze, a także o handel akcjami Meta w celu osobistego wzbogacenie się na informacjach poufnych. Pozwani przerzucili całą winę za wyciek na firmę Cambridge Analytica, twierdząc, że systemy zabezpieczeń Facebooka były wystarczające. - Wysłaliśmy jasny sygnał, że nawet najpotężniejsi dyrektorzy i członkowie zarządu muszą poważnie traktować swoje obowiązki nadzorcze – powiedział Maxwell Huffman, prawnik, który reprezentował inwestorów.

Sądy Delaware zbyt przychylne akcjonariuszom

Wiele największych amerykańskich firm rejestruje się formalnie w stanie Delaware, nawet jeśli ich fizyczna siedziba znajduje się gdzie indziej (np. w Kalifornii). To efekt bardzo rozwiniętego i elastycznego prawa korporacyjnego oraz wyspecjalizowanego sądu (Court of Chancery), który szybko rozstrzyga skomplikowane spory biznesowe.

W styczniu 2024 roku sąd w Delaware unieważnił pakiet wynagrodzeń Elona Muska w Tesli o wartości 56 mld dol. Po tym wydarzeniu akcjonariusze zagłosowali za przenosinami siedziby firmy do Teksasu i ponownym zatwierdzeniu pakietu. Meta również rozważa opuszczenie Delaware.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH/Newscom/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
MetaFacebookAfera Cambridge Analytica
Zobacz także:
shutterstock_2510031625
Podatek w dół. Posłowie zdecydowali
Z kraju
Zatrzymano trzech podejrzanych o wyłudzenia telefonów (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe ciało doradcze ministra finansów. "Obywatele mają prawo rozumieć budżet"
Z kraju
Reliance Industries
Indie ograniczają import rosyjskiej ropy. Waszyngton zadowolony
Ze świata
Komisja Europejska
Bruksela skierowała skargę przeciw Polsce. "Nie podjęła działań"
Z kraju
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin nurkuje. Kryptowaluty pod silną presją
Rynki
shutterstock_521792092
Zmiana w podatku od spadków. Sejm przyjął projekt
Pieniądze
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska na jej tle
Ze świata
Budynek Sejmu
Posłowie tną wydatki "świętych krów"
Z kraju
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
Ze świata
pap_20250919_18M
Blisko 55 milionów dolarów za autoportret znanej malarki
Ze świata
shutterstock_1944906046
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"
Łukasz Figielski
Uwięzieni w sklepie
Suplement diety wycofany z obrotu z powodu bakterii
Handel
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
usa, ludzie, ulica
Zaskakujące wieści z USA. "Lepiej niż oczekiwano"
Rynki
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
Z kraju
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Ze świata
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
Tech
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
Ze świata
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
Z kraju
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
Tech
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
Handel
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
Tech
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
Ze świata
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
Z kraju
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica