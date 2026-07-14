Tech Meta z kolejnym pozwem. Sztuczna inteligencja miała typować pracowników do zwolnień Oprac. Jan Sowa |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Byli pracownicy twierdzą, że narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję były używane w procesie typowania osób objętych redukcjami zatrudnienia. Według pozwu system miał w szczególny sposób dotykać pracowników z niepełnosprawnościami lub tych, którzy korzystali z urlopów zdrowotnych.

Spółka nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w sprawie zarzutów przedstawionych przez byłych pracowników.

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Monitoring pracowników na potrzeby AI

Wcześniej Meta wykorzystywała dane o aktywności pracowników do trenowania własnych modeli sztucznej inteligencji. Wewnętrzne narzędzie Model Capability Initiative rejestrowało ruchy myszy, kliknięcia i naciśnięcia klawiszy na komputerach zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych.

Firma zawiesiła program po zgłoszeniu incydentu bezpieczeństwa i ujawnieniu, że wrażliwe dane, w tym informacje medyczne, prywatne rozmowy oraz dane dotyczące wyników pracy, mogły być dostępne dla wszystkich pracowników Mety.

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