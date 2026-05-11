Tech Giganci AI w dialogu z UE. "Prowadzimy dobre rozmowy" Oprac. Jan Sowa |

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Thomas Regnier przekazał podczas codziennego briefingu prasowego, że Komisja Europejska pozostaje w kontakcie zarówno z OpenAI, jak i Anthropic.

Jak zaznaczył, OpenAI aktywnie angażuje się w rozmowy z Brukselą i deklaruje chęć udostępnienia swojego nowego modelu sztucznej inteligencji do analizy.

- W przypadku jednej firmy (OpenAI) mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które proaktywnie oferuje dostęp do swoich rozwiązań - powiedział Regnier.

Dowiedz się więcej: Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI

Anthropic na wcześniejszym etapie rozmów

Rzecznik Komisji dodał, że przedstawiciele KE odbyli już cztery lub pięć spotkań z firmą Anthropic. Podkreślił jednak, że rozmowy nie dotyczą obecnie ewentualnego dostępu do modeli AI tej spółki.

- W przypadku drugiej firmy (Anthropic) prowadzimy dobre rozmowy, ale nie jesteśmy jeszcze na etapie, na którym moglibyśmy spekulować o potencjalnym dostępie lub jego braku - stwierdził Regnier.

OGLĄDAJ: TVN24