Giganci AI w dialogu z UE. "Prowadzimy dobre rozmowy"
Thomas Regnier przekazał podczas codziennego briefingu prasowego, że Komisja Europejska pozostaje w kontakcie zarówno z OpenAI, jak i Anthropic.
Jak zaznaczył, OpenAI aktywnie angażuje się w rozmowy z Brukselą i deklaruje chęć udostępnienia swojego nowego modelu sztucznej inteligencji do analizy.
- W przypadku jednej firmy (OpenAI) mamy do czynienia z przedsiębiorstwem, które proaktywnie oferuje dostęp do swoich rozwiązań - powiedział Regnier.
Anthropic na wcześniejszym etapie rozmów
Rzecznik Komisji dodał, że przedstawiciele KE odbyli już cztery lub pięć spotkań z firmą Anthropic. Podkreślił jednak, że rozmowy nie dotyczą obecnie ewentualnego dostępu do modeli AI tej spółki.
- W przypadku drugiej firmy (Anthropic) prowadzimy dobre rozmowy, ale nie jesteśmy jeszcze na etapie, na którym moglibyśmy spekulować o potencjalnym dostępie lub jego braku - stwierdził Regnier.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock