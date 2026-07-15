Tech Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania Oprac. Jan Sowa |

Groszyńska: czynników powodujących zaburzenia odżywiania jest wiele Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Centre for Countering Digital Hate, organizacja badająca zagrożenia w internecie, utworzyła profil symulujący konto 13-letniej dziewczynki z Wielkiej Brytanii. Badacze obejrzeli na nim 10 potencjalnie szkodliwych filmów dotyczących diety i wyglądu, naśladując zachowanie nowego użytkownika zainteresowanego takimi treściami.

Następnie przeanalizowali 100 kolejnych nagrań poleconych przez funkcję Up Next (czyli rekomendacji YouTube). Co dziesiąty materiał został zaklasyfikowany jako treść promująca zaburzenia odżywiania.

Wynik jest lepszy niż w 2024 roku, gdy w podobnym eksperymencie za szkodliwy uznano co czwarty polecany film. Badanie powtórzono również z wykorzystaniem profili nastolatków ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Rezultaty były podobne.

- Z raportu można czerpać pewną nadzieję, ponieważ pokazuje on, że regulacje rzeczywiście przynoszą efekty - powiedziała Alexandra Johnson, starsza menedżerka ds. badań w CCDH.

Jak jednak podkreśliła, nawet pojedyncze szkodliwe nagranie może stanowić zagrożenie dla młodych użytkowników.

- Jeden film to wciąż o jeden za dużo. Nie chcemy, aby jakiekolwiek takie treści docierały do użytkowników, szczególnie tych najbardziej podatnych, ponieważ nawet niewielkie ze strony algorytmu może zachęcać do groźnych zachowań - zaznaczyła.

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Dieta zawierająca 170 kalorii dziennie

Wśród materiałów rekomendowanych przez YouTube znalazło się konto publikujące tak zwane thinspiration, czyli treści przedstawiające skrajne wychudzenie jako ideał sylwetki.

Algorytm polecił również film promujący dietę zakładającą spożywanie zaledwie 170 kalorii dziennie, wielokrotnie poniżej poziomu uznawanego za zdrowe minimum dla nastolatków. Inne nagranie obiecywało podprogową pomoc w utracie wagi i prowadziło do materiału obiecującego uzyskanie skrajnie wychudzonego ciała.

Badacze sprawdzili także działanie paneli kryzysowych, czyli niebieskich komunikatów wyświetlanych pod filmami dotyczącymi wrażliwych tematów. Mają one kierować użytkowników do wiarygodnych źródeł pomocy.

Żaden ze szkodliwych filmów poleconych w badaniu nie uruchomił takiego ostrzeżenia. Panele pojawiały się natomiast przy innych materiałach dotyczących diety i wyglądu, których CCDH nie zaklasyfikowało jako potencjalnie niebezpieczne.

YouTube usunął wskazane filmy

Google, do którego należy YouTube, poinformował, że zakazuje publikowania materiałów zachęcających do zaburzeń odżywiania lub zawierających instrukcje dotyczące takich zachowań. Platforma dopuszcza jednak treści przedstawiające historie osób wracających do zdrowia.

Filmy wskazane w raporcie CCDH zostały usunięte z powodu naruszenia zasad społeczności.

Dobro naszych widzów jest dla nas najwyższym priorytetem. Współpracujemy z ekspertami, między innymi z NHS, Mind i organizacją The Mix, aby udoskonalać nasze podejście do zdrowia psychicznego - przekazała rzeczniczka YouTube'a.

Platforma uruchomiła również specjalnie wyselekcjonowane materiały przygotowane przez dietetyków. Są one wyświetlane, gdy użytkownik konta nastolatka wyszukuje informacje dotyczące między innymi depresji czy zaburzeń odżywiania.

CCDH wybrało YouTube ze względu na popularność serwisu wśród dzieci i młodzieży. Z danych brytyjskiego regulatora Ofcom wynika, że korzysta z niego 88 procent osób w wieku od 3 do 17 lat.

Nowe obowiązki platform

Wielka Brytania znaczące zmiany przepisów regulujących bezpieczeństwo w sieci wprowadziła rok temu. Serwisy takie jak YouTube mają od tego czasu prawny obowiązek ochrony osób poniżej 18. roku życia przed niebezpiecznymi treściami, w tym materiałami promującymi samobójstwa, samookaleczanie i zaburzenia odżywiania.

Firmy muszą również analizować, czy ich algorytmy rekomendacji mogą szkodzić młodym użytkownikom, oraz ograniczać związane z tym ryzyko. Za niewypełnienie obowiązków grozi kara wynosząca do 10 procent globalnych przychodów przedsiębiorstwa.

Ofcom, brytysjki urząd nadzorujący rynek mediów elektronicznych, ocenił wcześniej, że YouTube i TikTok nadal nie robią wystarczająco dużo, by chronić młodych użytkowników i wezwał platformy do wprowadzenia skuteczniejszych zabezpieczeń.

Odpowiedzialność po stronie platform

Wspierające społeczności i pozytywne treści mogą zmniejszać poczucie izolacji, szczególnie w czasie, gdy wiele osób ma trudności z uzyskaniem dostępu do leczenia. Jednocześnie około 90 procent

W czerwcu brytyjski rząd zapowiedział działania mające uniemożliwić osobom poniżej 16. roku życia korzystanie z największych serwisów, w tym YouTube'a, TikToka, Instagrama, Snapchata, Facebooka i platformy X. Przepisy mają zacząć obowiązywać wiosną 2027 roku.