Blisko tysiąc osób do zwolnienia. Pracowników zastąpi sztuczna inteligencja

Blisko tysiąc osób do zwolnienia. Pracownicy zastąpi sztuczna inteligencja

Snap wyjaśnił, że celem planowanej redukcji zatrudnienia jest poprawa rentowności, uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie efektywności działania w mniejszych zespołach.

Na koniec grudnia 2023 roku Snap zatrudniał około 5 261 osób na pełen etat. Po planowanych zwolnieniach spółka spodziewa się zmniejszenia rocznych wydatków o ponad 500 milionów dolarów w drugiej połowie bieżącego roku.

Reakcja inwestorów i sytuacja na rynku

Po ogłoszeniu decyzji akcje Snap wzrosły o ponad 10 proc. w handlu przedsesyjnym, choć od początku roku kurs spółki spadł o około 31 proc. Ruch ten nastąpił kilka tygodni po tym, jak fundusz Irenic Capital Management - posiadający około 2,5 proc. udziałów w firmie - wezwał Snap do optymalizacji działalności i poprawy wyników finansowych.

Dyrektor generalny Snap, Evan Spiegel, w liście do pracowników podkreślił, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji pozwalają firmie zredukować powtarzalne zadania i usprawnić operacje. W związku z ogłoszonymi zmianami organizacyjnymi Spiegel poprosił północnoamerykański zespół Snap o pracę zdalną w dniu ogłoszenia decyzji.

Prognozy i koszty restrukturyzacji

Snap przewiduje, że przychody w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosną o około 12 proc., do 1,53 mld dolarów, co jest zgodne z prognozami analityków. Firma spodziewa się także skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie około 233 mln dolarów - powyżej oczekiwań Wall Street, które wynosiły 186,8 mln dolarów.

Koszty związane ze zwolnieniami mają wynieść od 95 do 130 mln dolarów, głównie w formie odpraw i powiązanych wydatków. Większość z nich zostanie ujęta w drugim kwartale bieżącego roku.

Nieudany projekt Snapa

Aktywny inwestor Irenic Capital Management wezwał również Snap do rozważenia sprzedaży lub zamknięcia działu Specs – jednostki zajmującej się inteligentnymi okularami rozszerzonej rzeczywistości (AR). Według funduszu, segment ten pochłonął już ponad 3,5 mld dolarów inwestycji i generuje około 500 mln dolarów strat rocznie.

Mimo to Snap kontynuuje rozwój projektu Specs i przygotowuje się do wprowadzenia produktu na rynek konsumencki jeszcze w tym roku. Na rynku AR głównym rywalem firmy pozostaje Meta.

Snap dołącza tym samym do rosnącej grupy firm technologicznych, które w ostatnich miesiącach tną zatrudnienie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. W styczniu podobną decyzję podjął m.in. Pinterest, zapowiadając redukcję około 15 procent swojej załogi.

