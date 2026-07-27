Tech Nvidia i OpenAI szykują megaprojekt. W grze setki miliardów dolarów Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nvidia rozmawia o udzieleniu gwarancji finansowych o wartości około 250 miliardów dolarów. Wsparcie miałaby otrzymać spółka OpenAI a celem byłoby wynajęcie centrum danych o mocy 10 gigawatów, które spółka energetyczna należąca do SoftBanku rozwija w południowej części stanu Ohio (dla porównania: pierwsza polska siłownia jądrowa ma mieć 3,75 gigawatów mocy).

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Projekt wart ponad 500 miliardów dolarów

Według "Wall Street Journal" całkowity koszt tego projektu, łącznie z układami scalonymi znajdującymi się w centrum danych, przekroczy pół biliona dolarów.

Gwarancja Nvidii obejmowałaby zobowiązania wynikające z wynajmu obiektu oraz finansowanie dłużne. Nie dotyczyłaby natomiast procesorów tej firmy, które miałyby zostać zainstalowane w centrum. Producent chipów prowadzi jednak równolegle rozmowy o sfinansowaniu planowanych OpenAI zakupów chipów o łącznej wartości sięgającej 350 miliardów dolarów.

Zaangażowanie Nvidii miałoby wesprzeć instrumenty finansowe stworzone w celu przekonania potencjalnych dawców kapitału, że przedsięwzięcie ma zapewnione odpowiednie finansowanie.

OpenAI chce kontrolować własną infrastrukturę

Dla OpenAI zawarcie umowy byłoby pierwszym krokiem w kierunku przejęcia kontroli nad własną infrastrukturą obliczeniową. Obecnie firma wynajmuje ją między innymi od Microsoftu, Amazona i Oracle.

Nvidia mogłaby natomiast zapewnić sobie popyt na swoje układy scalone na kolejne lata. Pierwszy etap budowy centrum ma zostać ukończony w 2028 roku. Obiekt miałby wówczas dysponować mocą około 800 megawatów.

Zgodnie z informacjami dziennika ze względu na skalę przedsięwzięcia o dostępie do centrum danych w Ohio będzie w dużej mierze decydował rząd USA. Budowa centrum była ostatnio jednym z elementów porozumienia handlowego z Japonią. Tokio zobowiązało się w nim między innymi do zainwestowania 33 mld dolarów w elektrownie gazowe w USA.

W decyzje dotyczące przyznania dostępu zaangażowany jest sekretarz handlu USA Howard Lutnick.

Zainteresowane są także inne firmy

OpenAI nie jest jedynym podmiotem zainteresowanym wynajmem nowego centrum danych. Według „Wall Street Journal” w ostatnich tygodniach z Howardem Lutnickiem kontaktowali się także przedstawiciele Anthropic, Microsoftu i Google’a. Każda z tych firm rozwija własne projekty związane ze sztuczną inteligencją.

Reuters nie był w stanie niezależnie potwierdzić doniesień. Nvidia, OpenAI i Departament Handlu USA nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Rozmowy wpisują się w szerszy trend finansowania infrastruktury dla sztucznej inteligencji za pomocą długu i kapitału pozyskiwanego na rynkach. Wydatki na ten cel mają w tym roku przekroczyć 700 miliardów dolarów. Dla porównania, projekt Manhattan, czyli opracowanie bomby atomowej kosztowały rząd USA 2 mld dolarów, uwzględniając inflację byłaby to równowartość obecnych 38 mld dolarów.