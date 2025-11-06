Szwedzki fintech Klarna stworzył infolinię z głosem swojego prezesa, pochodzącego z Polski Sebastiana Siemiątkowskiego. Teraz każdy pracownik może "zadzwonić do szefa" i zapytać go o działanie aplikacji, płatności czy politykę zwrotów. Ale to jednak tylko emulacja (imitowanie) głosu w zdefiniowanych obszarach.
AI CEO odpowiada mediom
Dalej w testowaniu CEO w formie chatbota idzie francuski gigant odzieży sportowej. Firma Salomon sprawdza możliwość generowania wypowiedzi prezesa na potrzeby mediów. Styl i osobowość Guillaume'a Meyzenqa pomagają odtworzyć autorzy sprawdzonej w takich rozwiązaniach aplikacji Persona AI. Podstawą do wytrenowania spersonalizowanego modelu językowego (ang. PLM - personal language model) są przede wszystkim wypowiedzi i teksty dostępne publicznie.
Klon przełożonego kreacją pracownika
Dziennikarka serwisu CNN Business Lisa Eadicicco przytacza jeszcze inny przykład.
Pracownik Society for Human Resource Management, globalnej organizacji zrzeszającej firmy i osoby związane z zarządzaniem personelem, samemu stworzył bliźniaka szefa Johnny'ego Taylora Jr. Cyfrowy klon, nazwany Tylor Bot, wypowiada się jego językiem i daje konkretną informację zwrotną. W ten sposób na biurko przełożonego mają trafiać najlepsze projekty. Autor nie ukrywa, że jego chatbota bardzo doceniają także koleżanki i koledzy z pracy.
Bliźniak szefa w kilka dni
Tworzenie cyfrowych bliźniaków liderów - tzw. AI digital twins - staje się coraz popularniejsze. Firmy takie jak Personal AI pomagają organizacjom budować wirtualne wersje szefów, korzystając z autentycznych danych: nagrań, maili i wystąpień publicznych. Proces trwa często zaledwie kilka dni. Więcej czasu może zająć samo zebranie, a następnie odpowiednie zabezpieczenie danych. W szerszej perspektywie technologia ta może ograniczyć konieczność podróży służbowych i ułatwić komunikację w globalnych, wielojęzycznych zespołach.
Choć firmy takie jak Klarna, podkreślają, że sztuczna inteligencja ma "wzmacniać, a nie zastępować" ludzi, automatyzacja pracy staje się coraz bardziej realna. Cyfrowy prezes dostępny 24/7 może okazać się symbolem nowej ery zarządzania - takiej, w której sztuczna inteligencja nie tylko wspiera, ale i reprezentuje najwyższe szczeble władzy korporacyjnej.
Autorka/Autor: fig/ToL
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock