Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"

CSIRT KNF opublikował w mediach społecznościowych ostrzeżenie dla klientów PKO BP.

Ostrzeżenie dla klientów największego banku PKO BP

"Uwaga! Ostrzegamy klientów biznesowych PKO BP przed fałszywymi witrynami w wyszukiwarce Bing. Wejście w link prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści wyłudzają dane logowania użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść!" - napisał CSIRT KNF w komunikacie.

Pokazał również na zrzucie ekranu, że fałszywe wyniki wyszukiwania pojawiają się wysoko w Bing i kierują na fałszywe strony iPKO Biznes. Na stworzonej przez oszustów witrynie i po wpisaniu loginu i hasła dane trafiają w ręce cyberprzestępców.

Kolejne oszustwa internetowe

Niedawno CSIRT KNF alarmował o innej kampanii dotyczącej oszustów podszywających się pod Play Polska. "Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których podszywają się pod Play Polska i informują o rzekomej możliwości otrzymania zwrotu środków" - pisał zespół.

Jak wyjaśnili eksperci, przesłany w emailu link "prowadzi na niebezpieczną stronę wyłudzającą loginy i hasła użytkowników do konta oraz informacje o kartach płatniczych".

Z kolei Bank Millenium poinformował o zupełnie nowej taktyce oszustów, podszywających się pod pracowników banku. "Przestępcy znów zmienili swój sposób działania - tym razem mogą próbować wyłudzić od ciebie gotówkę, a nawet plastikową kartę płatniczą" - zaalarmował bank.

"Oszust może zadzwonić do ciebie i twierdzić, że jest pracownikiem banku. Informuje cię o rzekomym włamaniu na Twoje konto bankowe i chce 'zabezpieczyć' twoje pieniądze" - ostrzegł Millennium.

O zespole CSIRT KNF

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich zawiadomień.

