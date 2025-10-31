Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"

Prawniczka Joanna Ryczek o wykorzystywaniu wizerunku znanych osób w oszustwach z użyciem technologii deepfake Źródło: TVN24

"Przestępcy znów zmienili swój sposób działania - tym razem mogą próbować wyłudzić od ciebie gotówkę, a nawet plastikową kartę płatniczą" - alarmuje bank.

Nowa kampania oszustów

Następnie wyjaśnia, w jaki sposób cyberprzestępcy starają się osiągnąć swój cel.

"Oszust może zadzwonić do ciebie i twierdzić, że jest pracownikiem banku. Informuje cię o rzekomym włamaniu na Twoje konto bankowe i chce 'zabezpieczyć' twoje pieniądze" - opisuje Millennium.

Wskazuje też, do czego namawiają przestępcy:

"przekazania fizycznej karty płatniczej wraz z PIN-em - bezpośrednio osobie, która podaje się za pracownika banku, albo przez wysłanego kierowcę (np. Uber);

samodzielnej wypłaty gotówki w bankomacie - następnie masz wpłacić pieniądze, najczęściej BLIKIEM, na wskazane konto (nie jest to żadne 'bezpieczne konto', ale konto oszusta)".

Ostrzeżenie przed przestępcami

"Zachowaj czujność zawsze, gdy ktoś przez telefon prosi cię o dane osobowe, hasła, PIN-y. Nie instaluj nieznanych aplikacji, nie przekazuj gotówki ani karty nieznanym osobom, nawet jeśli podają się za pracowników banku, funkcjonariuszy policji czy innych instytucji" - apeluje bank.

Przypomina też, że "pracownicy nigdy nie proszą o przekazanie gotówki czy karty płatniczej".

"Gdy dzwoni do ciebie nasz pracownik, wyśle ci w aplikacji banku powiadomienie, w którym sprawdzisz jego dane" - wyjaśnia bank.

Inne kampanie oszustów

Wcześniej CSIRT KNF ostrzegał przed oszustami podszywają się pod VeloBank, którzy informowali o tymczasowym zablokowaniu karty. Oszuści również zachęcali do kliknięcia w znajdujący się w wiadomości link, prowadzący na niebezpieczną stronę.

Niedawno PKO Bank Polski ostrzegał przed cyberprzestępcami podszywającymi się pod bank, którzy dzwonią lub wysyłają SMS-y z linkami do złośliwego oprogramowania. "To pułapka" - podkreślał największy bank w Polsce.

Wcześniej zespół CSIRT KNF informował o oszustach podszywających się pod portal eBilet.pl, a CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych.

"Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej, na której się znajdujecie" - apelował przy innej okazji CSIRT KNF. Informował wtedy o nowych fałszywych domenach, pod którymi przestępcy podszywają się pod banki.

- Cyberprzestępcy coraz częściej stosują techniki typosquattingu i squattingu domenowego - zaznaczyła z kolei doktor Katarzyna Kamińska z Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej: Typosquatting i squatting. "Użytkownik może nie zauważyć"

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu największych banków pod względem aktywów są Pekao, Santander, mBank, ING, BNP Paribas i Millennium.

