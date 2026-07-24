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Musk chce stworzyć "Odyseję". Z Grokiem lub Gibsonem

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Elon Musk
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
Źródło zdj. gł.: EPA/WILL OLIVER Dostawca: PAP/EPA.
Elon Musk zapowiedział, że Grok stworzy własną "Odyseję". Ekscentryczny miliarder jest też gotowy sfinansować film w reżyserii Mela Gibsona.

Elon Musk chce wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia nowej ekranizacji "Odysei" Homera. Właściciel platformy X zapowiedział, że odpowiadające za generowanie obrazów i nagrań narzędzie Grok Imagine ma przygotować pełnometrażowy film jeszcze przed końcem 2026 roku.

Zanim skończy się ten rok, Grok Imagine stworzy pełnometrażowy film "Odyseja", który będzie historycznie dokładny i wierny sztuce Homera - napisał Musk na platformie X. Do wpisu dołączył około trzyminutowy materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Zapowiedź pojawiła się po premierze "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. Musk wcześniej krytykował część decyzji obsadowych twórcy, w tym powierzenie Lupicie Nyong'o roli Heleny Trojańskiej. Ocenił wówczas, że Nolan "stracił swoją uczciwość".

100 milionów dolarów dla Mela Gibsona

Musk odniósł się również do pomysłu realizacji konkurencyjnej ekranizacji tradycyjnymi metodami. Jeden z użytkowników platformy X zaproponował, aby miliarder przekazał Melowi Gibsonowi 100 milionów dolarów na film z historycznie dokładnymi okrętami, uzbrojeniem, kostiumami i obsadą.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją wszystkie dialogi miałyby pochodzić bezpośrednio z poematu i zostać wypowiedziane w grece homeryckiej.

"Wchodzę w to" - odpowiedział Musk.

Krótka deklaracja nie oznacza jednak, że Musk formalnie zobowiązał się do przekazania pieniędzy ani że rozpoczęły się prace nad produkcją Gibsona. Na razie nie przedstawiono szczegółów dotyczących ewentualnego finansowania, scenariusza lub harmonogramu zdjęć.

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Dwie możliwe wersje "Odysei"

Wpisy Muska wskazują na dwa potencjalne pomysły. Pierwszym jest film tworzony przez Grok Imagine, drugim tradycyjna produkcja, którą miałby wyreżyserować Gibson. Nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z tych projektów rzeczywiście powstanie.

Zapowiedź "historycznie dokładnej" ekranizacji wywołała także pytania o znaczenie tego określenia. "Odyseja" jest bowiem utworem mitologicznym, w którym pojawiają się między innymi greccy bogowie, cyklop, syreny i fantastyczne potwory.

Musk nie podał również, jak Grok Imagine miałby w ciągu kilku miesięcy stworzyć spójny film pełnometrażowy. Pokazany przez niego materiał jest jedynie krótką demonstracją możliwości generatora wideo, a nie zapowiedzią gotowej produkcji.

Źródło: tvn24.pl, "Forbes"
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Tagi:
Elon MuskgrokOdysejaMel GibsonChristopher Nolan
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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