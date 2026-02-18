Microsoft stawia na kraje rozwijające się. Miliardy w AI

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Koncern poinformował w środę, że jest na dobrej drodze, by do końca dekady zainwestować 50 miliardów dolarów w rozszerzenie wykorzystania sztucznej inteligencji w krajach "Globalnego Południa".

Ogłoszenie padło podczas szczytu AI w Nowym Delhi, gdzie w tym tygodniu spotykają się czołowi menedżerowie światowych gigantów technologicznych zajmujących się sztuczną inteligencją oraz przywódcy kilku państw.

Miliardy inwestowane w kraje Globalnego Południa

Określenie "Globalne Południe" odnosi się do krajów rozwijających się, wschodzących lub o niższych dochodach, w większości położonych na półkuli południowej.

Microsoft w ubiegłym roku ogłosił inwestycje w sztuczną inteligencję w Indiach o wartości 17,5 miliarda dolarów. Amerykański koncern technologiczny pogłębił w ten sposób swoje zaangażowanie w jednym z najszybciej rosnących rynków cyfrowych na świecie.

AI Impact Summit

AI Impact Summit w Delhi to jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych tego roku. Pięciodniowa konferencja, odbywająca się od 16 do 20 lutego 2026 roku w Nowym Delhi, gromadzi globalnych liderów polityki, biznesu i technologii, by dyskutować o przyszłości sztucznej inteligencji i jej wpływie na gospodarki oraz społeczeństwa, szczególnie w świecie Globalnego Południa.

Wydarzenie jest organizowane przez rząd Indii w ramach IndiaAI Mission i ma na celu przedstawienie praktycznych sposobów wykorzystania AI.

W ramach programu odbywa się ponad 500 wydarzeń, prelekcji i pokazów z udziałem przedstawicieli ponad stu państw oraz setek firm technologicznych i ekspertów z całego świata.

