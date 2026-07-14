Meta z kolejnym pozwem. Sztuczna inteligencja miała typować pracowników do zwolnień
Byli pracownicy twierdzą, że narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję były używane w procesie typowania osób objętych redukcjami zatrudnienia. Według pozwu system miał w szczególny sposób dotykać pracowników z niepełnosprawnościami lub tych, którzy korzystali z urlopów zdrowotnych.
Spółka nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w sprawie zarzutów przedstawionych przez byłych pracowników.
Monitoring pracowników na potrzeby AI
Wcześniej Meta wykorzystywała dane o aktywności pracowników do trenowania własnych modeli sztucznej inteligencji. Wewnętrzne narzędzie Model Capability Initiative rejestrowało ruchy myszy, kliknięcia i naciśnięcia klawiszy na komputerach zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych.
Firma zawiesiła program po zgłoszeniu incydentu bezpieczeństwa i ujawnieniu, że wrażliwe dane, w tym informacje medyczne, prywatne rozmowy oraz dane dotyczące wyników pracy, mogły być dostępne dla wszystkich pracowników Mety.