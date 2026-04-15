Tech

Blisko tysiąc osób do zwolnienia. Pracowników zastąpi sztuczna inteligencja

Snapchat Instagram TikTok - Koshiro K shutterstock_2693412053
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Snap ogłosił w środę plany redukcji około 1000 etatów, co stanowi 16 procent całkowitego zatrudnienia firmy. Decyzja została uzasadniona koniecznością ograniczenia kosztów oraz wykorzystaniem możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja - podał Reuters.

Snap wyjaśnił, że celem planowanej redukcji zatrudnienia jest poprawa rentowności, uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie efektywności działania w mniejszych zespołach.

Na koniec grudnia 2023 roku Snap zatrudniał około 5 261 osób na pełen etat. Po planowanych zwolnieniach spółka spodziewa się zmniejszenia rocznych wydatków o ponad 500 milionów dolarów w drugiej połowie bieżącego roku.

Reakcja inwestorów i sytuacja na rynku

Po ogłoszeniu decyzji akcje Snap wzrosły o ponad 10 proc. w handlu przedsesyjnym, choć od początku roku kurs spółki spadł o około 31  proc. Ruch ten nastąpił kilka tygodni po tym, jak fundusz Irenic Capital Management - posiadający około 2,5 proc. udziałów w firmie - wezwał Snap do optymalizacji działalności i poprawy wyników finansowych.

Dyrektor generalny Snap, Evan Spiegel, w liście do pracowników podkreślił, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji pozwalają firmie zredukować powtarzalne zadania i usprawnić operacje. W związku z ogłoszonymi zmianami organizacyjnymi Spiegel poprosił północnoamerykański zespół Snap o pracę zdalną w dniu ogłoszenia decyzji.

Czytaj też: "Fala zwolnień", tłumaczą się AI. "Wygodna narracja"

Prognozy i koszty restrukturyzacji

Snap przewiduje, że przychody w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosną o około 12 proc., do 1,53 mld dolarów, co jest zgodne z prognozami analityków. Firma spodziewa się także skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie około 233 mln dolarów - powyżej oczekiwań Wall Street, które wynosiły 186,8 mln dolarów.

Koszty związane ze zwolnieniami mają wynieść od 95 do 130 mln dolarów, głównie w formie odpraw i powiązanych wydatków. Większość z nich zostanie ujęta w drugim kwartale bieżącego roku.

Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie

Nieudany projekt Snapa

Aktywny inwestor Irenic Capital Management wezwał również Snap do rozważenia sprzedaży lub zamknięcia działu Specs – jednostki zajmującej się inteligentnymi okularami rozszerzonej rzeczywistości (AR). Według funduszu, segment ten pochłonął już ponad 3,5 mld dolarów inwestycji i generuje około 500 mln dolarów strat rocznie.

Mimo to Snap kontynuuje rozwój projektu Specs i przygotowuje się do wprowadzenia produktu na rynek konsumencki jeszcze w tym roku. Na rynku AR głównym rywalem firmy pozostaje Meta.

Snap dołącza tym samym do rosnącej grupy firm technologicznych, które w ostatnich miesiącach tną zatrudnienie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. W styczniu podobną decyzję podjął m.in. Pinterest, zapowiadając redukcję około 15 procent swojej załogi.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Koshiro K / Shutterstock

SnapchatzwolnieniaSztuczna inteligencjaAI
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
statek ocean shutterstock_2479081705
Ryzyko rozlania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran grozi blokadą Morza Czerwonego
Ze świata
Pamięć RAM
Brakuje chipów, ceny rosną. Kluczowy gracz korzysta i podnosi prognozy
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Projekt podwyższenia progu podatkowego w Sejmie
Dla pracownika
Elon Musk
Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Tech
loteria powerball
Loteria Powerball wchodzi do Europy
Ze świata
Sam Altman
Próba zamachu na szefa OpenAI. Możliwe dożywocie
Tech
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw w czwartek. Nowy komunikat
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Już nie 20. gospodarka świata? Polska spada w prognozach
Ze świata
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
Tech
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
Rynki
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
Handel
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
Ze świata
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Bez udziału USA. Kraje Europy tworzą koalicję w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Kristalina Georgiewa
Szefowa MFW mówi o "polskim cudzie". "Terapia szokowa rzeczywiście działa"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2239909941
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
biuro, biura, budynek
Nagłe tąpnięcie wśród małych firm. Najgorsze dane od niemal roku
Ze świata
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
Dla firm
shutterstock_2318800287
Gigant rzuca wyzwanie Muskowi. Amazon przyspiesza ofensywę w kosmosie
Tech
shutterstock_2466448559
Czas na ocenę Komisji Europejskiej. Węgry mogą wejść do strefy euro
Ze świata
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
Rynki
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN
Moto
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
Turystyka
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
Rynki
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
Ze świata
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
Moto
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
Z kraju

