Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Widok na Morze Południowochińskie w Hongkongu
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Chińczycy chcą przekształcić sporne wyspy na Morzu Południowochińskim w zrobotyzowane fortece. Jak podał "South China Morning Post", ich obronę miałaby zapewnić skoordynowana flota bezzałogowych dronów.

Dziennik powołał się na lipcową publikację naukowców z Akademii Chińskiej Straży Przybrzeżnej i Uniwersytetu Morskiego w Dalianie, zamieszczoną w branżowym czasopiśmie "Command Control & Simulation".

Chiński robot w porcie Marynarki Wojennej. Rzecznik jednostki tłumaczy
Dowiedz się więcej:

Chiński robot w porcie Marynarki Wojennej. Rzecznik jednostki tłumaczy

TVN24

Dronowa obrona wysp

Celem opracowania jest analiza możliwości neutralizowania potencjalnych zagrożeń z użyciem rojów dronów, które okazały się skuteczne we współczesnych konfliktach. Autorzy wprost wskazali na doświadczenia z wojny w Ukrainie jako przykład działań zmieniających oblicze walki na morzu. "Ukraina zbudowała asymetryczną siłę bojową z użyciem bezzałogowych jednostek nawodnych, takich jak Magura V5, aby atakować rosyjską flotę w sposób niskokosztowy i klastrowy. To wyraźnie obnażyło podatność tradycyjnych dużych statków załogowych na ataki bezzałogowców" - zacytował "SCMP" chińskich badaczy. Jak zauważył dziennik, twórcy koncepcji zdają sobie sprawę z tego, że tradycyjne metody obrony spornych wysp i raf są niewystarczające. Wąskie korytarze wodne i martwe strefy radarowe ograniczają możliwości wczesnego ostrzegania. Dlatego proponowany system zakłada stworzenie obrony wielowarstwowej.

Zewnętrzny pierścień tworzyłyby drony uderzeniowe, środkowy - jednostki odpowiedzialne za walkę w sferze elektronicznej, a wewnętrzny - drony nawodne bliskiego zasięgu, drony kamikadze oraz bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV) przeznaczone do bezpośredniej ochrony wysp i raf. Autorzy wezwali do "pogłębienia integracji wojskowo-cywilnej w celu ochrony suwerenności".

Pekin wprowadza nowe restrykcje
Dowiedz się więcej:

Pekin wprowadza nowe restrykcje

Spór o strategiczny akwen

Morze Południowochińskie jest od lat uznawane za jeden z najbardziej zapalnych punktów w Azji Południowo-Wschodniej. Chiny roszczą sobie prawo do niemal całego jego obszaru, w tym rejonów, do których pretensje zgłaszają też m.in. Tajwan, Indonezja, Malezja i Filipiny.

Przez akwen ten prowadzi szlak handlowy o wartości ponad 3 mld dolarów rocznie. Obszar Morza Południowochińskiego jest też potencjalnie bogaty w złoża ropy i gazu.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
Udostępnij:
Tagi:
ChinyTechnologiaRobotyka
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach
Z kraju
Media antyspołecznościowe
Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń
Tech
GTA 6
GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem
Tech
Donald Tusk
Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać"
Pieniądze
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
PIT 2027. Kto ma zyskać, kto stracić? Wyliczenia eksperta
Z kraju
Przed sądem w Oakland w Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko firmie Meta
29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa
Tech
woda restauracja kawiarnia
Francuzi robią to od pół wieku. Polska wciąż dyskutuje
Łukasz Figielski
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
shutterstock_2747820233
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Donald Tusk
Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować"
Z kraju
laptop, smartphone, AI, sztuczna inteligencja, IT, inżynier, programista
AI uciekła podczas testów. Poważne konsekwencje incydentu
Tech
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
Ze świata
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
Dla seniora
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Turystyka
euro jackpot
Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę
Z kraju
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
Z kraju
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
Z kraju
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
Tech
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica