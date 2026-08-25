Tech Przełom po wielkim strajku. Pensje w górę Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: DmitriiFotograf/Shutterstock

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"Strony uzgodniły podniesienie podstawowego miesięcznego wynagrodzenia o 100 tys. wonów (około 62 euro lub około 266 złotych) oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości czteromiesięcznej pensji" - poinformował związek zawodowy w komunikacie przekazanym AFP.

Wiek emerytalny i AI

Podczas negocjacji, które zakończyły się w nocy z poniedziałku na wtorek, uzgodniono również, że planowane podniesienie wieku emerytalnego w firmie będzie wiązało się ze zniesieniem tzw. systemu szczytu płacowego, czyli mechanizmu obniżania wynagrodzeń pracowników w latach poprzedzających odejście na emeryturę. Wobec starzenia się społeczeństwa południowokoreański parlament rozważa obecnie podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 60 do 65 lat.

W reakcji na obawy związkowców dotyczące automatyzacji i wdrażania sztucznej inteligencji strony podjęły decyzję, że kwestie zatrudnienia przy wdrażaniu nowych gałęzi projektów będą tematem wspólnych konsultacji. Hyundai rozwija technologie automatyzacji i jest właścicielem producenta robotów humanoidów Boston Dynamics, z planem ich komercyjnego wdrożenia w zakładach od 2028 r.

Porozumienie czeka na głosowanie

Wypracowany kompromis musi zostać zatwierdzony w głosowaniu przez członków związku. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 31 sierpnia.

Według szacunków związkowców, w piątkowym strajku, zorganizowanym po fiasku początkowych rozmów, wzięło udział około 40 tys. osób. Planowane na poniedziałek i wtorek czterogodzinne przerwy w pracy odwołano po wznowieniu negocjacji. Jak wyliczyła południowokoreańska agencja Newsis, trwający od miesięcy konflikt, w trakcie którego dochodziło do wielokrotnych przestojów w produkcji, przyniósł koncernowi straty rzędu 1,37 mld euro.