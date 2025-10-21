Logo TVN24
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot

shutterstock_2394133331
Hubert Kijek o odkryciach na Marsie i podbojach kosmosu
Źródło: TVN24
SpaceX zapisał się w historii lotów kosmicznych. W sobotę firma Elona Muska wyniosła na orbitę kolejną serię satelitów Starlink, używając rakiety Falcon 9, która odbyła już swój 31. lot - najwięcej w historii programu - informuje portal Space.

Start rakiety Falcon 9 odbył się 19 października o godzinie 13:39 czasu wschodniego (19:39 czasu polskiego) z Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Na pokładzie znalazło się 28 satelitów sieci Starlink, które mają zasilić globalną konstelację dostarczającą internet.

Górny stopień Falcona 9 zakończył swoją misję, umieszczając 28 satelitów Starlink na niskiej orbicie okołoziemskiej około 64 minuty po starcie.

Rakiety wielokrotnego użytku

Pierwszy stopień rakiety, oznaczony numerem 1067, po raz kolejny wrócił na Ziemię z powodzeniem, lądując około 8,5 minuty po starcie na autonomicznej barce "A Shortfall of Gravitas" na Atlantyku. Był to rekordowy - 31. lot tego samego boostera (odzyskiwalny pierwszy stopień rakiety Falcon 9).

SpaceX pracuje nad Starshipem – gigantyczną, w pełni wielokrotnego użytku rakietą, która ma umożliwić nie tylko tanie loty orbitalne, ale również kolonizację Marsa. W przeciwieństwie do Falcona 9, którego górny stopień jest jednorazowy, Starship ma być w całości odzyskiwalny.

Wielokrotne wykorzystanie rakiet jest kluczowym elementem strategii SpaceX, mającej na celu obniżenie kosztów lotów kosmicznych i zwiększenie ich efektywności.

Nocne niebo, spadające gwiazdy
Lot na Księżyc. "Będziemy mieli wyścig kosmiczny"
Ze świata
Widok okrętów w niewskazanej z nazwy bazie morskiej
Tej technologii nie miały nawet USA. Co Polsce dadzą Ice Eye
Maciej Michałek
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk

SpaceX - co to za firma

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) to amerykańska firma technologii kosmicznych założona w 2002 roku przez przedsiębiorcę Elona Muska. Jej misją jest obniżenie kosztów lotów kosmicznych oraz stworzenie możliwości podróży i kolonizacji innych planet, w tym Marsja.

Spółka zasłynęła z innowacyjnych rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy, które można wielokrotnie wykorzystywać, oraz ze statku Dragon, transportującego astronautów i ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

SpaceX rozwija także projekt Starlink – sieć tysięcy satelitów zapewniających szybki internet satelitarny nawet w najodleglejszych regionach świata. Dzięki przełomowym technologiom i wizji Elona Muska, SpaceX stała się pionierem komercyjnych lotów kosmicznych i jednym z najważniejszych graczy w globalnej eksploracji kosmosu.

NASA chce konkurencji

NASA (amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) prowadzi projekt Artemis 3, czyli ponownej załogowej misji na Księżyc. Agencja podała, że nie wyklucza zaproszenia innych firm do realizacji załogowej misji na Księżyc. Na razie w projekt zaangażowana była firma Elona Muska - SpaceX.

Pełniący obowiązki administratora NASA Sean Duffy, który jest też ministrem transportu, określił SpaceX jako "niezwykłą firmę", która dominuje w branży rakiet kosmicznych i stała się jedną z najcenniejszych firm prywatnych na świecie.

Jednocześnie zaznaczył, że inne koncerny – w tym Blue Origin Jeffa Bezosa i Rocket Lab – intensywnie pracują nad uzyskaniem przewagi technologicznej i kontraktowej w zakresie księżycowych misji kosmicznych.

Do firm zaangażowanych w misję Artemis należą Blue Origin, Boeing i Lockheed Martin.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Britannica, Space, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nadezda Murmakova/Shutterstock

