Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"

FaceTime
Sikorski: nie istnieje już Rada NATO-Rosja
Źródło: TVN24
Rosja zablokowała usługę FaceTime firmy Apple – poinformował w czwartek państwowy regulator łączności Roskomnadzor. To kolejny krok w rosnącej presji władz na zagraniczne platformy technologiczne, które – jak twierdzą – są wykorzystywane do działalności przestępczej.

Decyzja wpisuje się w serię działań wymierzonych w zachodnie serwisy, takie jak YouTube, Meta czy WhatsApp. Krytycy mówią o cenzurze i zaostrzaniu kontroli nad prywatną komunikacją, podczas gdy władze tłumaczą blokady względami bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo

Rosja blokuje FaceTime: oficjalny powód – działalność terrorystyczna

W oświadczeniu przesłanym agencji Reuters, Roskomnadzor uzasadnił blokadę aplikacji Apple słowami: "Według organów ścigania FaceTime jest wykorzystywany do organizowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych w kraju, rekrutowania sprawców, a także popełniania oszustw i innych przestępstw przeciwko obywatelom Rosji".

Regulator nie przedstawił jednak żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty.

Mieszkańcy Moskwy, którzy próbowali skorzystać z FaceTime w czwartek, relacjonowali, że na ekranie pojawiał się komunikat "Użytkownik niedostępny". Według jednej z użytkowniczek jej znajomy widział nadchodzące połączenie, ale nie mógł go odebrać.

Apple nie udzieliło komentarza w sprawie.

YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
Dowiedz się więcej:

YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"

Szersza ofensywa przeciw zachodnim platformom

Blokada FaceTime to element szerszej kampanii ograniczeń wobec zagranicznych usług technologicznych. W ostatnich miesiącach Roskomnadzor nasilił blokowanie zachodnich mediów i platform, zarzucając im publikowanie treści łamiących rosyjskie prawo.

W sierpniu Rosja zaczęła ograniczać niektóre połączenia na WhatsAppie i Telegramie, oskarżając je o odmowę udostępnienia danych organom ścigania w sprawach związanych z oszustwami i terroryzmem. Roskomnadzor zagroził nawet całkowitym zablokowaniem WhatsAppa.

W środę regulator zablokował dostęp do amerykańskiej platformy gamingowej Roblox, oskarżając ją o rozpowszechnianie treści ekstremistycznych oraz "propagandy LGBT". Przedstawiciele Roblox poinformowali, że firma "szanuje przepisy państw, w których działa, i jest głęboko zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom".

Władze promują również własną, państwowo wspieraną aplikację komunikacyjną MAX. Krytycy podkreślają, że może ona stać się narzędziem do inwigilacji obywateli, jednak media państwowe odpierają te zarzuty jako nieprawdziwe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Wachiwit/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
RosjaTechnologia
Zobacz także:
shutterstock_2360570399
Dziedziczą miliardy. Jeszcze nigdy nie było ich aż tylu
Pieniądze
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
TVN24
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
Tech
pap_20150511_1AR
Zmarł jeden z najbogatszych Polaków. Jego firma znana jest w 40 krajach świata
dlonie telefony ludzie shutterstock_2388175837
Setki tysięcy kont w mediach społecznościowych zablokowane. "Pierwsza kostka domina"
Tech
Google
Google chce uniknąć kary za monopol. Komisja Europejska mówi: sprawdzam
Tech
Adam Glapiński
Czy to koniec obniżek stóp? Glapiński mówi o strategii "wait and see"
Pieniądze
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
Ze świata
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
Tech
Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Awans Polski w rankingu najbogatszych państw. Wyniki badania
Bernard Arnault
Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota
Ze świata
Glapinski
"Bardzo radykalny". Polska wyróżnia się na tle regionu
Pieniądze
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
Ze świata
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
Tech
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
Handel
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
Ze świata
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
Ze świata
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
Pieniądze
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
Prawo
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Ze świata
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
Ze świata
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica