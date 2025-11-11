Logo TVN24
Biznes
Tech

Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"

Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło: TVN24
Oszuści podszywają się pod PKO Bank Polski i próbują wyłudzić dane logowania klientów biznesowych - ostrzegł zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

CSIRT KNF opublikował w mediach społecznościowych ostrzeżenie dla klientów PKO BP.

Ostrzeżenie dla klientów największego banku PKO BP

"Uwaga! Ostrzegamy klientów biznesowych PKO BP przed fałszywymi witrynami w wyszukiwarce Bing. Wejście w link prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści wyłudzają dane logowania użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść!" - napisał CSIRT KNF w komunikacie.

Pokazał również na zrzucie ekranu, że fałszywe wyniki wyszukiwania pojawiają się wysoko w Bing i kierują na fałszywe strony iPKO Biznes. Na stworzonej przez oszustów witrynie i po wpisaniu loginu i hasła dane trafiają w ręce cyberprzestępców.

Kolejne oszustwa internetowe

Niedawno CSIRT KNF alarmował o innej kampanii dotyczącej oszustów podszywających się pod Play Polska. "Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których podszywają się pod Play Polska i informują o rzekomej możliwości otrzymania zwrotu środków" - pisał zespół.

Jak wyjaśnili eksperci, przesłany w emailu link "prowadzi na niebezpieczną stronę wyłudzającą loginy i hasła użytkowników do konta oraz informacje o kartach płatniczych".

Z kolei Bank Millenium poinformował o zupełnie nowej taktyce oszustów, podszywających się pod pracowników banku. "Przestępcy znów zmienili swój sposób działania - tym razem mogą próbować wyłudzić od ciebie gotówkę, a nawet plastikową kartę płatniczą" - zaalarmował bank.

"Oszust może zadzwonić do ciebie i twierdzić, że jest pracownikiem banku. Informuje cię o rzekomym włamaniu na Twoje konto bankowe i chce 'zabezpieczyć' twoje pieniądze" - ostrzegł Millennium.

ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Pegasus
Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"

O zespole CSIRT KNF

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich zawiadomień.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
CyberbezpieczeństwooszustwoCSIRT KNF
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica