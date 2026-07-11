Tech "Na każdym szczeblu". Apple pozywa OpenAI Oprac. Wiktor Knowski |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Novikov Aleksey/Shutterstock

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Jak podano, Apple twierdzi, że startup zajmujący się sztuczną inteligencją przywłaszczył sobie własność intelektualną producenta iPhone'ów w celu opracowania własnego sprzętu przeznaczonego dla konsumentów.

"Jest jasne, że na każdym szczeblu - od członków personelu technicznego po dyrektora ds. hardware oraz we współpracy z partnerami biznesowymi, firma OpenAI kradła tajemnice handlowe i poufne informacje firmy Apple" - podało Apple w dokumencie.

Apple pozywa OpenAI

Według spółki, dyrektor ds. hardware w OpenAI Tang Tan, który jest byłym wiceprezesem Apple, nakłaniał pracowników Apple ubiegających się o pracę w OpenAI do ujawniania tajemnic firmy w ramach procesu rekrutacyjnego. Apple zarzuca OpenAI, że instruowało odchodzących pracowników Apple, jak ominąć procedury bezpieczeństwa przy odejściu z firmy.

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"W ostatnim czasie pojawiły się istotne dowody wskazujące na to, że osoby zatrudnione przez OpenAI bezprawnie przywłaszczyły sobie tajne i poufne informacje firmy Apple dotyczące naszych niewydanych jeszcze technologii, procesów i produktów" - poinformował w przekazanym CNBC oświadczeniu przedstawiciel firmy Apple.

"Nie interesują nas tajemnice handlowe innych firm. Nadal skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych technologii, które dają ludziom na całym świecie nowe możliwości" - stwierdził w oświadczeniu przedstawiciel OpenAI.

Apple chce odszkodowania

CNBC podało, że Apple domaga się odszkodowania, wydania nakazów sądowych oraz nakazu zobowiązującego OpenAI do zaprzestania wykorzystywania jej tajemnic handlowych.

W 2024 r. obie firmy zawarły porozumienie o współpracy, w ramach którego ChatGPT został zintegrowany z systemem operacyjnym iPhone'a, ale relacje między firmami się ochłodziły m.in. od czasu, gdy OpenAI ogłosiło w zeszłym roku plany wejścia na rynek sprzętu komputerowego i przejęło startup o nazwie IO Products.