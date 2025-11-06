Logo TVN24
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7

Czy prezes dużej firmy jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, 24 godziny na dobę? Może – jako chatbot. Coraz więcej przedsiębiorstw eksperymentuje z taką formą udzielania wskazówek oraz pomocy pracownikom. Sztuczna inteligencja w imieniu korporacji zaczyna wypowiadać się także dla mediów.

Szwedzki fintech Klarna stworzył infolinię z głosem swojego prezesa, pochodzącego z Polski Sebastiana Siemiątkowskiego. Teraz każdy pracownik może "zadzwonić do szefa" i zapytać go o działanie aplikacji, płatności czy politykę zwrotów. Ale to jednak tylko emulacja (imitowanie) głosu w zdefiniowanych obszarach.

AI CEO odpowiada mediom

Dalej w testowaniu CEO w formie chatbota idzie francuski gigant odzieży sportowej. Firma Salomon sprawdza możliwość generowania wypowiedzi prezesa na potrzeby mediów. Styl i osobowość Guillaume'a Meyzenqa pomagają odtworzyć autorzy sprawdzonej w takich rozwiązaniach aplikacji Persona AI. Podstawą do wytrenowania spersonalizowanego modelu językowego (ang. PLM - personal language model) są przede wszystkim wypowiedzi i teksty dostępne publicznie.

Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń

"WYBÓR WRONY"

Klon przełożonego kreacją pracownika

Dziennikarka serwisu CNN Business Lisa Eadicicco przytacza jeszcze inny przykład.

Pracownik Society for Human Resource Management, globalnej organizacji zrzeszającej firmy i osoby związane z zarządzaniem personelem, samemu stworzył bliźniaka szefa Johnny'ego Taylora Jr. Cyfrowy klon, nazwany Tylor Bot, wypowiada się jego językiem i daje konkretną informację zwrotną. W ten sposób na biurko przełożonego mają trafiać najlepsze projekty. Autor nie ukrywa, że jego chatbota bardzo doceniają także koleżanki i koledzy z pracy.

Bliźniak szefa w kilka dni

Tworzenie cyfrowych bliźniaków liderów - tzw. AI digital twins - staje się coraz popularniejsze. Firmy takie jak Personal AI pomagają organizacjom budować wirtualne wersje szefów, korzystając z autentycznych danych: nagrań, maili i wystąpień publicznych. Proces trwa często zaledwie kilka dni. Więcej czasu może zająć samo zebranie, a następnie odpowiednie zabezpieczenie danych. W szerszej perspektywie technologia ta może ograniczyć konieczność podróży służbowych i ułatwić komunikację w globalnych, wielojęzycznych zespołach.

Choć firmy takie jak Klarna, podkreślają, że sztuczna inteligencja ma "wzmacniać, a nie zastępować" ludzi, automatyzacja pracy staje się coraz bardziej realna. Cyfrowy prezes dostępny 24/7 może okazać się symbolem nowej ery zarządzania - takiej, w której sztuczna inteligencja nie tylko wspiera, ale i reprezentuje najwyższe szczeble władzy korporacyjnej.

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

AISztuczna inteligencja
