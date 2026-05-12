Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Netflix rośnie mimo kontrowersji. Platforma podsumowała dekadę inwestycji

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
"Squid Game" to najczęściej oglądany serial w historii Netflixa
Oscary rozdane. Największy wygrany? "Jedna bitwa po drugiej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NETFLIX
Netflix poinformował, że w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczył ponad 135 miliardów dolarów na produkcję filmów i seriali. Streamingowy gigant podkreśla, że jego działalność wygenerowała także ponad 325 miliardów dolarów wpływu na światową gospodarkę oraz ponad 425 tysięcy miejsc pracy przy produkcjach audiowizualnych.

Dane opublikowano w momencie, gdy firma szuka nowych źródeł wzrostu, a jednocześnie mierzy się z pozwem władz Teksasu dotyczącym gromadzenia danych użytkowników.

Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Dowiedz się więcej:

Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"

Ze świata

Miliardowe inwestycje Netflixa

Platforma przekazała we wtorek, że w ostatniej dekadzie zainwestowała ponad 135 miliardów dolarów w filmy i seriale telewizyjne. Netflix ma obecnie ponad 325 milionów płacących użytkowników na całym świecie i pozostaje jedną z największych platform streamingowych.

Firma podała również, że licencjonowała filmy i seriale od ponad 3 tys. podmiotów, w tym od nadawców publicznych. Według Netfliksa produkcje nieanglojęzyczne odpowiadają już za ponad jedną trzecią całkowitego czasu oglądania na platformie, wobec mniej niż jednej dziesiątej dekadę temu.

Netflix szuka nowych źródeł wzrostu

W ubiegłym miesiącu ze stanowiska odszedł współzałożyciel i przewodniczący rady nadzorczej Netfliksa Reed Hastings.

Zmiana następuje w czasie, gdy spółka rozwija nowe obszary działalności, takie jak gaming i transmisje wydarzeń na żywo, jednocześnie mierząc się z wolniejszym tempem wzrostu sprzedaży.

Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat
Dowiedz się więcej:

Historyczny wynik na Wall Street. Takiej sytuacji nie było od 34 lat

Rynki

Pozew w Teksasie. Zarzuty o śledzenie użytkowników

Równolegle Netflix znalazł się pod presją prawną w USA. Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton pozwał platformę, oskarżając ją o nielegalne zbieranie danych użytkowników, w tym dzieci, bez ich zgody.

Według pozwu firma miała przez lata zapewniać klientów, że nie gromadzi i nie sprzedaje danych, podczas gdy faktycznie śledziła zachowania użytkowników oraz monetyzowała te informacje poprzez współpracę z brokerami danych i firmami z branży reklamowej.

W dokumentach sądowych przywołano także wypowiedź Reeda Hastingsa z 2020 roku - Niczego nie zbieramy - miał mówić były szef Netfliksa, próbując odróżnić platformę od gigantów technologicznych takich jak Amazon, Meta czy Google.

"Kiedy oglądasz Netfliksa, Netflix ogląda ciebie" - napisano w pozwie złożonym w sądzie stanowym w hrabstwie Collin pod Dallas.

Paxton stwierdził również, że platforma stworzyła "program do inwigilacji" mający służyć nielegalnemu pozyskiwaniu i monetyzowaniu danych osobowych mieszkańców Teksasu.

- Netflix stworzył program do inwigilacji zaprojektowany po to, by nielegalnie gromadzić dane osobowe mieszkańców Teksasu i czerpać z nich zyski bez ich zgody, a moje biuro zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby to powstrzymać - oświadczył Paxton.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
NetflixFIlmy i seriale
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
Ze świata
Dua Lipa
Dua Lipa pozywa Samsunga. Stanowisko giganta
Tech
Samolot Enter Air z powodu usterki krąży nad Nowym Sączem
Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
Turystyka
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
Dla pracownika
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA. Nowe dane
Rynki
shutterstock_2285103671
Kolory znikną z opakowań? Wojna uderza w producentów żywności
Handel
Donald Trump - Xi Jinping (zdjęcie archiwalne)
Spotkanie Trumpa z Xi może wpłynąć na rynek AI i eksport chipów
Tech
Jennifer Siebel Newsom
Wyjątkowa gościni na konferencji Impact'26. TVN24 ze specjalnym cyklem
Z kraju
temat paliwa
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
shutterstock_2673979929
Umowa OpenAI z Microsoftem. Porozumienie przed możliwym IPO
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Trwa śledztwo w sprawie Zondacrypto. Setki zabezpieczonych urządzeń
Z kraju
Jarosław Kaczyński
Morawiecki "upokorzył prezesa PiS"
Z kraju
SAFE
Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"
Z kraju
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
Pieniądze
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
Tech
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
Rynki
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Kryptowaluty
Trwa sejmowa debata o regulacji rynku kryptowalut
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
Ze świata
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica