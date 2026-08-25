Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Przełom po wielkim strajku. Pensje w górę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
hyundai fabryka shutterstock_2762582875_1
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: DmitriiFotograf/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Hyundai Motor i związkowcy osiągnęli wstępne porozumienie płacowe - podała agencja AFP. Ustalenia kończą spór, który 21 sierpnia doprowadził do pierwszego od 10 lat całodziennego strajku w zakładach koncernu.

"Strony uzgodniły podniesienie podstawowego miesięcznego wynagrodzenia o 100 tys. wonów (około 62 euro lub około 266 złotych) oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości czteromiesięcznej pensji" - poinformował związek zawodowy w komunikacie przekazanym AFP.

Chiny "otwierają" AI. Co się stanie teraz?
Dowiedz się więcej:

Chiny "otwierają" AI. Co się stanie teraz?

TVN24

Wiek emerytalny i AI

Podczas negocjacji, które zakończyły się w nocy z poniedziałku na wtorek, uzgodniono również, że planowane podniesienie wieku emerytalnego w firmie będzie wiązało się ze zniesieniem tzw. systemu szczytu płacowego, czyli mechanizmu obniżania wynagrodzeń pracowników w latach poprzedzających odejście na emeryturę. Wobec starzenia się społeczeństwa południowokoreański parlament rozważa obecnie podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 60 do 65 lat.

W reakcji na obawy związkowców dotyczące automatyzacji i wdrażania sztucznej inteligencji strony podjęły decyzję, że kwestie zatrudnienia przy wdrażaniu nowych gałęzi projektów będą tematem wspólnych konsultacji. Hyundai rozwija technologie automatyzacji i jest właścicielem producenta robotów humanoidów Boston Dynamics, z planem ich komercyjnego wdrożenia w zakładach od 2028 r.

Prezydent Korei Południowej: zakończmy tę wojnę
Dowiedz się więcej:

Prezydent Korei Południowej: zakończmy tę wojnę

TVN24

Porozumienie czeka na głosowanie

Wypracowany kompromis musi zostać zatwierdzony w głosowaniu przez członków związku. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 31 sierpnia.

Według szacunków związkowców, w piątkowym strajku, zorganizowanym po fiasku początkowych rozmów, wzięło udział około 40 tys. osób. Planowane na poniedziałek i wtorek czterogodzinne przerwy w pracy odwołano po wznowieniu negocjacji. Jak wyliczyła południowokoreańska agencja Newsis, trwający od miesięcy konflikt, w trakcie którego dochodziło do wielokrotnych przestojów w produkcji, przyniósł koncernowi straty rzędu 1,37 mld euro.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
TVN24
17 min
pc
Nowacka o apelu biskupów: te uderzenia pachną Braunem
TVN24
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Korea PołudniowaMotoryzacja
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Według badania "Zatory płatnicze" Krajowego Rejestru Długów ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi
"Niepokojący sygnał". Coraz więcej firm ma ponad milion złotych długu
Dla firm
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Ceny ropy spadają mimo nowych sankcji na Iran
Rynki
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Kurs wystrzelił. Kolejna granica przekroczona
Tech
Ukraiński samolot transportowy na lotnisku Lipsk/Halle
Próba ataku na lotnisko w Lipsku. Kolejny dron znaleziony
Ze świata
Warszawa miasto rowerzysci shutterstock_2755409453
Bezrobocie w Polsce. GUS podał nowe dane
Dla pracownika
Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża
Ukraińskie zboże znów w centrum uwagi. Trwają rozmowy z Polską
Handel
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Polacy chcą zmian w podatkach i mają konkretne oczekiwania
Z kraju
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
PKO BP alarmuje. Jeden klik może słono kosztować
Z kraju
J.D. Vance
USA i Kanada powróciły do rozmów. "Ktoś powinien ustawić tych klaunów"
Z kraju
Karol Nawrocki
To "ogranicza zdolność Polski". Konsekwencje wet
Barbara Sobska
departament-stanu
USA planują zaostrzenie polityki migracyjnej. Mogą cofnąć 200 tysięcy wiz
Ze świata
tankowiec shutterstock_2641855853
USA chcą "ekonomicznie zadusić" Iran. Kurs waluty spada
Ze świata
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Drogi zegarek w ramach podziękowania. "Piesiewicz się skompromitował"
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Giełdowe gry Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w czerwcu
Ze świata
Zestaw "Piorun"
Pioruny z MESKO dla czterech państw za miliardy z SAFE
Ze świata
Klaus-Michael Kühne
Nie żyje jeden z najbogatszych Niemców. Klause Kuhne miał 89 lat
Ze świata
Mieszkańcy 174 budynków bez ciepła (zdj. ilus)
Do 3500 zł na ogrzewanie. Ostatni tydzień na złożenie wniosku
Z kraju
Lotnisko Katowice
Incydent z czeskim samolotem. Problemy na polskich lotniskach
Z kraju
pieniądze portfel złotówki
Polacy mieli stać za globalną piramidą finansową. Poszkodowani na całym świecie
Pieniądze
Shein
Inwestorzy tracą apetyt na debiut Shein. "Jest już nieco za późno"
Ze świata
Dokumenty
Fundacja Marka Polska odcina się od kontrowersyjnego raportu
Z kraju
Barbara Mróz-Gorgoń
Decyzja w ostatniej chwili. Głośna rezygnacja przed Campusem Polska Przyszłości
Z kraju
shutterstock_1223698348 (1)
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Władze szykują zmiany
Tech
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw we wtorek. Opublikowano nowe limity
Z kraju
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
Ceny ropy zmieniają kierunek. Trwa oczekiwanie na nowy ruch USA
Ze świata
shutterstock_1916878544
Bukmacherzy pod lupą UOKiK-u. "Stawką są nie tylko pieniądze"
Z kraju
shutterstock_2722491943_1
Wyższa cena, większe wygrane. Lotto wprowadziło zmiany
Z kraju
[do TVN24+] pap_20260528_0AT
Znana osoba, "sensacyjny charakter". Lista nie ma końca, tak jak proceder
Łukasz Figielski, Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica