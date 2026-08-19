Tech Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie Oprac. Jan Sowa |

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dziennik powołał się na lipcową publikację naukowców z Akademii Chińskiej Straży Przybrzeżnej i Uniwersytetu Morskiego w Dalianie, zamieszczoną w branżowym czasopiśmie "Command Control & Simulation".

Dronowa obrona wysp

Celem opracowania jest analiza możliwości neutralizowania potencjalnych zagrożeń z użyciem rojów dronów, które okazały się skuteczne we współczesnych konfliktach. Autorzy wprost wskazali na doświadczenia z wojny w Ukrainie jako przykład działań zmieniających oblicze walki na morzu. "Ukraina zbudowała asymetryczną siłę bojową z użyciem bezzałogowych jednostek nawodnych, takich jak Magura V5, aby atakować rosyjską flotę w sposób niskokosztowy i klastrowy. To wyraźnie obnażyło podatność tradycyjnych dużych statków załogowych na ataki bezzałogowców" - zacytował "SCMP" chińskich badaczy. Jak zauważył dziennik, twórcy koncepcji zdają sobie sprawę z tego, że tradycyjne metody obrony spornych wysp i raf są niewystarczające. Wąskie korytarze wodne i martwe strefy radarowe ograniczają możliwości wczesnego ostrzegania. Dlatego proponowany system zakłada stworzenie obrony wielowarstwowej.

Zewnętrzny pierścień tworzyłyby drony uderzeniowe, środkowy - jednostki odpowiedzialne za walkę w sferze elektronicznej, a wewnętrzny - drony nawodne bliskiego zasięgu, drony kamikadze oraz bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV) przeznaczone do bezpośredniej ochrony wysp i raf. Autorzy wezwali do "pogłębienia integracji wojskowo-cywilnej w celu ochrony suwerenności".

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Spór o strategiczny akwen

Morze Południowochińskie jest od lat uznawane za jeden z najbardziej zapalnych punktów w Azji Południowo-Wschodniej. Chiny roszczą sobie prawo do niemal całego jego obszaru, w tym rejonów, do których pretensje zgłaszają też m.in. Tajwan, Indonezja, Malezja i Filipiny.

Przez akwen ten prowadzi szlak handlowy o wartości ponad 3 mld dolarów rocznie. Obszar Morza Południowochińskiego jest też potencjalnie bogaty w złoża ropy i gazu.