Minister apeluje: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają

- Tak, widzę te uśmiechy, ale naprawdę, po tym spotkaniu, jak to zrobicie, to ja osiągnę wielki sukces - mówił o programach antywirusowych Gawkowski podczas konferencji "Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej", w której udział wzięli również przedstawiciele Sił Zbrojnych.

Wpis w tej sprawie pojawił się też na profilu resortu cyfryzacji na X. Post skomentowały dziesiątki osób, krytycznie odnosząc się do rekomendacji. Serwis społecznościowy dodał także swój kontekstowy dopisek.

💬 Rekomenduję zainstalowanie na telefonie programu antywirusowego – to podstawowa ochrona w cyfrowym świecie. Rekomenduję też, byśmy pamiętali, że cyfrowe państwo jest obok, by nas wspierać, ale prawdziwa odpowiedzialność zaczyna się od nas samych. Każdy nasz ruch w sieci… — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) March 11, 2026 Wpis Ministerstwa Cyfryzacji w serwisie X z cytatem wypowiedzi szefa resortu Krzysztofa Gawkowskiego

Intencje dobre, porada "niefortunna"

- Na współczesnych smartfonach klasyczny antywirus to w dużej mierze iluzja bezpieczeństwa i marketingowa wydmuszka - tłumaczy Piotr Konieczny, specjalista do spraw bezpieczeństwa, założyciel serwisu Niebezpiecznik.

- Zewnętrzne aplikacje antywirusowe w teorii mają skanować pamięć urządzenia, szukać złośliwego kodu i chronić przed zagrożeniami. Tymczasem aby w ogóle spróbować to robić, musiałyby posiadać najwyższe uprawnienia i dostępy, których nie są w stanie w pełni uzyskać z racji architektury systemów mobilnych - dodaje.

Tomasz Zieliński, programista i twórca bloga oraz profili Informatyk Zakładowy w serwisach społecznościowych, także uważa, że "pomimo dobrych intencji ministra porada jest niefortunna". "Drodzy, nie stosujcie się do rekomendacji ministra cyfryzacji" - napisał Zieliński na X.

Antywirus? Owszem, ale na komputerze

Eksperci wyjaśniają w rozmowie z TVN24+, że model bezpieczeństwa w smartfonowych systemach Android i iOS jest zupełnie inny niż na PC.