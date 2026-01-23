Logo TVN24
Redakcja poleca:

Tech

Oszuści czyhają na klientów serwisów streamingowych. Uwaga na fałszywe strony

Netflix
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
Cyberprzestępcy tworzą fałszywe strony podszywające się pod serwisy streamingowe - ostrzega zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego. Eksperci ostrzegają, że proceder dotyczy najpopularniejszych platform takich jak Netflix, Disney+, czy Spotify. Apelują: "nie dajcie się okraść i pamiętacie, aby zawsze dokładnie weryfikować adres stron".

Resub-neflix.com, zamiast netflix.com, czy disney-plus-ponald.com zamiast disneyplus.com. To przykłady fałszywych stron serwisów streamingowych, przed którymi ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF).

"Uwaga!Cyberprzestępcy tworzą fałszywe strony podszywające się pod serwisy streamingowe" - czytamy we wpisie w serwisie X.

Eksperci ostrzegają: "nie dajcie się okraść i pamiętacie, aby zawsze dokładnie weryfikować adres strony, na której się znajdujecie". Podkreślają też, "aby zawsze dokładnie sprawdzać nazwę domeny".

Jak się nie dać oszukać w sieci

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, "fałszywe strony internetowe to jedne z najczęściej stosowanych sposobów, by w nieuczciwy sposób pozyskać nasze dane lub wyłudzić od nas pieniądze".

"Fałszywe strony internetowe przygotowywane przez oszustów wyglądają bardzo podobnie lub niemalże identycznie, jak te prawdzie. Ich układ, szata graficzna, czcionka, układ obrazków czy logotypów firmy, niczym się nie różnią od tej właściwej" - zaznaczono.

Można je odróżnić od tych prawdziwych przede wszystkim zwracając uwagę, na adres strony, na którą wchodzimy. "Z pozoru adres może wydawać się identyczny, jednak po przeanalizowaniu możemy znaleźć literówkę, zamienioną kolejną wyrazów lub inne błędy" - wyjaśniają eksperci.

Strony internetowe tworzone przez cyberprzestępców często zawierają błędy na stronie, np. są pisane niepoprawną polszczyzną, lub brakuje na nich polskich znaków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw

Fałszywe strony internetowe. Jak je odróżnić od prawdziwych

Elementy, na które warto zwrócić uwagę, by zweryfikować stronę:

  • najważniejsza jest zasada ograniczonego zaufania. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, by wejść w dany link lub by podjąć jakieś działania, wycofajmy się z tego;
  • starajmy się również nie działać w pośpiechu, czy pod wpływem emocji. Zanim zdecydujemy się kliknąć w dany link, dajmy sobie chwilę czasu, złapmy oddech i zweryfikujmy wiadomość, która przekierowuje nas na podejrzaną witrynę;
  • korzystając z bankowości elektronicznej, adres zawsze wpisujmy ręcznie lub dodajmy witrynę do ulubionych. Nie klikajmy w linki w nieoczekiwanych wiadomościach "z banku". Dzięki temu unikniemy wejścia na witrynę, która może być fałszywa;
  • aktualizujmy swój sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystamy. Jeśli to możliwe, włączmy automatyczne aktualizacje;
  • nie bagatelizujmy komunikatów wyświetlanych na stronach internetowych, które przestrzegają przed zagrożeniem i stosujmy się do zaleceń, które otrzymujemy;
  • zawsze pamiętajmy, by korzystać z programów antywirusowych i jeśli to możliwe, zapory firewall.
Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ostrzeżeniaCyberbezpieczeństwo
